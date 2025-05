United Airlines anuncia parceria com a JetBlue ✈️

A United Airlines (UAL.US) registou um aumento de quase 4% hoje, após anunciar uma parceria com a JetBlue. Como parte do novo projeto, denominado «Blue Sky», as empresas irão, entre outras coisas, oferecer aos clientes a possibilidade de adquirir bilhetes para os voos uma da outra e combinar os seus programas de fidelização. Espera-se também que a colaboração permita à United Airlines aceder ao Aeroporto JFK de Nova Iorque em 2027, que a companhia aérea abandonou em 2022.

A United Airlines tem mantido margens de lucro líquido estáveis desde o segundo trimestre de 2022. Os resultados mostram claramente a sazonalidade, com o primeiro trimestre sendo o mais fraco do ano. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Esta colaboração entre companhias aéreas surge num momento crucial para ambas as empresas. A JetBlue tem procurado oportunidades para expandir as suas operações e fortalecer a sua posição na batalha pela quota de mercado contra os concorrentes.

No entanto, no ano passado, quando a empresa tentou adquirir a Spirit Airlines, um tribunal dos EUA bloqueou a transação. Por outro lado, a United Airlines enfrentou problemas de capacidade no Aeroporto de Newark, em Nova Jersey, nas últimas semanas, resultando em cortes de voos planejados de 10%.

A cooperação, que aumenta as capacidades de ambas as companhias aéreas, pode reforçar as suas posições, e a fusão dos seus programas de fidelidade pode aumentar o interesse dos clientes nos serviços uns dos outros. Para as companhias aéreas (especialmente no mercado dos EUA), os benefícios relacionados com os programas de fidelização são um fator muito significativo que influencia as escolhas dos consumidores, levando frequentemente à fidelização dos clientes a uma companhia aérea específica. Isto atenua parcialmente a potencial migração de clientes entre companhias aéreas. Ao abrigo do acordo «Blue Sky», os clientes poderão utilizar os seus programas de fidelização com ambas as companhias aéreas para usufruir de benefícios como bagagem gratuita, embarque antecipado ou seleção de lugares com espaço extra para as pernas.

Do ponto de vista do consumidor, este tipo de colaboração entre companhias aéreas pode simplificar as viagens. No entanto, também acarreta o risco de preços de bilhetes potencialmente mais elevados. As companhias aéreas que colaboram entre si não terão uma necessidade tão forte de competir em termos de preços, o que poderá levar a um aumento das tarifas. Assim, este sinal pode ser interpretado pelo tribunal como uma potencial ameaça à competitividade.

Por enquanto, a cooperação anunciada está prevista para começar no outono, mas ambas as empresas não forneceram detalhes adicionais. O início potencial da colaboração ainda pode ser interrompido por uma decisão do regulador. As ações da United Airlines estão a ganhar na sessão de hoje, tentando ultrapassar o limite superior de uma correção de curto prazo. Simultaneamente, o gráfico mostra um potencial cruzamento de médias móveis exponenciais, o que poderia gerar um sinal potencialmente otimista. Fonte: xStation