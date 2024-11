🗽Será que o Trump vai criar o sonho americano na Bitcoin?

O ano de 2024 pertence à Bitcoin, e o interesse dos investidores na maior das criptomoedas está novamente a aumentar, à medida que o preço sobe. Na primavera, a Bitcoin “atingiu” novos máximos de sempre, chegando a quase 74 000 dólares. Agora, depois de consideráveis quedas e incertezas durante o verão, voltou a aproximar-se de valores recorde “na véspera” das eleições presidenciais norte-americanas, cujo resultado será conhecido na noite de 5 para 6 de novembro.

A simpatia que o mercado das criptomoedas tem por Donald Trump, que lidera as sondagens na corrida presidencial, está a alimentar o mercado em alta deste ano. Não é surpreendente, uma vez que o próprio Trump pretende criar o seu próprio “império familiar” blockchain, o World Liberty Finanial. Cocmo resultado, o Bitcoin parece estar à mercê do resultado das eleições nos EUA. Será que as criptomoedas vão enfrentar uma verdadeira “revolução” se Donald Trump ganhar? Ou terá o mercado optimizado excessivamente em torno do “Trump Trade”?

A Bitcoin é muito sensível à mudança na dinâmica avaliada pela probabilidade de Donald Trump ganhar as eleições presidenciais dos EUA. Como resultado do aumento das hipóteses de Harris, desde a segunda metade da semana passada o preço caiu de cerca de $73.500 para $68.000 hoje. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P

Os fundos de ETFs não são suficientes?

A primeira metade do ano para o Bitcoin foi marcada pela estreia e especulação em torno do impacto dos ETFs e do quarto halving. Os fundos negociados em bolsa têm vindo a acumular BTC de forma constante e venderam relativamente poucas reservas, tendo em conta a correção de quase 30% dos máximos da Bitcoin, em agosto. O segundo semestre passou ao ritmo das eleições presidenciais nos EUA. O mercado gosta de simplificar algumas coisas e, neste caso, vê Kamala Harris como uma defensora das finanças tradicionais, cuja administração democrata não estará particularmente interessada em apoiar o Bitcoin com programas adicionais ou concessões para empresas de criptomoeda.

No entanto, este pessimismo parece ser uma simplificação considerável. Afinal, foi sob a égide dos democratas que os ETFs criados por gigantes como a BlackRock e a Fidelity puderam ser negociados. Em última análise, não é de modo algum óbvio que Harris e os Democratas se oporão particularmente ao Bitcoin. No entanto, o mercado vê os republicanos e Trump como o grupo pro Bitcoin e trazer uma nova lufada de ar fresco para a indústria, “consolidando-a” sob a bandeira americana.

O lançamento de ETFs nos EUA, em janeiro deste ano, resultou em entradas líquidas de mais de US $ 23,6 milhões em Bitcoin. Isso é cerca de 15% mais do que as entradas líquidas no “carro-chefe” SPDR ETF no S&P 500. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P

O “sonho americano” da Bitcoin

Não é surpreendente que uma situação em que um (possivelmente) futuro presidente dos EUA estará ligado ao mercado de criptomoedas através da lente do interesse próprio agrade aos apoiantes do Bitcoin. Afinal, a estreia dos ETFs agora é apenas uma história, e os investidores sempre têm apetite por mais. Acontece que há muito pelo que lutar, já que o programa “agressivo” de apoio ao Bitcoin envolve a compra pelos próprios Estados Unidos... E não há nenhuma indicação de que Trump teria algo contra a ideia.

É certo que o interesse no token WLFI, associado à World Liberty Financial e à família de Trump, acabou por ser menor (o projeto reduziu o seu objetivo de financiamento em 90%, de 300 milhões de dólares planeados no início para 30 milhões de dólares agora), mas o próprio facto de Trump ter identificado claramente a cadeia de bloqueio como uma alternativa à banca tradicional e às instituições que começaram a abusar do seu poder coloca o mercado BTC no clima de festa (rebobinar a visão de Satoshi).

Segundo a Axios, o mundo já utilizou cerca de 44 mil milhões de dólares para garantir empréstimos descentralizados (De-Fi). Contra o pano de fundo do sector bancário, este é ainda um montante residual. Trump está procurando sua oportunidade de negócio aqui, e também expressou apoio ao Bitcoin durante um discurso inflamado em junho, quando prometeu que durante seu reinado os EUA não venderiam nenhum dos aproximadamente 210.000 BTC que detém (cerca de 1% de todos os BTC). Trump também criticou os EUA por desinvestirem algumas das suas reservas de BTC.

Os primeiros passos sérios para apoiar o Bitcoin já foram dados. A republicana Cynthia Lummis apresentou um projeto de lei sugerindo a criação de uma reserva estratégica nacional de Bitcoin, aLei “Impulsionando a Inovação, Tecnologia e Competitividade por meio do Investimento Otimizado em Todo o País (BITCOIN)”. Ter uma reserva BTC estabilizaria o déficit exponencialmente crescente dos EUA, que já atingiu quase US $ 36 trilhões.

De acordo com a nova lei, os EUA teriam como objetivo acumular 5% do fornecimento total de Bitcoin visado, ou cerca de 1 milhão de BTC. As ferramentas que tornariam isso possível já estão disponíveis na forma de ETFs. As aquisições seriam efectuadas ao longo de 5 anos, com um objetivo de acumulação de 200 000 BTC por ano. Se juntarmos a este puzzle o aspeto da redução para metade (diminuição da oferta a cada 4 anos) e as compras do mercado através de ETFs, não é difícil adivinhar que o mercado espera que Trump acelere o choque de oferta a longo prazo.

Resumo

O mercado provavelmente não está errado em acreditar que a eleição de Trump poderia ajudar a aumentar a especulação em torno das criptomoedas. Neste ponto, os benefícios além de solidificar a posição do próprio Bitcoin são difíceis de quantificar. Lembremos que em 2016 Trump venceu as eleições, embora as pesquisas lhe dessem apenas 15% de chance contra Hillary Clinton. Portanto, desta vez, os mercados podem estar errados ao subestimar Harris.

Pelo menos no curto prazo, o que acontece com o Bitcoin dependerá do resultado das eleições. Mas será que uma vitória democrata será vista como um grande golpe para o sector? Não necessariamente. Afinal, foi durante a administração do democrata Joe Biden que o Bitcoin atingiu novos máximos históricos e subiu de cerca de US $ 4.000 em março de 2020 para quase US $ 70.000 hoje.

Além disso, o “Trump Trade” tem tudo a ver com o fortalecimento do dólar, a consolidação da inflação e o aumento dos rendimentos (protecionismo). Historicamente, o cenário macro não tem sido particularmente favorável para o Bitcoin. A chegada dos rendimentos a 10 anos à barreira mágica dos 5% pode sugerir mudanças significativas no posicionamento de grandes especuladores e instituições (a chamada Regra de Niederhoffer). Lembremos também que Trump não governará “indivisivelmente”; no Congresso, os republicanos continuarão a competir com os democratas.

Para já, sabemos uma coisa. A Bitcoin simpatizou com Donald Trump e os republicanos, com a sua ajuda, podem criar um quadro legal que ajudará não só a Bitcoin, mas também a adoção da tecnologia blockchain e de outras criptomoedas mais pequenas. Se Harris vencer a eleição, uma correção temporária pode ser inevitável.

Gráfico da Bitcoin (intervalo diário)

Olhando para o gráfico diário do preço do BTC, vemos que o preço deixou o canal de preços de tendência de baixa de médio prazo (março - outubro) após muitas tentativas fracassadas (círculos vermelhos nos topos das velas). Atualmente, está novamente a testar o limite superior do canal de preços mencionado, a $68.000 como suporte. O preço defendeu o nível de retração de 38,2 Fibonacci da onda ascendente de janeiro de 2024 perto de $ 50k três vezes, bem como a EMA-200 (linha vermelha).

Desde os mínimos locais de agosto, o Bitcoin subiu quase 20%, e sua capitalização novamente atinge US $ 1,36 trilhão, com a capitalização total do mercado de criptomoedas em US $ 2,2 trilhões. Um rompimento acima do canal de preços é uma confirmação potencial de uma formação de bandeira de alta e, se outro impulso de alta for acionado, um teste da área em torno de $ 78k- $ 80k é possível.

No cenário de uma vitória de Kamala Harris, um impulso descendente pode levar a um teste de $ 64k, onde há um suporte significativo entre o nível STHRP on-chain e a retração Fibo de 23.6 em $ 62k.

Denominada na moeda euro, a Bitcoin atingiu um novo ATH em outubro, acima dos 68k euros. A Bitcoin subiu mais de 55% desde 1 de janeiro de 2024, enquanto o Nasdaq 100, que está a atingir picos históricos, ganhou 21% e o ouro 27%.

Fonte: xStation5

Eryk Szmyd Analista dos mercados financeiros da XTB