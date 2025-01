Trigo sobe 3% atingindo o valor mais alto desde meados de Dezembro 📈

Os futuros do trigo americano na Chicago Board of Trade (WHEAT) subiram hoje mais de 3%, atingindo níveis vistos desde 12 de dezembro de 2024. O novo presidente dos EUA, Trump, sinalizou uma abordagem menos agressiva às tarifas, adiando a implementação para rever os actuais acordos e políticas comerciais com a China. O dólar americano está a enfraquecer hoje, após uma primeira parte do dia mais forte. Isto tem um impacto positivo nos preços das matérias-primas agrícolas dos EUA.

Os dados do Commitment of Traders indicaram que os fundos especulativos adicionaram 5.756 contratos à sua posição líquida curta nos futuros e opções de trigo de Chicago na terça-feira, para quase 95 mil contratos

O relatório de vendas de exportação da última quinta-feira mostrou que as vendas de trigo na semana de 9 de janeiro foram de quase 514 MT, elevando o total de vendas e embarques para 17,705 MMT. É 77% da projeção do USDA, bem abaixo do ritmo médio de vendas de 85%.

O relatório CoT (a partir de 14 de janeiro)

De acordo com o último relatório do Commitment of Tradres, os chamados Commercials (produtores, processadores, utilizadores, comerciantes, etc.) tinham posições longas líquidas de 13k contratos de trigo na CBOT, potencialmente à espera de possíveis aumentos de preços ou estratégias de cobertura. Por outro lado, os Managed Money (grandes especuladores de mercadorias) detinham posições líquidas curtas de quase -94 mil contratos, sugerindo um sentimento mais pessimista. As importantes mudanças semanais vieram com a diminuição das posições Comerciais em mais de 7k contratos, aumentando a posição líquida vendida de Managed Money em quase 4k contratos.

Produtores/Comerciantes Longos: Diminuíram em 7.005 contratos. Posições vendidas (Managed Money Shorts): Aumentaram em 3.855 contratos. Longos do negociador de swap: Aumentaram em 5.864 contratos.



Por enquanto, o mercado de trigo na CBOT não está muito concentrado, mas existe uma ligeira inclinação no domínio entre alguns traders de curto prazo, o que poderia influenciar as tendências de preços. Ainda assim, a grande (e crescente) posição líquida curta detida pelo Managed Money poderia exercer pressão descendente, no entanto, a procura dos traders é sólida, e se o dólar americano cair, fundamentalmente o trigo pode tentar reverter a tendência de baixa, subindo para US $ 600. Neste caso, uma grande posição líquida curta dos especuladores pode acabar por encurralar o mercado e apertar o short squeeze.

