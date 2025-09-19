Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor.

Notícias dos mercados

Três mercados a acompanhar na próxima semana (19.09.2025)

19 de setembro de 2025

O evento mais significativo do mês já passou: o Fed finalmente decidiu pela sua primeira redução das taxas de juro este ano. Hoje também é um «Triple Witching Day», quando os contratos de futuros e opções sobre ações e índices...

Mais

Ação da semana - Micron Technology (18.09.2025)

18 de setembro de 2025

A Micron Technologies é uma das principais fabricantes mundiais de memórias semicondutoras e soluções tecnológicas para uma ampla gama de aplicações, desde computadores pessoais e centros de dados até dispositivos móveis e o setor automóvel....

Mais

⏬US100 cai 1%

17 de setembro de 2025

Logo após a decisão, observamos um claro enfraquecimento do dólar em resposta à medida do Fed, que estava em linha com as expectativas, mas havia incerteza sobre quais projeções o Fed apresentaria. Vale ressaltar que este é o primeiro corte neste ano....

Mais

28 de dezembro de 2018
27 de dezembro de 2018
24 de dezembro de 2018
20 de dezembro de 2018
19 de dezembro de 2018
18 de dezembro de 2018
17 de dezembro de 2018
14 de dezembro de 2018
13 de dezembro de 2018

Calendário Macro-económico

Sentimento de Mercado

Veja se os traders são actualmente vendedores ou compradores em cada mercado

Top movers

Saiba que mercados estão actualmente no top de ganhos ou perdas.

Junte-se a mais de 1 700 000 investidores de todo o mundo

Comece a investir Descarregue a app Descarregue a app