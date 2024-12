Última Hora: NATGAS sem reação após dados da EIA 📌

EIA Gás Natural Mudança BCF Atual -125B (Previsão -126B, Anterior -190B)

O gás de trabalho armazenado totalizou 3.622 Bcf em 13 de dezembro de 2024, menos 125 Bcf do que na semana anterior. As existências são 20 Bcf mais elevadas do que no mesmo período do ano passado e 132 Bcf acima da média de cinco anos de 3.490 Bcf, permanecendo dentro do intervalo histórico.

Os dados estavam quase em linha com as expectativas. Por conseguinte, a reação do mercado é limitada e a NATGAS quase não se move.