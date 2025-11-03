Calendário económico: PMI, ISM, e ADP em destaque esta semana 📄

As atenções do mercado financeiro estarão viradas para as publicações macroeconómicas de instituições económicas privadas, como o ISM, PMI e ADP, uma vez que os dados do governo dos EUA permanecem suspensos devido ao encerramento do governo em curso. Para além destas publicações, valerá a pena observar os oradores da Fed, com comentários agendados de Cook (segunda-feira), Bowman (terça-feira) e Williams, Hammack e Paulson (quinta-feira). Além disso, para os investidores que acompanham os mercados fora dos EUA, serão também anunciadas as decisões sobre as taxas de juro do Banco da Reserva da Austrália (terça-feira) e do Banco de Inglaterra (quinta-feira). Calendário semanal detalhado: Segunda-feira, 3 de novembro Todo o dia: Japão, feriado bancário

07:30: Suíça, IPC de outubro

08:15: Espanha, PMI de manufatura para outubro

08:45: França, Manufacturing PMI para outubro

08:55: Alemanha, PMI de Manufatura para outubro

09:00: Zona do euro, PMI de fabricação para outubro

09:30: Reino Unido, PMI de Fabricação para outubro

14:45: EUA, PMI de fabricação para outubro

15:00: EUA, ISM Manufacturing Index para outubro

19:00: EUA, Discurso de Cook do FOMC Terça-feira, 4 de novembro 00:30: Japão, PMI de Manufatura para outubro

03:30: Austrália, Decisão sobre a taxa de juros

08:00: Zona Euro, discurso de Lagarde do BCE

11:30: EUA, discurso de Bowman do FOMC

15:00: EUA, JOLTS Job Openings para setembro

21:40: EUA, Inventários de Petróleo Bruto (API) Quarta-feira, 5 de novembro 23:50 (4 de novembro): Japão, Minutas da Reunião do BoJ

01:45: China, PMI de serviços para outubro

07:00: Alemanha, Encomendas de Fábrica para setembro

08:15: Espanha, PMI de Serviços para outubro

08:55: Alemanha, PMI de Serviços para outubro

09:00: Zona Euro, PMI de Serviços para outubro

09:30: Reino Unido, PMI de Serviços para outubro

13:15: EUA, Variação de Emprego ADP para outubro

14:00: Polónia, Decisão sobre a taxa de juros

14:45: EUA, PMI de Serviços para outubro

15:00: EUA, ISM Non-Manufacturing Index para outubro

15:30: EUA, Mudança nos inventários de petróleo bruto (EIA) Quinta-feira, 6 de novembro 07:00: Alemanha, Produção Industrial para setembro

08:00: Espanha, Produção Industrial para setembro

12:00: Reino Unido, Decisão sobre a taxa de juros

12:00: Reino Unido, Relatório de Inflação do Banco da Inglaterra

15:30: EUA, Inventários de gás natural (EIA)

16:00: EUA, Discurso de Williams do FOMC

17:00: EUA, discurso de Hammack do FOMC

21:30: EUA, Discurso de Paulson do FOMC Sexta-feira, 7 de novembro 23:00 (6 de novembro): China, Balança Comercial de setembro

China, Balança Comercial de setembro 13:30: Canadá, dados de emprego

15:00: EUA, Sentimento da Universidade de Michigan Domingo, 9 de novembro 01:30: China, Inflação CPI para setembro

China, Inflação CPI para setembro 01:30: China, PPI Industrial para setembro

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.