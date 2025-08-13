Será que o euro vai continuar a subir? Inflação, Trump e Ucrânia em jogo!

Desde o início de 2025, o euro tem sido uma das moedas com melhor desempenho, juntamente com o franco suíço, enquanto o dólar se tornou o bode expiatório das políticas do presidente dos EUA, tendo o seu pior primeiro semestre desde 1973. Quais fatores podem movimentar o mercado cambial nos próximos dias?

Dados sobre a inflação nos EUA

O euro atingiu o seu nível mais alto nas últimas duas semanas em relação ao dólar. Este aumento deve-se, em parte, a uma inflação inferior ao esperado nos EUA. Estes dados costumam pressionar a Reserva Federal a baixar as taxas de juro, enfraquecendo o dólar.

Os dados confirmaram as expectativas do mercado de que a Reserva Federal retomará os cortes nas taxas de juro em setembro, causando a queda do dólar.

O mercado atualmente precifica uma probabilidade de 96% de que o Fed reduza as taxas em 25 pontos base, mas rumores de um corte de 50 pontos base estão a ganhar mais apoio.

A expectativa de cortes nas taxas em setembro é apoiada não apenas pelos dados de inflação, mas também por declarações de figuras importantes. Por exemplo, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, argumentou que o Fed deveria fazer outro corte de 50 pontos base nas taxas em setembro, como fez no ano passado.

Ataques de Trump

Os ataques do presidente Trump ao Federal Reserve e ao Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA representam uma ameaça para as perspectivas do dólar. Na terça-feira, Trump reiterou as suas críticas ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, por não ter reduzido as taxas de juro.

Trump também ameaçou processar Powell por causa das reformas na sede do Federal Reserve em Washington, que excederam o orçamento inicialmente acordado.

Na segunda-feira, Trump nomeou o economista conservador EJ Antoni para substituir o diretor do BLS, que ele demitiu no início deste mês após a divulgação dos dados sobre o emprego, o que lembra cada vez mais os países autocráticos, onde os chefes das agências estatísticas ou dos bancos centrais são substituídos.

Essas medidas colocam cada vez mais em causa a independência de ambas as agências, prejudicando a imagem dos EUA em todo o mundo e enfraquecendo a atratividade da sua moeda.

A acrescentar à incerteza política nos EUA está a geopolítica na Europa. E aqui surge um fator que historicamente tem pesado negativamente sobre o euro: o conflito na Ucrânia.

Possível paz na Ucrânia

Os ganhos potenciais do euro em relação ao dólar podem ser limitados até depois da reunião de sexta-feira entre o presidente Trump e o presidente russo, Vladimir Putin.

Vale lembrar que o euro enfraqueceu significativamente nos meses seguintes ao início da guerra na Ucrânia, caindo de cerca de 1,14 em relação ao dólar no início de 2022 para a paridade em julho, e atingindo uma baixa de cerca de 0,96 em setembro, representando uma queda de 16% na zona do euro.

O mercado antecipou um risco maior de recessão na zona do euro do que nos EUA, devido à dependência do gás da Rússia e ao facto de o BCE demorar mais tempo a aumentar as taxas de juro para combater a inflação, o que explicou parte do movimento em ambas as moedas.

Análise

Enquanto permanecer acima de 1,16 o EUR/USD, níveis que coincidem com a média móvel de 50 sessões e o suporte chave, a tendência é de alta.

A taxa de câmbio tem apresentado uma forte tendência de alta este ano. Nos últimos dias, formou um padrão de continuação conhecido como bandeira, e uma quebra do mesmo oferece potencial de curto prazo para 1,20. O RSI está em 58, o que ainda não oferece sinais de sobrecompra, enquanto o ADX em torno de 25 indica uma tendência em desenvolvimento, não fraca, mas com espaço para se fortalecer.

Conclusão

Antecipando um cenário base em que o Fed começará a reduzir as taxas de juros em setembro, com um mercado de trabalho fraco e Trump como líder indiscutível do mercado, acreditamos que o dólar continuará sua tendência de queda nos próximos meses.

Se a paz na Ucrânia progredir e a economia europeia mostrar sinais de recuperação, o euro poderá se mover gradualmente para níveis de 1,20-1,25 em relação ao dólar, embora esse caminho não seja isento de altos e baixos.