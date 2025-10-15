Miran, do Fed, sinaliza mais dois cortes nas taxas este ano e processo desinflacionário🗽

Principais conclusões Membro do Fed, Miran, sinaliza dois cortes adicionais nas taxas este ano



De acordo com Miran, o mercado imobiliário será desinflacionário nos próximos meses



Paralisação do governo pressiona a economia dos EUA e enfraquece o mercado de trabalho

Escolhido por Donald Trump, o membro do Fed Stephen Miran sinaliza a necessidade de cortes adicionais nas taxas, abrindo caminho para pelo menos dois cortes nas taxas este ano. Ao mesmo tempo, o secretário dos EUA Bessnet sinalizou a possibilidade de uma trégua mais longa nas tarifas impostas à China. Aqui está a análise das declarações de Miran, do Fed. Fed Miran Mais dois cortes este ano parecem realistas. O mercado de trabalho enfraqueceu claramente.

Há agora mais riscos de queda do que há uma semana

É difícil saber exatamente qual é a taxa neutra.

É ainda mais urgente chegar rapidamente à taxa neutra agora.

A diferença entre a minha opinião e a do resto do FOMC está na velocidade da viagem até à neutralidade.

O Fed precisa considerar a introdução de um novo risco de cauda.

A tensão entre os EUA e a China pode ser importante para as perspectivas.

Com a mudança no equilíbrio de riscos, é mais urgente chegar a uma política mais neutra.

Prevejo uma desinflação substancial daqui a um ano; também no mercado imobiliário nos próximos meses. Fonte: xStation5

