Volatilidade volta ao mercado 💡

🚨NATGAS cai 5%, US100 apaga os ganhos iniciais

A segunda parte da sessão nos mercados traz um salto na volatilidade de muitos instrumentos. Os contratos baseados no gás natural alargam as descidas iniciais para 5%, enquanto os índices de Wall Street invertem grande parte dos ganhos eufóricos da abertura da sessão. O mercado aguarda com incerteza o relatório do IPC, que decidirá se a Reserva Federal dos EUA vai cortar rapidamente as taxas de juro este ano ou se a sua retórica se inclinará mais para cortes lentos, com uma análise particular da trajetória da inflação.

Desde a semana passada, a trajetória implícita das taxas de juro nos EUA mudou bastante. Nomeadamente, um corte de taxas de 25 pontos base em seis meses foi completamente apagado, o que também quase excluiu a hipótese de um corte de 50 pontos em setembro. Fonte: Bloomberg Financial LP

Os preços do gás estão hoje sujeitos a uma pressão descendente, em grande parte devido ao aparecimento do ciclone tropical Six no Golfo do México, que deverá atingir zonas do Louisiana no final da tarde de quarta-feira. O aparecimento do ciclone em qualquer ponto do Louisiana perturbaria o carregamento dos navios-tanque de GNL mais próximos dos terminais de Cameron, Calcasieu Pass ou Sabine Pass. De acordo com os analistas da Energy Aspects, o gás de base GNL será um pilar fundamental da procura estrutural de gás neste outono, à medida que a procura de frio nos EUA abranda. “Sabine Pass e Cameron são os dois maiores terminais de exportação dos EUA, e mesmo uma breve paragem das operações em qualquer um deles aumentaria os inventários numa situação de armazenamento já congestionada na parte centro-sul do país”, acrescentam os analistas.

O US100 está a reduzir os ganhos iniciais e está a ser negociado próximo de uma zona de suporte chave definida pela EMA de 200 dias (curva dourada no gráfico). Fonte: xStation

Natgas alarga as quedas para mais de 5%. Fonte: xStation