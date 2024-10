Wells Fargo regista uma quebra nos lucros do terceiro trimestre 📈

A Wells Fargo (WFC.US) divulgou hoje o seu relatório de resultados do terceiro trimestre de 2024, antes da sessão de Wall Street, revelando um declínio nos lucros, uma vez que as receitas de juros do banco foram espremidas pela fraca procura de empréstimos e por pagamentos mais elevados aos depositantes. As acções ganharam 2,8% nas negociações pré-mercado, uma vez que superaram as estimativas de EPS. O Wells Fargo apresentou resultados do terceiro trimestre inferiores aos esperados em áreas-chave, incluindo o rendimento líquido de juros e as receitas, embora tenha superado as estimativas em indicadores como a rendibilidade do capital próprio e a provisão para perdas de crédito. A receita líquida de juros do banco caiu 11% para 11,69 mil milhões de dólares, enquanto a receita total atingiu 20,37 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas. O lucro líquido do Wells Fargo caiu para 5,11 mil milhões de dólares, contra 5,78 mil milhões de dólares um ano antes, marcando um trimestre desafiante para o banco, uma vez que continua a navegar pelas restrições regulamentares e por um ambiente de taxas de juro em mudança. O movimento implícito de um dia para a empresa com base em dados históricos foi de 3,75%, com uma surpresa média de -5,79% abaixo do consenso para o EPS ajustado.

 Destaques Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O rendimento líquido caiu para 5,11 mil milhões de dólares, face aos 5,78 mil milhões de dólares registados no ano anterior

A receita líquida de juros caiu 11% para US $ 11,69 bilhões, perdendo as expectativas

O EPS diminuiu para US$ 1,42, de US$ 1,48 um ano atrás

As receitas atingiram 20,37 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo das estimativas

A provisão para perdas de crédito foi inferior ao previsto, atingindo 1,07 mil milhões de dólares Â

Estimativas dos analistas Fonte: Bloomberg

 Resultados do terceiro trimestre de 2024 da Wells Fargo Resultado líquido: 5,11 mil milhões de dólares contra 5,78 mil milhões de dólares um ano antes

Receita líquida de juros: $ 11.69 bilhões contra $ 11.88 bilhões esperados (-11% A / A)

Receita: $ 20.37 bilhões vs $ 20.41 bilhões esperados

EPS (beat): $1,42 vs 1,28 esperado e $1,48 um ano antes

Média total de empréstimos: $910.3 biliões

Média total de depósitos: $1,34 triliões vs $1,35 triliões esperados

 Outros indicadores-chave Rendimento do capital próprio (beat): 11,7% vs 10,8% esperados

Retorno sobre o capital comum tangível (melhor que o esperado): 13,9% vs 12,9% esperado

Rácio de capital comum de nível 1 (melhor que o esperado): 11,3% vs 11,2% esperado

Despesas não relacionadas com juros: 13,07 mil milhões de dólares contra 13,19 mil milhões de dólares previstos

Provisão para perdas de crédito: $1,07 mil milhões vs $1,34 mil milhões previstos

 Notas adicionais O rendimento líquido de juros do Wells Fargo ficou aquém das expectativas dos analistas, principalmente devido à fraca procura de empréstimos e a pagamentos mais elevados aos depositantes

Espera-se que a receita de juros do banco continue diminuindo até o final de 2024, após o recente corte nas taxas de juros do Federal Reserve

O Wells Fargo está alegadamente a intensificar os esforços para levantar o limite de activos de 1,95 biliões de dólares imposto pela Reserva Federal

O limite de activos restringe a capacidade do banco para crescer em áreas-chave como os depósitos e as transacções

Em setembro, um regulador bancário dos EUA considerou que as salvaguardas do Wells Fargo contra a lavagem de dinheiro e outras transacções ilegais eram inadequadas

O banco tem ainda oito ordens de consentimento regulamentar para cumprir

A procura de empréstimos tem sido reduzida devido ao facto de as taxas de juro mais elevadas dissuadirem os mutuários comerciais e de consumo

Os bancos, incluindo o Wells Fargo, estão a enfrentar uma maior concorrência na obtenção de depósitos, o que conduz a pagamentos mais elevados aos clientes



    Fonte: xStation

