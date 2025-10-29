US100 valoriza antes da decisão da Fed 🖋️

Espera-se que a decisão de hoje da Reserva Federal seja uma formalidade, uma vez que o mercado já previu totalmente essa ação. A Reserva Federal deverá reduzir as taxas em 25 pontos base, mas a questão fundamental é saber o que se segue. O banco central já recebeu o relatório do IPC de setembro, que ficou abaixo das expectativas, embora ainda acima do objetivo da Reserva Federal.

Dada a atual paralisação do governo, que provavelmente se estenderá até novembro, a Fed não receberá a inflação de outubro ou os dados do mercado de trabalho. Esta situação aumenta a incerteza quanto às perspectivas económicas, mas o encerramento em si está a prejudicar os trabalhadores e a atividade económica - um fator que poderá levar a Fed a efetuar outro corte em dezembro.

No entanto, o tom das observações de Powell pode não ser necessariamente demasiado dovish, especialmente se depender da decisão sobre o balanço.

Cortes nas taxas - e agora?

A Fed deixou claro que os cortes nas taxas vão continuar, uma posição reforçada pela leitura mais suave do IPC de setembro.

Especulou-se anteriormente sobre um corte maior de 50 pontos base, mas este cenário está agora praticamente fora de questão - atualmente com uma probabilidade de apenas 3%. Com a aproximação da reunião de dezembro, a probabilidade de um novo corte de 25 pontos base situa-se em quase 90%.

Esta situação poderá alterar-se se Powell evitar um tom dovish durante as suas observações. Por outro lado, as poucas vozes hawkish no FOMC provêm maioritariamente dos presidentes regionais da Fed, que se revezam entre os membros votantes. Se Powell der sinais de que a Fed precisa de mais tempo e de confiança nos dados, isso poderá levar ao fortalecimento do dólar e a uma correção em Wall Street.

Ainda assim, a Fed tem um trunfo na manga - um trunfo que pode acelerar as tendências actuais ou aprofundar uma correção.

A Fed vai acabar com a QT (redução do balanço)?

O balanço da Fed está atualmente a diminuir a um ritmo lento de 5 mil milhões de dólares, e Powell já deu a entender que o fim da QT está próximo.

Além disso, vários indicadores sugerem que as reservas do sistema passaram de “amplas” a meramente “adequadas”. A facilidade de acordos de recompra caiu para apenas alguns milhares de milhões de dólares, o que implica um excesso de liquidez praticamente nulo no sistema.

Embora os mercados esperem que a QT termine em dezembro, há uma forte possibilidade de Powell anunciar a sua conclusão já em novembro - o que seria um importante catalisador de alta para as acções dos E.U.A.

As operações reverse repo, que drenam a liquidez, foram mínimas nos últimos três meses, confirmando a existência de condições financeiras restritivas.

O balanço da Fed já foi reduzido em um terço e as reservas globais do sistema diminuíram significativamente. Isto poderia ser um sinal para terminar a QT, que os mercados provavelmente veriam de forma positiva. Em caso de nova deterioração económica, a Fed poderia reiniciar rapidamente as compras de activos (QE), baixando ainda mais as taxas de juro reais.

Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB

US100

O índice tecnológico Nasdaq (US100) subiu 0,34% antes da decisão da Reserva Federal, embora os ganhos se tenham desvanecido parcialmente após uma subida de mais de 0,60%. O índice permanece em máximos históricos, marcando o seu terceiro dia consecutivo de ganhos e subindo 2% na semana.

No entanto, o mercado está atualmente a jogar com três temas-chave - a decisão de hoje da Reserva Federal é apenas um deles. Os investidores também estão concentrados na temporada de ganhos corporativos, que até agora apresentou fortes resultados, e na próxima reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping.