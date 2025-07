Voto chave na Casa dos Representantes para a Bitcoin, Bitcoin sobe 1,5%🟢

Votação importante na Câmara dos Representantes iminente, Bitcoin recupera 1,50% A terça-feira trouxe uma reviravolta dramática ao que se esperava ser uma semana marcante para a legislação sobre criptomoedas na Câmara dos Representantes dos EUA. Batizada de “Crypto Week” pelos republicanos, o processo legislativo para aprovar projetos de lei relacionados a criptomoedas, há muito aguardados, enfrentou um obstáculo processual inesperado quando 13 republicanos se juntaram aos democratas para bloquear o debate sobre as propostas. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Esta votação suspendeu temporariamente o andamento da Lei GENIUS (focada na regulamentação das stablecoins), da Lei CLARITY (que define um quadro regulatório para ativos digitais) e de um projeto de lei que proíbe a criação de uma moeda digital do banco central dos EUA (CBDC). Em resposta à interrupção, as ações de empresas relacionadas, como Circle e Coinbase, caíram drasticamente, e o mercado de criptomoedas sofreu uma onda de vendas. No entanto, ao fim da tarde, o impasse parecia ter sido quebrado. O presidente Donald Trump, um defensor vocal da legislação sobre criptomoedas, convocou os principais republicanos que se opunham à lei para uma reunião urgente no Salão Oval. De acordo com Trump, 11 dos 12 legisladores necessários concordaram em reverter a decisão e apoiar a moção processual que permitiria a retomada do debate sobre os projetos de lei. Trump enfatizou a importância da legislação para garantir a liderança dos EUA em ativos digitais, descrevendo a Lei GENIUS como uma necessidade geopolítica que ajudaria os EUA a ultrapassar a China e a Europa. O presidente da Câmara, Mike Johnson, também participou remotamente, e a votação está marcada para ocorrer dentro de algumas horas. A votação de hoje pode determinar o futuro da estrutura regulatória dos EUA para criptomoedas. O projeto de lei sobre stablecoins, já aprovado pelo Senado, pode chegar à mesa de Trump antes do recesso de agosto — se for aprovado separadamente. No entanto, alguns republicanos ainda exigem que ele seja incluído em outros projetos de lei sobre criptomoedas. A intervenção contundente de Trump destaca tanto as suas ambições políticas quanto os seus interesses pessoais, considerando os investimentos da sua família no setor. Enquanto isso, críticos como Marjorie Taylor Greene estão pedindo uma linguagem mais forte que proíba explicitamente uma CBDC. Com mais de US$ 140 milhões arrecadados em PACs (comitês de ação política) ligados a criptomoedas antes das eleições de meio de mandato de 2026, o resultado de hoje revelará o quão seriamente o Congresso está abordando a regulamentação das criptomoedas — e quanta influência Trump ainda exerce sobre o Partido Republicano. Bitcoin se recupera 1,50%, para US$ 119.500, após a correção de ontem para o nível de US$ 116.000. Â

