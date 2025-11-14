Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor.

Notícias dos mercados

Governo dos Estados Unidos retoma funções após seis semanas de shutdown

14 de novembro de 2025

Na madrugada de quinta-feira, o Congresso aprovou um projeto de lei e o presidente Donald Trump assinou-o, pondo fim a paralisação do governo americano e restabelecendo o funcionamento das agências federais após uma interrupção recorde de 43 dias.  A Casa...

Mais

Os desafios europeus da Google

13 de novembro de 2025

A Comissão Europeia anunciou na quinta-feira que está a iniciar uma investigação contra a Alphabet, suspeita de violar a chamada «Lei do Mercado Digital». A empresa é acusada de favorecer publicações de entidades comercialmente ligadas a...

Mais

Ação da semana - CVS Health Corp (13.11.2025)

13 de novembro de 2025

A CVS Health Corporation é uma empresa que há anos faz parte do quotidiano de milhões de americanos. As suas farmácias estão presentes em quase todas as cidades, enquanto os seus seguros de saúde e serviços médicos lhe permitem operar em várias...

Mais

28 de dezembro de 2018
27 de dezembro de 2018
24 de dezembro de 2018
20 de dezembro de 2018
19 de dezembro de 2018
18 de dezembro de 2018
17 de dezembro de 2018
14 de dezembro de 2018
13 de dezembro de 2018
12 de dezembro de 2018

Calendário Macro-económico

Sentimento de Mercado

Veja se os traders são actualmente vendedores ou compradores em cada mercado

Top movers

Saiba que mercados estão actualmente no top de ganhos ou perdas.

Junte-se a mais de 2 000 000 investidores de todo o mundo

Comece a investir Descarregue a app Descarregue a app