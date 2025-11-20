Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

Nvidia regista receitas recorde e volta a superar expectativas

20 de novembro de 2025

Após a divulgação dos resultados trimestrais, as ações da Nvidia reagiram com uma subida superior a 5% nas negociações após o fecho do mercado americano. O mercado recebeu os números de forma positiva, reforçando a perceção...

Constellation Energy dispara 5% com aprovação de projeto

19 de novembro de 2025

Uma das operadoras de centrais nucleares nos EUA, a Constellation Energy, recebeu aprovação e financiamento no valor de mil milhões de dólares para reativar uma das centrais nucleares encerradas. Na sequência desta notícia, a avaliação da empresa...

Porque a Bitcoin está a enfrentar um dos períodos mais frágeis dos últimos anos

18 de novembro de 2025

A Bitcoin atravessa um período de fragilidade invulgar. Os investidores que estão a vender neste momento continuam a realizar lucro líquido, o que indica que ainda não houve qualquer capitulação nem vendas forçadas por chamadas de margem. No entanto,...

