Starbucks anuncia layoffs

As ações da Starbucks subiram 1,66% depois de a empresa ter anunciado planos para eliminar 1.100 funções de apoio corporativo e várias centenas de posições não preenchidas a nível global, como parte da estratégia de recuperação do CEO Brian Niccol. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Pontos-chave: Os despedimentos corporativos afectam aproximadamente 7% dos 16.000 cargos de apoio da empresa

Os funcionários das lojas, torrefação, fabrico e distribuição não serão afectados

Os líderes de nível VP da América do Norte devem agora trabalhar no escritório pelo menos três dias por semana

As futuras contratações da empresa terão de ser feitas em Seattle ou Toronto

Os empregados afectados receberão pacotes de indemnização, incluindo salário e benefícios até 2 de maio Contexto financeiro A reestruturação surge depois de a Starbucks ter registado uma receita anual estável no seu último trimestre, com os lucros por ações a caírem 23% em comparação com o mesmo período do ano passado. O gigante do café tem enfrentado quatro trimestres consecutivos de declínio das vendas globais nas mesmas lojas e do tráfego pedonal, que caíram 4% e 6%, respetivamente, no trimestre mais recente. Direção estratégica Numa carta dirigida aos empregados, Niccol sublinhou que os despedimentos se destinam a “simplificar a estrutura da empresa, eliminando camadas e duplicações e criando equipas mais pequenas e mais ágeis”. O CEO, que assumiu o comando a 9 de setembro, está a implementar o seu plano “Back to Starbucks”, que se centra nos principais produtos de café, melhores preços e um serviço mais rápido. “A nossa intenção é operar de forma mais eficiente, aumentar a responsabilidade, reduzir a complexidade e promover uma melhor integração”, escreveu Niccol. “Tudo isto com o objetivo de estarmos mais concentrados e sermos capazes de ter um maior impacto nas nossas prioridades.” Contexto do sector A Starbucks não está sozinha na reestruturação empresarial, uma vez que outras cadeias de restaurantes, incluindo a Bloomin' Brands e a Yum Brands, anunciaram recentemente medidas semelhantes para simplificar as operações e reduzir os custos. Starbucks (Intervalo D1) A Starbucks está a negociar perto do seu máximo histórico (ATH) de $114,65. Os touros terão como objetivo recuperar este nível, enquanto os ursos tentarão empurrar o preço abaixo da recente baixa de $111,48. O RSI está a formar uma divergência de alta com máximos mais altos, enquanto o MACD está a apertar, sinalizando um potencial cruzamento de alta. Fonte: xStation

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.