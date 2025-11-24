USDJPY - recomendação da IFR
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par USDJPY O banco recomenda posições longas no par nos seguintes...
Notícias dos mercados
As criptomoedas estão a tentar estabilizar após um período muito fraco durante o qual a BTC caiu mais de 30% em relação aos seus máximos históricos. Os ETFs de cripto dos EUA continuam a ser a principal ferramenta de monitoramento do mercado. Nas últimas...
Mais
Após a divulgação dos resultados trimestrais, as ações da Nvidia reagiram com uma subida superior a 5% nas negociações após o fecho do mercado americano. O mercado recebeu os números de forma positiva, reforçando a perceção...
Mais
Uma das operadoras de centrais nucleares nos EUA, a Constellation Energy, recebeu aprovação e financiamento no valor de mil milhões de dólares para reativar uma das centrais nucleares encerradas. Na sequência desta notícia, a avaliação da empresa...
Mais
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par USDJPY O banco recomenda posições longas no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta animadas pelo início da época de compras. Estudos...
Summary: USDTRY continua em queda Periodo de alguma estabilidade na economia da Turquia pode suportar a lira Um longo caminho...
Citi emitiu uma recomendação para o par USDCAD . O banco recomendou uma entrada longa com posição pendente no...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem animadas nesta cyber-monday com a possibilidade...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta em dia de Black Friday. O dia Black Friday é...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par USDJPY A agência recomenda posições curtas no par nos...
A comissão europeia rejeitou a revisão ao orçamento de estado de Itália, a justificaçõa é de que o documento...
Resumo PLN permanece estavel perante toda a volatilidade no mercado em torno do sistema financeiro Comentários de vários membros...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar mistas com o dia do Thanksgiven à porta. O sector...
Sell-off imenso no mercado accionista a arrastar o petroleo entre outros. As matérias primas cujo preço depende da procura regista fortes...
Bitcoin a cair cerca de 30%, Ethereum 40%, Bitcoin Cash perde 2/3 de valor do maximo local. Apos um período de consolidação,as...
Resumo Euro oscila em baixa com o aumento do prémio de risco EURNZD Negoceia na zona de suporte de médio prazo Risco...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par EURUSD A Agencia recomenda posições longas no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem no verde nesta segunda-feira, apesar de os focos de instabilidade persistirem. Um...
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par USDCAD O banco recomenda posições de venda na posição no...
O país de residência especificado não está a funcionar. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração da autoridade de supervisão financeira