5 erros comuns a evitar quando se investe

Tempo estimado de leitura: 12 minuto(s)

Fonte da imagem: Adobe Stock Photos

Investir pode ser uma forma poderosa de construir riqueza, mas o timing do mercado, a falta de diversificação e a tomada de decisões emocionais podem ser erros comuns. Não deixe que erros evitáveis atrapalhem seus objetivos financeiros. Pronto para assumir o controlo dos seus investimentos? Comece hoje a tomar as melhores decisões financeiras!

Investir pode ser uma das formas mais eficazes de construir riqueza e alcançar a independência financeira, mas não está isento de armadilhas. Mesmo os investidores mais experientes cometem erros que podem custar-lhes tempo, dinheiro e oportunidades. Quer seja novo no mercado ou um investidor experiente, reconhecer os erros comuns de investimento pode ajudá-lo a tomar decisões mais inteligentes e a evitar erros dispendiosos. Desde perseguir acções em alta até negligenciar a investigação adequada, estes erros podem prejudicar a sua estratégia de investimento e os seus objectivos a longo prazo. Neste guia, vamos explorar os cinco erros mais comuns que os investidores cometem e a forma de os evitar, permitindo-lhe abordar o mercado com confiança e um plano claro. Evitar estes erros pode fazer toda a diferença entre o sucesso financeiro e as oportunidades perdidas. Principais conclusões Investir com sucesso requer conhecimento, disciplina e a capacidade de evitar armadilhas comuns.

Reconhecer e compreender os enviesamentos cognitivos pode ajudar os investidores a tomar decisões mais racionais.

É natural que os investidores cometam erros e mesmo os gestores de investimentos mais conhecidos, como Warren Buffett, George Soros ou Stanley Druckenmiller, cometeram muitos erros durante a sua carreira

Os erros de investimento mais comuns incluem a falta de investigação, a tomada de decisões emocionais e práticas de diversificação incorrectas ou inexistentes

Aprender com os erros e preconceitos pode levar a melhores estratégias e resultados de investimento. Também vale a pena considerar as lições dos ciclos económicos - bolhas e quebras 5 erros comuns de investimento Fonte da imagem: Adobe Stock Photos Compreender os erros comuns de várias perspectivas ajuda os investidores a reconhecer potenciais armadilhas e preconceitos, permitindo tomar decisões melhores e mais informadas no mercado de ações. Eis a lista dos erros mais comuns. 1. Tentar cronometrar o mercado Descrição: O market timing envolve a tentativa de comprar em baixa e vender em alta, prevendo os movimentos do mercado. Esta estratégia resulta frequentemente do excesso de confiança, da ilusão de controlo e da tendência para a disponibilidade - em que os investidores acreditam que podem antecipar os movimentos de preços a curto prazo com base em eventos ou notícias recentes. O medo de ficar de fora (FOMO) e o comportamento de rebanho podem ainda levar a decisões impulsivas de entrar ou sair do mercado nos momentos errados.

Exemplo: Durante o crash do mercado da COVID-19 em 2020, muitos investidores venderam as suas ações em pânico, perdendo a rápida recuperação que se seguiu. Em vez de se adaptar ao mercado, uma abordagem disciplinada de compra e manutenção teria produzido melhores retornos neste caso específico.

Exemplo: Um investidor que invista todo o seu dinheiro em ações tecnológicas pode sofrer perdas significativas durante uma recessão do sector tecnológico, como se verificou durante o rebentamento da bolha das "dot-com" no início da década de 2000. Uma carteira diversificada em vários setores e classes de ativos teria reduzido este risco.

3. Investimento emocional Descrição: O investimento emocional ocorre quando as decisões são motivadas pelo medo, ganância ou outras reações emocionais, em vez de uma análise racional. Os enviesamentos comuns incluem a aversão à perda (forte preferência por evitar perdas em vez de adquirir ganhos) e o enviesamento da recência (atribuir demasiado peso a acontecimentos recentes). As emoções podem levar os investidores a vender em pânico em períodos de recessão ou a comprar em excesso em mercados em alta.

Exemplo: A crise financeira de 2008 levou muitos investidores a venderem ações com perdas acentuadas devido ao receio de novas quedas. Aqueles que mantiveram uma perspetiva calma e de longo prazo estavam melhor posicionados para beneficiar da recuperação do mercado nos anos que se seguiram.

4. Perseguir ações em alta ou tendências Descrição: Perseguir ações em alta envolve investir em ações populares com base no hype e não nos fundamentos. É frequentemente motivado por preconceitos de recência, efeito de bando (seguir a multidão) e FOMO. Esta abordagem ignora aspectos críticos como as avaliações, a estabilidade dos lucros e as perspectivas de crescimento a longo prazo, conduzindo a um investimento especulativo em vez de informado.

Exemplo: Durante o frenesim das ações meme de 2021, ações como a GameStop e a AMC subiram em flecha devido ao entusiasmo das redes sociais. Muitos investidores entraram em ação sem entender os fundamentos fracos das empresas, resultando em perdas significativas quando os preços foram corrigidos.

5. Ignorar o seu horizonte temporal de investimento Descrição: Negligenciar o horizonte temporal de investimento adequado pode resultar em ativos e níveis de risco desajustados. Este erro resulta frequentemente de um enviesamento de ancoragem (fixação em pontos de dados específicos) e de um enviesamento do presente (sobrevalorização dos ganhos a curto prazo em detrimento dos benefícios a longo prazo). Pode levar a uma afetação de activos inadequada, como o investimento em acções voláteis quando os fundos são necessários a curto prazo.

Exemplo: Um investidor que esteja a poupar para pagar a entrada de uma casa no prazo de dois anos pode investir em ações de alto risco, esperando ganhos rápidos. No entanto, a volatilidade do mercado poderia resultar em perdas, pondo em risco a sua capacidade de atingir os objectivos financeiros. O alinhamento dos investimentos com o período de tempo correto teria minimizado este risco. Como podemos ver acima, apesar da crise da GFC e do Covid-crash de 2020 e das múltiplas correções, o Nasdaq 100 (US100) ganhou quase 900% desde 2008 até setembro de 2024. O desempenho passado não indica retornos futuros. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. 10 dicas para evitar erros comuns

Dica profissional: Reveja e ajuste regularmente o seu plano à medida que as circunstâncias da vida mudam, mas evite fazer alterações com base nos movimentos do mercado a curto prazo. 2. Diversificar a sua carteira A diversificação distribui os seus investimentos por diferentes classes de ativos (ações, obrigações, imobiliário, etc.), sectores e regiões geográficas, reduzindo o impacto de um ativo com fraco desempenho na sua carteira global. Esta estratégia ajuda a gerir o risco e a suavizar os retornos ao longo do tempo, protegendo contra as recessões específicas do sector.

Sugestão profissional: Utilize fundos mútuos diversificados ou ETFs para obter uma ampla exposição ao mercado com um único investimento, garantindo que não depende demasiado de uma empresa ou sector. 3. Praticar a disciplina e a paciência Um investimento bem sucedido requer disciplina para se manter fiel à sua estratégia, mesmo durante as quedas do mercado, e a paciência para permitir que os seus investimentos cresçam ao longo do tempo. Evite fazer alterações com base no medo, na ganância ou em notícias de curto prazo. Lembre-se de que reagir a todos os movimentos do mercado pode levar a comprar na alta e vender na baixa, uma receita para retornos fracos.

Dica profissional: Defina lembretes para rever a sua carteira periodicamente (por exemplo, anualmente) em vez de estar constantemente a observar o mercado, o que pode reduzir as reações emocionais e ajudar a manter um foco a longo prazo. 4. Evitar o Market Timing A cronometragem do mercado - tentar prever quando comprar ou vender com base nas previsões do mercado - é uma estratégia falhada para a maioria dos investidores. Os estudos demonstram que mesmo os investidores profissionais têm dificuldade em prever corretamente o momento do mercado. O custo de perder apenas alguns dos melhores dias do mercado pode afetar significativamente os seus rendimentos.

Dica profissional: Utilizar uma estratégia de cálculo da média do custo em dólares, investindo regularmente um montante fixo, independentemente das condições do mercado, o que o ajuda a comprar mais ações quando os preços estão baixos e menos quando os preços estão altos. 5. Efetuar uma investigação exaustiva e uma diligência prévia Investir com base numa investigação sólida e na compreensão dos fundamentos de uma empresa, incluindo a sua saúde financeira, posição competitiva e perspectivas de crescimento. Evite confiar apenas em dicas, manchetes ou publicidade nas redes sociais, que podem ser enganosas ou tendenciosas.

Dica profissional: Utilize fontes fiáveis, como as demonstrações financeiras da empresa, relatórios de analistas e plataformas de investigação independentes para validar as suas decisões de investimento. 6. Definir expectativas e objectivos realistas Expectativas irrealistas sobre os retornos podem levar à frustração e a decisões impulsivas. Compreenda que os retornos médios a longo prazo das ações são normalmente de cerca de 7-10% ao ano, incluindo períodos de queda do mercado. Reconhecer este facto ajuda-o a manter-se firme e a evitar investimentos de alto risco que prometam ganhos rápidos e desproporcionados.

Dica profissional: Avalie regularmente o desempenho da sua carteira em relação a referências realistas, e não apenas aos máximos do mercado, para manter as expectativas sob controlo. 7. Controlar as reacções emocionais O investimento emocional leva muitas vezes a comprar em alta durante a euforia do mercado e a vender em baixa durante o pânico, um ciclo contraproducente. Reconheça que os mercados são cíclicos e que a volatilidade é normal. Estabelecer uma estratégia clara ajuda-o a desligar-se emocionalmente dos seus investimentos.

Dica profissional: Praticar técnicas de atenção plena, como respirar fundo ou dar um passeio antes de tomar decisões de investimento durante períodos voláteis. Esta pausa pode evitar ações precipitadas motivadas pelo medo ou pela excitação. 8. Concentre-se no panorama geral e não no ruído de curto prazo As notícias diárias do mercado, os títulos e as flutuações dos preços das acções podem distraí-lo dos seus objectivos de investimento a longo prazo. Os movimentos do mercado a curto prazo são frequentemente impulsionados por factores que têm pouco a ver com o valor fundamental de uma empresa.

Dica profissional: Limite o seu consumo de notícias financeiras para evitar ficar sobrecarregado com o ruído do mercado. Em vez disso, concentre-se em análises de desempenho trimestrais ou anuais. 9. Reequilibre a sua carteira regularmente O reequilíbrio envolve o ajuste da sua carteira à sua alocação de ativos alvo, que pode mudar ao longo do tempo devido aos movimentos do mercado. Este processo disciplinado ajuda-o a vender ativos de elevado desempenho (obtendo lucros) e a reinvestir em ativos de baixo desempenho, mantendo o nível de risco desejado.

Dica profissional: Defina um prazo específico para o reequilíbrio, como por exemplo, anualmente, ou reequilibre quando a sua afetação de ativos se desviar numa percentagem definida, como 5%. 10. Informe-se continuamente Investir é um campo dinâmico e manter-se informado sobre as tendências do mercado, indicadores económicos e estratégias de investimento pode ajudá-lo a tomar melhores decisões. O facto de se informar também aumenta a confiança e reduz a probabilidade de tomar decisões com base no medo ou na desinformação.

Dica profissional: Dedique tempo à leitura de livros sobre investimentos, assista a webinars ou siga plataformas de educação financeira credíveis. Quanto mais conhecimentos adquirir, mais bem equipado estará para navegar nas complexidades do investimento Resumo O investimento é uma ferramenta poderosa para aumentar o seu património, mas é fácil cair em armadilhas que podem fazer descarrilar o seu progresso financeiro. Ao compreender e evitar erros comuns, tais como perseguir tendências, não diversificar ou deixar que as emoções influenciem as decisões, pode preparar-se para o sucesso a longo prazo. Lembre-se, um investimento bem sucedido requer paciência, disciplina e uma abordagem estratégica. Ao aprender com estas armadilhas comuns e ao tomar decisões informadas, pode melhorar a sua estratégia de investimento e atingir os seus objetivos financeiros com maior confiança. Evitar o Market Timing: Tentar prever os movimentos do mercado conduz frequentemente a oportunidades perdidas e a uma má tomada de decisões. Manter-se investido e concentrar-se nos objetivos a longo prazo é geralmente mais eficaz. Diversificar a sua carteira: A diversificação distribui o risco por vários ativos, reduzindo o impacto do mau desempenho de um único investimento e protegendo a sua carteira da volatilidade do mercado. Controlar as emoções: O investimento emocional, como a venda em pânico ou a compra num frenesim, pode resultar em compras em alta e vendas em baixa. Mantenha-se fiel ao seu plano e evite que o medo ou a ganância ditem as suas ações. Não persiga as ações "quentes": Investir em ações "quentes" ou na moda sem uma investigação aprofundada pode ser perigoso. Estas ações são muitas vezes sobrevalorizadas e altamente voláteis, levando a perdas potenciais significativas. Ter um plano de investimento claro: Uma estratégia de investimento bem definida ajuda-o a manter-se concentrado, a evitar decisões impulsivas e a alinhar a sua carteira com a sua tolerância ao risco, horizonte temporal e objectivos financeiros. Estas conclusões realçam a importância de um investimento disciplinado, de uma investigação adequada e de um planeamento estratégico para alcançar o sucesso a longo prazo no mercado de ações.

FAQ Qual é o erro mais comum que os investidores cometem quando tentam determinar a hora do mercado? A calendarização do mercado envolve a previsão dos movimentos de preços a curto prazo para comprar em baixa e vender em alta. O erro mais comum é comprar durante as subidas do mercado por entusiasmo ou vender durante as descidas do mercado por medo, o que conduz a fracos resultados. Manter-se investido com uma estratégia a longo prazo produz frequentemente melhores resultados. Porque é que a falta de diversificação é uma estratégia de investimento arriscada? A falta de diversificação significa colocar demasiado dinheiro num único ativo, sector ou mercado. Esta estratégia aumenta a exposição a riscos específicos, o que pode ter um impacto significativo no desempenho da sua carteira se esse ativo tiver um desempenho inferior. A diversificação ajuda a distribuir o risco e proporciona uma proteção contra a volatilidade do mercado. Como é que o investimento emocional pode afetar a sua carteira? O investimento emocional, motivado pelo medo ou pela ganância, conduz frequentemente a decisões impulsivas, como a venda em pânico ou a compra excessiva. Este comportamento perturba a sua estratégia de investimento e pode resultar em compras em alta e vendas em baixa, prejudicando os seus objetivos financeiros a longo prazo. Quais são os perigos de perseguir as ações em alta ou as tendências? Perseguir as ações em alta implica, muitas vezes, comprar a publicidade do mercado sem efetuar uma investigação adequada. Estas ações podem estar sobrevalorizadas e ser altamente voláteis, levando a perdas significativas quando o entusiasmo se desvanece. É importante concentrar-se nos fundamentos e evitar deixar-se influenciar pela popularidade a curto prazo. Como é que ignorar o seu horizonte temporal de investimento afeta a sua carteira? Ignorar o seu horizonte temporal de investimento pode resultar na escolha de investimentos que não estão alinhados com os seus objetivos financeiros. Por exemplo, investir em ações de alto risco para necessidades de curto prazo pode levar a perdas inesperadas. Alinhar a sua estratégia de investimento com o seu horizonte temporal ajuda a gerir o risco e a garantir que atinge os seus objetivos financeiros.

