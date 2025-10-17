NZDUSD - recomendação bancária do Barclays
Barclays emitiu uma recomendação para o par cambial NZDUSD. O banco recomenda posição curta pendente nos seguintes níveis: Entrada...
Notícias dos mercados
A inteligência artificial deixou de ser uma promessa para se tornar a força motriz por trás de uma nova era no mercado de ações. O S&P 500 iniciou a sua atual sequência de alta em 12 de outubro de 2022, pouco antes do lançamento do ChatGPT. Desde então,...
Mais
Numa altura em que a IA apresenta novos desafios técnicos para os fabricantes de chips, a Lam Research não só fornece as ferramentas como também ajuda a definir a direção da mudança. As suas soluções tecnológicas são essenciais...
Mais
Os preços do cacau mantêm-se estáveis em cerca de US$ 5.800 por tonelada, demonstrando notável resiliência pela terceira sessão consecutiva, especialmente hoje, apesar da divulgação de dados de processamento excepcionalmente negativos da Malásia...
Mais
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar em alta com o discurso...
Resumo: EURNZD não quebrou a média móvel de 200 períodos Rebound poderá suportar o NZD nas próximas...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta nesta sexta-feira, depois de uma entrada...
O PMI industrial medido pelo ISM, que representa o estado da economia na indústria dos EUA, caiu 5.2 pontos em Dezembro para os 54.1, o que representa...
Thomson Reuters IFR emitiu um recomendação para o par cambial AUDUSD. A agência recomenda uma posição curta pendente...
Resumo: "Flash crash" no mercado cambial JPY e CHF são consideradas moedas de refúgio CHFJPY reagiu na...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar em baixa depois de a Apple...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker No primeiro dia de negociação das bolsas do ano de...
Diversos analistas apontam para o fim da queda do preço do petróleo assim que a OPEC+ chegue a acordo para o corte da produção,...
Resumo: UE e Itália chegam a acordo em relação ao orçamento Reunião entre os EUA e a China agendada...
Friday's outlook Por David Silva, Affiliate Manager A sessão americana do dia de ontem veio dar mais força e confirmar...
Thursday outlook Por David Silva, Affiliate Manager Depois das bolsas norte-americanas terem registado novos mínimos na...
Resumo: Mercado de Criptomoedas deverá continuar a liderar a volatilidade durante o periodo festivo Bitcoin recuperou cerca de...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas entram em território vermelho, com as decisões da FED a pesarem...
Summary: US500 testa mínimos de 2018 Relatório da Fed poderá ser cauteloso (dovish) Mínimos de Fevereiro...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker Bolsas reagem em alta em dia de decisão das taxas de juro norte-americanas. Este...
