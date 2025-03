US100 desce 1.50% 📌

A venda dos índices americanos continua, apesar de um potencial acordo entre a Rússia e a Ucrânia O mercado bolsista norte-americano está a voltar a cair, apesar de terem sido visíveis sinais de recuperação no início da sessão. A Rússia informou os E.U.A. que está interessada em chegar a um acordo de paz com a Ucrânia. No entanto, o foco dos investidores hoje está nas crescentes tensões entre os EUA e a UE, que parecem estar a pesar mais no mercado de ações. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O mercado está a passar por outra forte correção hoje. O índice tecnológico US100 está a liderar as quedas, perdendo quase 1,60%. Os investidores estão preocupados com o aumento das tensões comerciais e com as novas tarifas anunciadas inesperadamente por Donald Trump. O setor de semicondutores está a aguentar-se relativamente bem com apenas pequenas perdas, mas o índice mais amplo está a ser arrastado para baixo pelas principais empresas de Big Tech, como Apple, Alphabet, Tesla e Oracle. Fonte: xStation 5  Trump ameaça impor tarifas ao álcool europeu O Presidente Donald Trump ameaçou impor uma tarifa de 200% sobre vinhos, champanhes e outras bebidas alcoólicas importadas de França e de outros países da UE. Este facto marca mais uma escalada na crescente guerra comercial transatlântica. Trump declarou nas redes sociais que aplicará as tarifas se Bruxelas prosseguir com o seu plano de taxar as exportações de whiskey dos EUA- uma medida de retaliação contra as tarifas americanas sobre o aço e o alumínio que entraram em vigor na quarta-feira. Segundo novas informações, a UE está aberta a negociações com Trump, estando prevista uma primeira reunião para amanhã. No entanto, a Presidente da Comissão Europeia , Ursula von der Leyen, afirmou que a UE defenderá a sua posição e as tarifas existentes. Reação dos mercados europeus Em resposta às ameaças de Trump, as ações dos produtores europeus de bebidas alcoólicas caíram fortemente: A LVMH , proprietária das casas de champanhe Moët & Chandon e Veuve Clicquot , perdeu 2,2% .

, produtora de conhaque, caiu . Pernod Ricard, fabricante de bebidas espirituosas, caiu 3,6%. Potencial cessar-fogo na Ucrânia As tensões comerciais ofuscaram as notícias positivas sobre um potencial cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. Na quinta-feira, o Presidente Putin declarou que, em princípio, está aberto a uma proposta dos EUA para um cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia, mas salientou que as condições ainda precisam de ser finalizadas, sublinhando que qualquer acordo deve conduzir a uma paz duradoura. “Esta ideia é fundamentalmente correta e, claro, nós apoiamo-la”, disse Putin numa conferência de imprensa em Moscovo. “Mas há questões que temos de discutir e penso que temos de as abordar com os nossos colegas e parceiros americanos”. O conselheiro próximo de Putin, Yuri Ushakov, indicou que a Rússia procura uma solução a longo prazo e não apenas um cessar-fogo temporário na Ucrânia. Os seus comentários, citados pela Interfax, sugerem que a Rússia poderá não estar disposta a aceitar a trégua de 30 dias que os negociadores norte-americanos estão a pressionar, em linha com a promessa de Trump de acabar rapidamente com a guerra. Melhores dados do PPI têm impacto limitado no mercado Os dados do PPI de hoje confirmaram a leitura do CPI de ontem, mais forte do que o esperado, mas a reação do mercado foi de curta duração. Os investidores rapidamente mudaram o seu foco de volta para a política comercial de Trump. Atualmente, os investidores prevêem um corte total da taxa de juro da Fed em junho/julho e quase três cortes totais em todo o ano de 2025.

Reduções implícitas das taxas de juro nos EUA Fonte: Bloomberg L.P.

