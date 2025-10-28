UnitedHealth: Resultados do terceiro trimestre de 2025 e as perspectivas apontam para uma recuperação!

Principais conclusões As receitas atingiram 113,2 mil milhões de dólares e o EPS ajustado foi de 2,92 dólares, excedendo as expectativas dos analistas.

O segmento Medicare Advantage e o papel em expansão da Optum impulsionam o crescimento das receitas e das margens operacionais.

Apesar de um declínio das acções no acumulado do ano de aproximadamente 40%, os fundamentos financeiros e operacionais da empresa indicam o potencial para uma recuperação gradual das acções.



UnitedHealth Group Resultados do 3º trimestre O UnitedHealth Group confirmou mais uma vez a sua posição de liderança no sector dos seguros de saúde e dos serviços médicos, apresentando resultados muito acima das expectativas do mercado. Apesar das pressões de custos e das alterações regulamentares, a empresa continua a manter um crescimento estável e uma elevada rentabilidade. Resultados Financeiros No terceiro trimestre de 2025, a UnitedHealth gerou receitas de 113,2 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 12% em relação ao ano anterior. O segmento UnitedHealthcare registou receitas de 87,1 mil milhões de dólares, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. O crescimento foi impulsionado principalmente pelos programas Medicare & Retirement e Community & State, que aumentaram o número de membros e reforçaram a posição de mercado da empresa. O segmento Optum também registou um crescimento sólido, com as receitas a aumentarem 8 por cento para 69,2 mil milhões de dólares. A Optum Rx, responsável pela gestão de benefícios farmacêuticos, teve um desempenho particularmente bom, aumentando as receitas em 16% para 39,7 mil milhões de dólares, devido à crescente procura de receitas e aos serviços de saúde integrados. A Optum Health manteve as receitas estáveis em 25,9 mil milhões de dólares, demonstrando a resiliência do modelo operacional da empresa num mercado volátil. O lucro por ação (EPS) situou-se em 2,59 USD, enquanto o EPS ajustado atingiu 2,92 USD, ultrapassando o consenso dos analistas de 2,79 USD. O rácio de perdas médicas (MLR) manteve-se em 89,9 por cento e a margem líquida foi de 2,1 por cento. O fluxo de caixa operacional atingiu 5,9 mil milhões de dólares, mais do dobro do lucro líquido. Em particular, a UnitedHealth aumentou a sua orientação de EPS ajustado para todo o ano de 2025 para, pelo menos, USD 16,25 por ação, acima da previsão anterior de USD 16,00. Segmento Medicare Advantage O segmento Medicare Advantage continua sendo um dos principais impulsionadores do crescimento da UnitedHealth. No terceiro trimestre, a adesão a esses planos aumentou, impulsionando significativamente as receitas da UnitedHealthcare. A crescente popularidade dos planos Medicare Advantage decorre de suas vantagens sobre o Medicare tradicional, incluindo melhor coordenação de cuidados, cobertura de serviços mais ampla e termos financeiros mais favoráveis. A empresa continua a investir na melhoria da qualidade dos serviços e na digitalização dos processos, permitindo o controlo dos custos e a manutenção de margens estáveis. As altas classificações de qualidade dos planos, conhecidas como Star Ratings, aumentam ainda mais a competitividade e a posição de mercado da UnitedHealth. Reação do mercado e contexto das acções Resumo Os resultados do terceiro trimestre de 2025 confirmam a resiliência e a eficácia do modelo de negócios da UnitedHealth. A empresa é capaz de gerar lucros mesmo num ambiente de mercado desafiante. A crescente contribuição do segmento Optum, a estabilidade da UnitedHealthcare e o impulso positivo no Medicare Advantage fornecem uma base para um maior crescimento e recuperação do preço das acções nos próximos meses.

