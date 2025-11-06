XTB - Market Update 29 de Janeiro de 2019
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas abrem em baixa depois dos resultados desapontantes da Caterpillar...
Sinais no céu e na terra Nos últimos meses, houve um aumento sem precedentes nas tensões entre os EUA e a Venezuela, particularmente entre os seus líderes — Nicolás Maduro e Donald Trump. O que é mais preocupante é que esse aumento nas tensões...
Os mercados acionistas dos EUA abriram hoje com uma ligeira subida, mas o sentimento está claramente a melhorar quando analisado através da perspetiva dos contratos de futuros. O US500 registou uma queda de 3% desde o seu pico de 30 de outubro até ao seu ponto mais baixo durante...
A Arista Networks divulgará os resultados do terceiro trimestre de 2025 após a sessão de hoje, e as expectativas para o relatório são elevadas. A forte procura por soluções de rede para infraestruturas de inteligência artificial (IA) e centros de...
Thomson Reuters IFR divulgou uma recomendação para o par EURGBP. A agência recomenda uma longa posição no par, com...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas abrem em alta, no último dia da semana, com o setor dos chips...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas negoceiam na 'linha de água' em dia de reunião...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas abrem em baixa, com a notícia que os EUA recusaram um encontro...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas abrem em baixa com os receios sobre o crescimento mundial. O...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas negoceiam na 'linha de água' na comemoração...
Friday Outlook Por Pedro Amorim, Senior Broker Os índices e o petróleo sobem devido à divulgação...
Thursday Outlook Por Pedro Amorim, Senior Broker Eventos importantes para hoje: Anúncio dos resultados por parte da Morgan...
Wednesday Outlook Por Pedro Amorim, Senior Broker Tema de capa de jornal em todo mundo é o chumbo do acordo do Brexit negociado...
Em dia de votação no parlamento britânico para aprovação do acordo do Brexit, o USD encontra-se a valorizar. Curiosamente,...
Tuesday Outlook Por Pedro Amorim, Senior Broker O mercado de ações valorizou logo após a apresentação...
Monday Outlook Por Pedro Amorim, Senior Broker Os dados económicos divulgados durante a sessão asiática nesta...
Friday Outlook Por David Silva, Affiliate manager As bolsas seguem a negociar em terreno positivo na última sessão...
Citi emitiu uma recomendação para o par cambial EURUSD. O banco recomenda uma posição longa no par nos seguintes níveis: Entrada...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par cambial CADCHF. O banco recomenda a colocação de uma posição...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em baixa corroborando com a máxima...
Resumo: Como era previsto pelos analistas, BoC (Banco Central do Canadá) manteve as taxas de juro nos 1.75% PIB e IPC com as previsões...
