US2000 recua mais de 1% 📉

À medida que o mercado de capitais americano prepara-se para dar início à nova semana, os futuros dos índices dos EUA estão a prolongar as quedas de sexta-feira. Tudo aponta para que a sessão de hoje em Wall Street seja de baixa. O índice US500 está a cair 0,64% para 5830 pontos, o US100 está a negociar 1,00% mais baixo para 20800 pontos, e o US2000 está a perder 1,10% para 2177 pontos.

Na semana passada, os investidores receberam muitos argumentos que apoiam as recentes quedas. No início da semana, os dados do ISM saíram fortes, juntamente com um subíndice de preços recorde. Em seguida, as preocupações com a inflação foram levantadas após o relatório da Universidade de Michigan, que mostrou o maior aumento nas expectativas de inflação do consumidor a 5 anos desde 2008. A semana terminou com dados fortes do NFP, que tranquilizaram os investidores sobre a postura hawkish do Fed em 2025.

Entretanto, o início da semana começa com novos aumentos no preço do petróleo, do dólar e das yields, o que, por sua vez, mantém a pressão descendente sobre as ações e sustenta o risco de inflação. A atenção dos investidores centrar-se-á em breve nos resultados do IPC de dezembro, na quarta-feira, que poderá ser outro importante catalisador.Â

US2000 - Visão Geral Técnica (Intervalo D1)

O Russell 2000 apagou completamente os ganhos alimentados pela vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais. Além disso, o US2000 quebrou abaixo da zona de suporte importante, que é marcado pela média móvel exponencial de 200 períodos (linha dourada no gráfico).

Fonte: xStation

US100 – Gráfico D1

Para o índice de referência das empresas tecnológicas, as descidas atingiram a média móvel exponencial de 100 períodos, embora a escala da queda ainda não tenha sido suficiente para apagar os ganhos “eleitorais”.

Fonte: xStation

