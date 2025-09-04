Williams da Fed dá nota para a inflação dos EUA 🗽

John Williams, do Banco da Reserva Federal de Nova Iorque, comenta sobre a economia dos EUA, a inflação e as taxas de juros. Os mercados de títulos do Tesouro e de financiamento têm apresentado um desempenho muito bom.

A linha de crédito permanente está pronta para gerir questões de liquidez, se necessário.

Ainda há um nível muito alto de reservas no sistema financeiro.

As taxas de juros acabarão por ficar abaixo dos níveis atuais.

Não se observam movimentos anormais no mercado de títulos.

O mercado de títulos está atualmente focado nos fundamentos económicos.

O mercado de obrigações parece relativamente calmo. A Reserva Federal deve manter a economia no caminho certo e permitir que as tarifas sejam aprovadas. Espera-se que os impactos das tarifas se façam sentir até meados do próximo ano.

Cenário base: as tarifas permanecerão em vigor, embora outros cenários sejam considerados.

É provável que as tarifas aumentem a inflação em 1% a 1,5% este ano.

Até agora, as tarifas não parecem estar a criar pressões inflacionárias de longo prazo.

Sinais claros de que as tarifas estão a influenciar os preços e os padrões de compra dos consumidores.

A inflação dos bens essenciais aumentou devido às tarifas. Outros indicadores mostram que a economia de serviços está a normalizar-se. A tendência geral da inflação dos serviços tem sido favorável. Preocupação de que o mercado de trabalho possa arrefecer mais do que o desejável. Os riscos de queda no emprego aumentaram claramente.

O equilíbrio mudou mais para o mandato de emprego do Fed.

A taxa de desemprego de 4,2% é relativamente baixa, mas os riscos para o mercado de trabalho estão a aumentar.

A rotatividade no mercado de trabalho arrefecida significativamente.

O mercado de trabalho tem sido desafiado por mudanças na oferta de mão de obra imigrante.

O mercado de trabalho ainda está em uma situação razoavelmente boa no geral.

Espera-se um arrefecimento gradual no mercado de trabalho.

O mercado de trabalho está a voltar às tendências pré-pandémicas.

O mercado de trabalho está atualmente em equilíbrio. Os consumidores parecem um pouco instáveis nos dados das pesquisas, mas os dados concretos não mostram grande fraqueza. O investimento em tecnologia tem sido muito forte.

O lado da oferta da economia está a mudar significativamente. Monitorização atenta dos dados para uma possível contração nas reservas bancárias. Observação constante das tendências gerais dos dados, não apenas dos relatórios individuais. Espera-se que a inflação retorne à meta de 2% do Fed até 2027. Previsão de inflação do PCE: 3,0%–3,25% para este ano, 2,5% em 2026.

Espera-se que a taxa de desemprego aumente para cerca de 4,5% no próximo ano.

Fatores comerciais e de imigração estão a desacelerar a atividade económica.

O PIB deverá crescer entre 1,25% e 1,50% este ano.

