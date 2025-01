🗽RTX Corp ganha 2% após fortes ganhos trimestrais📈

As ações da empresa de defesa RTX Corp. (RTX.US, anteriormente Raytheon Technologies) subiram quase 2% após a divulgação dos resultados da empresa, atingindo um máximo histórico de $128 por ação. Os investidores estão esperançados que a empresa, como principal fornecedor de mísseis e sistemas hipersónicos, possa beneficiar do projeto de defesa Iron Dome dos EUA anunciado por Donald Trump. A RTX inclui a Raytheon, a Collins Aerospace, a Pratt & Whitney e a Aerojet Rocketdyne, um fornecedor de motores e sistemas de mísseis adquirido em 2023. As ações da empresa subiram quase 40% ao longo do ano, apoiadas por uma forte dinâmica de lucros líquidos e receitas em relação ao sector de defesa mais vasto dos EUA.

Resultados financeiros

No quarto trimestre, as receitas totalizaram US$ 21,6 bilhões, refletindo um aumento de 9% em relação ao ano anterior, superando as expectativas dos investidores de US$ 20,53 bilhões. O lucro ajustado por ação (EPS) ficou em US $ 1,54, marcando um aumento de 19%, bem acima da estimativa de mercado de US $ 1,38. Para todo o ano de 2024, as receitas ajustadas atingiram US $ 80,8 bilhões, um aumento de 9% ano a ano, enquanto o EPS ajustado aumentou 13% para US $ 5,73.

A carteira de pedidos da empresa agora é de US $ 218 bilhões, com US $ 125 bilhões alocados para o setor comercial e US $ 93 bilhões para a defesa. Para 2025, a RTX projecta receitas entre 83 mil milhões e 84 mil milhões de dólares (em comparação com 80,7 mil milhões de dólares em 2024; o mercado esperava 84,5 mil milhões de dólares), refletindo um crescimento orgânico previsto de 4-6%. Espera-se que o EPS ajustado varie entre 6,00 e 6,15 dólares (estimativa dos analistas: 6,08 dólares), com um fluxo de caixa livre projetado entre 7,0 e 7,5 mil milhões de dólares (em comparação com 4,5 mil milhões de dólares em 2024).

Todos os três segmentos de negócios - Collins Aerospace, Pratt & Whitney e Raytheon - alcançaram crescimento no quarto trimestre, com aumentos significativos nas vendas de defesa e pós-venda comercial. Esta dinâmica positiva também é um bom presságio para empresas relacionadas, como a GE Aerospace, a Heico e a Curtiss-Wright.

Os investidores congratularam-se com o crescimento de 77% nos lucros operacionais do segmento de motores e peças da Pratt & Whitney, com o aumento de 17% nos lucros operacionais ajustados da Collins Aerospace e com o crescimento orgânico de 10% da Raytheon, o que indica uma procura consistentemente forte no sector da defesa.

RTX Corp. (Intervalo diário - D1)

No intervalo diário (D1), as ações da RTX recuperaram rapidamente de uma correção superficial, e a negociação pré-mercado sugere que as ações podem atingir novos máximos históricos hoje. Notavelmente, a correção das ações da RTX foi mais branda do que as experimentadas por concorrentes como Lockheed Martin, General Dynamics e Northrop Grumman. Os investidores podem ver a RTX como um beneficiário potencialmente maior do programa de defesa Iron Dome dos EUA. A empresa já colaborou na construção do protótipo israelita do sistema de defesa antimíssil Iron Dome. No entanto, as previsões de vendas da empresa para 2025 são bastante conservadoras.

Fonte: xStation5

Métricas financeiras

A empresa apresenta rácios P/E e P/E a prazo relativamente baixos, juntamente com um ROIC crescente e um WACC decrescente. No entanto, também tem níveis de dívida relativamente elevados, com um rácio atual próximo de 1. Contudo, a tendência das receitas continua a ser ascendente e o projeto Iron Dome poderá funcionar como um catalisador para a sua carteira de encomendas nos próximos anos. Ao contrário da General Dynamics, da Lockheed Martin ou da Northrop Grumman, a RTX é mais especializada em tecnologias hipersónicas e de mísseis.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

