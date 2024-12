US100 cai 1,78% com a recuperação de dezembro

A venda de tecnologia intensifica-se à medida que os líderes de mercado enfrentam a pressão do final do ano📉

Uma ampla venda do sector tecnológico está a pesar fortemente nos mercados dos EUA hoje, com líderes da indústria como a Broadcom (AVGO.US) (-3,31%), Microsoft (MSFT.US) (-1,68%) e Salesforce (CRM.US) (-1,74%) a liderar o declínio. A queda é particularmente notável no sector dos semicondutores, onde empresas como a Micron Technology (MU.US) (-4,37%) e a AMD (AMD.US) (-1,83%) estão a registar perdas significativas.

Preocupações com a amplitude do mercado aumentam

A venda destaca as preocupações crescentes sobre a amplitude do mercado, com menos de 60% das empresas do S&P 500 a negociarem agora acima das suas médias móveis de 200 dias - o nível mais fraco deste ano. Esta deterioração técnica sugere que os recentes ganhos do mercado têm estado cada vez mais concentrados num punhado de nomes tecnológicos de grande capitalização, aumentando a vulnerabilidade a correções acentuadas.

% de empresas do S&P 500 que negoceiam acima das suas médias móveis de 200 dias. Fonte: Bloomberg

O impulso dos Sete Magníficos

Apesar do seu desempenho estelar ao longo de 2024, até as ações dos Sete Magníficos estão a mostrar sinais de fraqueza. A Apple recuou -1,68% hoje, afastando-se ainda mais de seu recente impulso em direção ao marco histórico de capitalização de mercado de US $ 4 trilhões. A NVIDIA, normalmente um líder de mercado, caiu -0,31%, enquanto a Meta (anteriormente Facebook) caiu mais de -2%.

Impacto em todo o sector:

A fraqueza do sector tecnológico é generalizada:

Empresas de software empresarial como a Oracle (-2,41%) e a Dell (-3,62%) estão a registar quedas substanciais

As empresas de cibersegurança, incluindo a CrowdStrike (-2,53%) e a Fortinet (-1,96%), estão sob pressão

Os fabricantes de equipamentos de semicondutores, como a Applied Materials (-2,70%) e a Lam Research (-2,60%), estão a sofrer perdas notáveis

Olhando para o futuro:

Os participantes no mercado parecem estar a reservar lucros nos vencedores de 2024 à medida que o ano se aproxima do fim. Com as expectativas de um crescimento mais lento dos lucros entre os Sete Magníficos em 2025, os investidores podem estar a reposicionar-se para uma transição mais ampla da liderança do mercado no próximo ano.

A atual venda apagou efetivamente a maior parte dos ganhos de dezembro, pondo em causa as esperanças de uma recuperação tradicional do Pai Natal nos últimos dias de negociação de 2023. No entanto, os padrões históricos sugerem o potencial para uma recuperação em janeiro, particularmente quando as restrições de liquidez relacionadas com as férias diminuírem.

Desempenho histórico após a fraca evolução dos preços em dezembro Fonte: Bloomberg

US100 (D1)

O índice Nasdaq-100, representado pelo contrato US100, está sendo negociado abaixo da alta do início de dezembro de 21.668. A alta de meados de novembro em 21.255 serve como o nível de suporte inicial para os touros, com o SMA de 50 dias em 21.078 alinhado com a alta de meados de julho de 20.895, oferecendo suporte adicional.

Para os ursos, os principais alvos incluem a SMA de 100 dias em 20.427 e as altas de agosto perto de 19.917, que atuam como níveis críticos de baixa.

O RSI está se aproximando de um nível de suporte chave que já serviu anteriormente como uma zona de retração, potencialmente sinalizando uma pausa ou reversão. Enquanto isso, o MACD está a estreitar-se, mas continua a exibir divergência de baixa, indicando cautela para o impulso de alta. Fonte: xStation