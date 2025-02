Vanguard é o novo rei dos ETFs sobre o S&P500

A Vanguard é novo rei dos ETFs sobre o S&P 500 Os ETFs têm vindo a ganhar cada vez mais popularidade nos últimos anos. Não é de admirar, pois esta ferramenta de investimento passivo é conhecida pelas suas taxas muito baixas, flexibilidade e simplicidade. Em comparação com os fundos geridos ativamente, os ETFs são muito mais baratos e, geralmente, conseguem um desempenho muito superior, permitindo que os investidores realizem compras ou vendas em tempo real, por exemplo, através de app móvel. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Durante muitos anos, o líder mundial em ETFs para o famoso índice bolsista americano S&P 500 foi o fundo com a sigla SPY, da State Street. No entanto, há alguns dias, o fundo com a sigla VOO, da empresa rival Vanguard, ultrapassou-o em volume de ativos sob gestão. Atualmente, o fundo da Vanguard gere 632 mil milhões de dólares, tendo recebido 23 mil milhões de dólares desde o início deste ano. Já o fundo SPY gere atualmente 630 mil milhões de dólares (ver imagem). Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Este é um marco significativo, uma vez que o fundo SPY foi criado em 1993 e, essencialmente, definiu a forma como o investimento passivo seria encarado nas décadas seguintes. Tecnicamente, não foi o primeiro ETF do mundo (esse título pertence a um fundo canadiano criado alguns anos antes), mas foi o SPY que deu início à revolução do investimento passivo. Durante muitos anos, beneficiou por ter sido o primeiro fundo do seu género, tornando-se automaticamente a escolha principal dos investidores. No entanto, ao longo dos anos, surgiram vários concorrentes, sendo os mais conhecidos a Vanguard e a BlackRock. Estes distinguem-se por oferecer praticamente o mesmo produto, mas com taxas muito mais baixas. O SPY cobra uma taxa anual de 0,095% (ainda assim, bastante inferior à dos fundos geridos ativamente), enquanto os maiores ETFs concorrentes das empresas mencionadas cobram apenas 0,03% por ano. As taxas serão provavelmente um dos fatores que levarão à transferência de dinheiro do SPY para outros ETFs do índice S&P 500. Em terceiro lugar nesta lista, em termos de volume de ativos geridos, está o fundo iShares da BlackRock, que gere aproximadamente 611 mil milhões de dólares, pelo que é possível que, em breve, o SPY passe para a terceira posição. No fim de contas, esta guerra de preços entre fundos acaba por beneficiar sobretudo o investidor. Graças à concorrência, os investidores podem aceder a ETFs deste índice (ainda que ligeiramente diferentes, uma vez que a regulamentação europeia não permite a comercialização de ETFs americanos na Europa, mas na prática existem fundos quase idênticos negociados em euros) com taxas extremamente baixas, mantendo ao mesmo tempo grande flexibilidade e liquidez. Naturalmente, na XTB também disponibilizamos vários fundos ETFs de diferentes emissores. O retorno nominal a longo prazo deste índice tem sido, em média, de cerca de 10% ao ano nos últimos 100 anos, ou aproximadamente 7% ao ano após a inflação, o que significa que o valor de um investimento no S&P 500 tem duplicado, em média, a cada 10 anos. Nos últimos 15 anos, os retornos foram até ligeiramente superiores, o que tem atraído novos investidores e aumentado a popularidade deste instrumento de investimento. Apesar de o VOO se ter tornado o novo líder, o SPY continua a ser um instrumento muito popular entre investidores e fundos. Os volumes diários de negociação do SPY ainda são muito superiores aos de outros ETFs. Por isso, muitos investidores continuam a utilizá-lo para operações mais ativas, devido à sua reputação e elevada liquidez.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.