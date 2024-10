US Open: Wall Street: sentimentos misto antes da reunião da Fed 🗽 US100 perde ligeiramente, Resmed cai 6%

Os índices em Wall Street abrem a sessão ligeiramente em baixa, esperando uma conclusão quase certa do primeiro corte das taxas da Fed em 4 anos (19h00 GMT) e da conferência de Powell (19h30 GMT)

O mercado está a avaliar uma probabilidade de 66% de um corte de 50 pontos base nas taxas da Fed; a reação às decisões permanece incerta. US100 perde 0,2% na abertura

A BlackRock (BLK.US) e a Microsoft (MSFT.US) planeiam um investimento conjunto de mais de 30 mil milhões de dólares em IA e em infra-estruturas para bases de dados e para o sector da energia; o financiamento total para toda a ação poderá atingir cerca de 100 mil milhões de dólares; o investimento envolverá principalmente os EUA e, em menor grau, os países aliados

As acções da US Steel (X.US) ganham ligeiramente com novos relatórios que sugerem uma decisão final de aquisição após as eleições de novembro nos EUA; a Resmed (RMD.US) cai 6% após a descida da classificação da Wolfe Research, iniciando a realização de lucros depois de atingir o máximo de um ano

Os investidores abriram a sessão de hoje com quedas, aguardando ansiosamente a decisão da Fed e o discurso de Jerome Powell. Parece que uma decisão de cortar as taxas em 25 pontos base estaria mais em linha com a comunicação da Reserva Federal até à data, e um corte de 50 pontos base poderia ser entendido como uma “admissão” de atraso em relação à flexibilização monetária, o que poderia, consequentemente, ser um sinal de alerta seguro para o mercado acionista. No curto prazo, no entanto, a reação à decisão da Fed permanece em grande parte incerta; embora um corte maior, mantendo leituras sólidas da economia, deva apoiar Wall Street e enfraquecer os rendimentos. Os dados do mercado imobiliário dos E.U.A. revelaram-se hoje mais fortes do que o previsto. As licenças de construção mensais subiram quase 5% contra 1% das previsões, e o início da construção subiu 9,6% m/m contra 6,5% das previsões, depois de cair 6% em julho.

Wall Street abre a sessão com um sentimento ligeiramente mais fraco; as acções da BigTech estão a ganhar; o sentimento mais fraco é visto no sector da saúde e dos cuidados médicos. Fonte: xStation5

Gráfico US100 (intervalo M30, D1)

No curto prazo, vemos que o índice manteve a sua linha de tendência de alta de setembro e está a ser negociado entre as médias de momento EMA50 e EMA200 antes da conferência da Fed. Uma queda abaixo de 19.400 poderia sugerir uma dinâmica descendente mais intensa. Um aumento acima de 19.500 poderia abrir o caminho para os touros testarem os máximos locais em 20.000 pontos.

Fonte: xStation5

Olhando para o amplo intervalo diário, os futuros do Nasdaq 100 caíram abaixo da EMA200 (linha vermelha) duas vezes, mas rapidamente conseguiram compensar as estatísticas, defendendo a tendência de alta. O principal suporte está agora em 18500 pontos, onde está localizada a eliminação de 23,6 Fibonacci da onda ascendente de 2022.

Fonte: xStation5

Notícias de empresas