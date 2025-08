Snap cai 21% e vai para mínimos 📉

As ações da Snap Inc. (SNAP.US) despencaram aproximadamente 21% em resposta aos fracos resultados trimestrais da empresa e a problemas técnicos com a sua plataforma de publicidade, que desaceleraram o crescimento das receitas publicitárias. No seu relatório, a Snap afirmou que as receitas cresceram apenas 8,7% em relação ao ano anterior, o que é significativamente mais fraco do que nos trimestres anteriores, que registaram um crescimento de dois dígitos. Problemas técnicos fizeram com que os anúncios fossem exibidos a preços reduzidos, o que diminuiu significativamente a eficácia da plataforma e desmotivou os anunciantes. Como resultado, alguns clientes estão a transferir os seus orçamentos de publicidade para serviços concorrentes, como Meta e Reddit, que oferecem um melhor retorno do investimento em marketing.

Além disso, num contexto estratégico, a Snap enfrenta uma concorrência crescente relacionada com a utilização de inteligência artificial por outros intervenientes no mercado das redes sociais. A queda das ações é significativa, uma vez que os investidores recalculam os riscos associados à manutenção do ritmo de crescimento após vários trimestres de resultados sólidos. A Snap enfrenta atualmente não só desafios tecnológicos, mas também desafios de mercado que podem limitar a sua rentabilidade a curto prazo. A empresa já passou por períodos de prejuízos e sinalizou a possibilidade de uma falta de rentabilidade sustentável, o que reforça ainda mais a incerteza dos investidores atualmente.

Resultados da empresa no segundo trimestre:

Receita total: US$ 1,35 mil milhões, um aumento de 9% em relação ao ano anterior, em linha com a previsão de US$ 1,35 mil milhões.

Receita com publicidade: US$ 1,17 mil milhões, um aumento de 4% em relação ao ano anterior (a previsão não foi especificada).

Outras receitas (principalmente de assinaturas do Snapchat Plus): US$ 171 milhões, um aumento de 64% em relação ao ano anterior.

Lucro por ação (EPS): -US$ 0,16, ligeiramente abaixo da previsão de -US$ 0,15 (6,67% menor).

EBITDA ajustado: US$ 41 milhões, abaixo dos US$ 55 milhões do ano anterior e das previsões de aproximadamente US$ 53 milhões.

Prejuízo líquido: US$ 263 milhões, ligeiramente acima do prejuízo de US$ 249 milhões do ano anterior.

Usuários ativos mensais: 932 milhões, um aumento de 7% em relação ao ano anterior.

Usuários ativos diários: 469 milhões, um aumento de 9% em relação ao ano anterior.

Fluxo de caixa das atividades operacionais: US$ 88 milhões (em comparação com -US$ 21 milhões no ano anterior).

Fluxo de caixa livre: US$ 24 milhões (anteriormente -US$ 73 milhões em relação ao ano anterior).

Fonte: xStation