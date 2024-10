Será que a Ubisoft ainda consegue dar a volta por cima?



Está a formar-se uma tempestade na Ubisoft (UBI), depois de o fundo de cobertura AJ Investments ter criticado a governação da editora de jogos de vídeo, a 9 de setembro. O fundo exige uma mudança de diretor executivo e a retirada da empresa da bolsa de valores. Estas exigências surgem num contexto em que as acções da UBI caíram 50% desde o início do ano e 88% em relação aos seus máximos de 2018. A AJ Investments está a salientar a necessidade de reformas significativas para dar a volta à sorte da empresa, que enfrenta desafios contínuos no mercado.

A UBI publicou seus resultados para o primeiro trimestre de seu ano financeiro de 2024-2025 em julho. A empresa registou reservas líquidas de 290 milhões de euros, em comparação com 873 milhões de euros no trimestre anterior. As reservas líquidas são vendas líquidas excluindo certas receitas diferidas. Os investidores esperavam um valor de 300,9 milhões de euros. Para o segundo trimestre, a UBI estabeleceu um objetivo de reservas líquidas de cerca de 500 milhões de euros, em comparação com 625 milhões de euros para os investidores.

UBI: A principal empresa francesa de jogos de vídeo



A UBI é a principal empresa de desenvolvimento e publicação de jogos de vídeo em França. No seu exercício financeiro de 2023-2024, o grupo registou reservas líquidas de 2,32 mil milhões de euros.

O estúdio francês está avaliado em 1,5 mil milhões de euros e é detido em 13,98% pela família Guillemot, fundadora da empresa. Desde um investimento inicial em 2018, seguido de um segundo em 2022, a editora chinesa Tencent detém quase 10% da empresa. Embora a Tencent seja o segundo maior acionista do grupo, a sua capacidade de influência é, na verdade, limitada. A família Guillemot detém 5 dos 10 lugares no conselho de administração da Ubisoft.

Os franchises mais famosos do estúdio incluem Assassin's Creed, Rainbow Six, Rayman, Just Dance e Far Cry. A UBI lançou Star Wars Outlaws em 30 de agosto de 2024 e planeia lançar Assassin's Creed Shadows em 12 de novembro de 2024.

Estagnação da distribuição e controvérsias

Embora a empresa seja francesa, as suas operações estão principalmente concentradas na América do Norte, que representa 53% da sua atividade A Europa vem em segundo lugar, com 35% das receitas líquidas, seguida do resto do mundo, com 12% A Ubisoft (UBI) é simultaneamente editora e distribuidora de jogos de vídeo, representando esta última 77% das suas vendas no último exercício No entanto, a edição está a desempenhar um papel cada vez mais importante na repartição das suas receitas Em 2018, a edição representou apenas 7% das vendas, em comparação com 42% e 23%, respetivamente, em 2023 e 2024 Em termos monetários, a edição gerou 125 milhões de euros em 2018, em comparação com 518 milhões de euros atualmente A distribuição representou 1 607 milhões de euros em 2018, em comparação com 1 044 milhões de euros em 2023 e 1 782 milhões de euros em 2024, pelo que o crescimento desta atividade é muito menor, se é que existe

Este declínio relativo na atividade de distribuição é atribuído principalmente a uma série de fracassos comerciais e escândalos desde 2018, sendo o último grande sucesso da Ubisoft o Assassin's Creed Odyssey, lançado nesse ano O estúdio tem sido fortemente criticado por jogadores e funcionários devido à sua gestão tóxica e sexista, aos numerosos despedimentos e aos atrasos no desenvolvimento (como Skull and Bones, originalmente planeado para 2017, mas finalmente lançado em 2024) Mais recentemente, o estúdio foi acusado de apropriação cultural e plágio com o seu jogo Assassin's Creed Shadows, que ainda nem sequer foi lançado O seu último êxito de bilheteira , Star Wars Outlaws, foi amplamente ridicularizado nas redes sociais pela falta de pormenor das suas texturas e pela idiotice da inteligência artificial das suas personagens não jogadoras

A rentabilidade do estúdio foi gravemente afetada por estes problemas. O estúdio está a lutar para obter lucros, tendo mesmo registado um enorme prejuízo de 494 milhões de euros em 2023. Em 2024, o grupo recuperou parcialmente as suas perdas com um lucro de 157 milhões de euros, o que representa uma margem líquida de 6,8%, em comparação com os mais de 17% do seu rival americano Electronic Arts e os 19% do gigante chinês Tencent.



Há alguma esperança para a UBI?



Os estúdios de jogos de vídeo, mais do que noutros sectores, são particularmente sensíveis à sua reputação. Os jogadores, enquanto consumidores informados, utilizam ferramentas como o Metacritic para tomar as suas decisões de compra. Este site agrega críticas de jogos, tanto de jornalistas como de jogadores, e uma boa classificação no Metacritic está intimamente ligada à capacidade de venda de um jogo. O último êxito de bilheteira da Ubisoft a obter uma pontuação superior a 80/100 no Metacritic foi Assassin's Creed Odyssey, em 2018, que coincidiu com os máximos das acções da empresa. Star Wars Outlaws, o último título lançado pela Ubisoft, recebeu uma pontuação Metacritic de 76/100 e uma classificação medíocre do consumidor de 5,5/10. Dizer que a Ubisoft não conseguiu produzir nenhum jogo de qualidade desde então é um passo curto.

Esta preocupação é partilhada pelos investidores, que avaliam a Ubisoft com um desconto significativo em relação aos seus concorrentes. Por exemplo, a Electronic Arts e a Tencent estão avaliadas em 36 e 22 vezes os lucros, respetivamente, enquanto a Ubisoft está avaliada em apenas 8 vezes os lucros. Isto reflecte a perceção do mercado de que a empresa tem menos potencial de crescimento futuro. Da mesma forma, o mercado puniu o preço das ações da UBI em 88% em relação aos seus máximos de 2018.

É possível para a Ubisoft recuperar o favor do mercado e dos jogadores? Os investidores pareciam optimistas, antecipando um bom desempenho do Xdefiant, que foi lançado a 21 de maio e atraiu 11 milhões de jogadores, segundo a editora. Para o segundo e terceiro trimestres do ano financeiro de 2024-2025, os analistas previam uma receita líquida de 625,2 milhões de euros e 938,2 milhões de euros, respetivamente. Estas previsões parecem agora demasiado elevadas, tendo a Ubisoft anunciado um objetivo de apenas 500 milhões de euros para o próximo trimestre. O mercado espera agora menos de Star Wars Outlaws, lançado em 30 de agosto, que só impulsionará o terceiro trimestre durante dois dias (para além das suas pré-encomendas), e de Assassin's Creed Shadows, que será lançado em 12 de novembro. Estes dois jogos estão entre os mais aguardados do ano, com pouca concorrência para o seu lançamento.

É agora evidente que estes lançamentos não serão suficientes para resolver os problemas estruturais que o grupo enfrenta. O sector dos jogos de vídeo está a atravessar uma fase de consolidação, como o demonstra a aquisição da Activision-Blizzard pela Microsoft. A Ubisoft está bem ciente deste facto, tendo já sido alvo de tentativas de aquisição hostis por parte da Vivendi em 2018. Nessa ocasião, a Ubisoft recorreu à ajuda da Tencent para se proteger. No entanto, essas estratégias só podem ser temporárias. Para se defender de forma eficaz, o grupo deve reconquistar o coração dos jogadores, oferecendo experiências que atendam melhor às suas expectativas.

A próxima oportunidade da UBI?



Do ponto de vista técnico, a ação está em clara tendência de baixa desde julho de 2018, atingindo recentemente a zona de suporte crítico entre 11,8 e 13,1 €. Este nível situa-se logo acima do limite inferior do seu canal macro ascendente. Historicamente, a UBI tem assistido a mercados em baixa, com descidas tão acentuadas como -90%, como evidenciado pelas quebras dos mercados da tecnologia e da habitação de 2000-2002 e 2008-2011. Atualmente, o levantamento situa-se em -89,6%. Com apenas uma semana antes do encerramento da vela mensal, este período será crucial para os touros. Para fortalecer o caso de um fundo, a ação deve recuperar o nível de 13 € antes do fechamento. Podemos observar uma divergência de alta no RSI mensal. Uma quebra abaixo do suporte geométrico chave, representado pela linha de tendência principal em preto, poderia desencadear uma nova queda, potencialmente até 3,6 €.

UBI.FR num período de tempo mensal. Fonte : xStation.

Matéis Mouflet e Antoine Andreani,

Investigação XTB