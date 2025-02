Investir na indústria espacial - como podemos encontrar este tipo de ações?

Tempo estimado de leitura: 11 minuto(s)

O espaço está a tornar-se rapidamente a próxima grande fronteira de investimento, com os avanços tecnológicos a tornarem a exploração espacial, os serviços de satélite e o turismo espacial mais acessíveis do que nunca. A crescente economia espacial oferece oportunidades de elevada recompensa para quem procura investir nas indústrias do futuro. Saiba como beneficiar dela.

Investir em ações espaciais é como comprar um bilhete para o futuro, onde as fronteiras da inovação se estendem muito para além da Terra. Desde as comunicações por satélite e o turismo espacial até à exploração lunar e ao fabrico em órbita, a indústria espacial está a evoluir rapidamente para um mercado de milhões de dólares com oportunidades infinitas.

À medida que as empresas privadas assumem a liderança na exploração espacial, investir neste sector já não é apenas para os gigantes aeroespaciais - está aberto a todos os que desejam participar na próxima grande aventura da humanidade. Mas com grandes recompensas vêm grandes riscos, e navegar neste território desconhecido requer um sólido conhecimento das empresas, tecnologias e tendências que moldam a economia espacial. Neste guia, vamos explorar a forma de investir em ações espaciais, destacar os principais intervenientes e realçar o que precisa de saber para capitalizar esta oportunidade excitante e fora deste mundo.

Principais pontos

Compreenda a economia espacial: O sector espacial inclui satélites, serviços de lançamento, exploração espacial e áreas emergentes como o turismo espacial e a exploração mineira. Conhecer estas categorias ajuda a identificar oportunidades de investimento.

O sector espacial inclui satélites, serviços de lançamento, exploração espacial e áreas emergentes como o turismo espacial e a exploração mineira. Conhecer estas categorias ajuda a identificar oportunidades de investimento. Procure os actores estabelecidos e os novos participantes: As grandes empresas, como a Boeing e a Lockheed Martin, são actores-chave. Os investidores podem explorar empresas mais pequenas e inovadoras que se concentram em tecnologias de ponta. No entanto, estes investimentos são muito mais arriscados

As grandes empresas, como a Boeing e a Lockheed Martin, são actores-chave. Os investidores podem explorar empresas mais pequenas e inovadoras que se concentram em tecnologias de ponta. No entanto, estes investimentos são muito mais arriscados Analise os fluxos de receitas e a pilha de dívidas: Concentre-se em empresas com modelos de negócio sustentáveis, receitas diversificadas provenientes de tecnologias espaciais e contratos governamentais ou comerciais sólidos. Analise a dívida para compreender os riscos do negócio

Concentre-se em empresas com modelos de negócio sustentáveis, receitas diversificadas provenientes de tecnologias espaciais e contratos governamentais ou comerciais sólidos. Analise a dívida para compreender os riscos do negócio Monitorize as parcerias e o apoio governamental: A colaboração com a NASA, a ESA ou empresas privadas aumenta frequentemente o potencial de crescimento das empresas.

A colaboração com a NASA, a ESA ou empresas privadas aumenta frequentemente o potencial de crescimento das empresas. Acompanhe as inovações tecnológicas: Os avanços nos foguetões reutilizáveis, nos satélites de órbita terrestre baixa (LEO) e na exploração do espaço profundo são os principais motores de crescimento do sector.

Os avanços nos foguetões reutilizáveis, nos satélites de órbita terrestre baixa (LEO) e na exploração do espaço profundo são os principais motores de crescimento do sector. Esteja ciente dos riscos: O sector envolve elevados requisitos de capital, desafios regulamentares e longos prazos de retorno. Considere estes fatores na sua estratégia de investimento.

O sector envolve elevados requisitos de capital, desafios regulamentares e longos prazos de retorno. Considere estes fatores na sua estratégia de investimento. Tire partido da investigação e dos relatórios: Mantenha-se informado com relatórios e previsões do sector de organizações credíveis como a Morgan Stanley ou a Space Foundation para identificar tendências.

O espaço - futura grande área de negócio global?

Fonte da imagem: Adobe Stock Photos

A indústria espacial, outrora domínio das agências governamentais e de alguns grandes empreiteiros aeroespaciais, está a transformar-se rapidamente num dos sectores mais dinâmicos e promissores para o investimento privado. À medida que a tecnologia avança e os custos diminuem, o espaço está a emergir como a próxima fronteira para o negócio, a inovação e o crescimento económico. Com aplicações que vão desde as comunicações por satélite e o turismo espacial à extração de asteroides e à exploração lunar, o espaço já não é apenas uma questão de alcançar as estrelas - é uma questão de criar novas oportunidades de negócio dentro e fora da Terra.

A última fronteira já não é o domínio exclusivo das agências governamentais e de um punhado de gigantes aeroespaciais - o espaço está agora aberto ao negócio e está preparado para ser uma das oportunidades de investimento mais interessantes do século XXI. À medida que os avanços tecnológicos tornam a exploração espacial mais acessível, está a surgir uma nova vaga de empresas, prontas a capitalizar em tudo, desde as aterragens lunares ao fabrico no espaço e à manutenção de satélites.

A perspetiva de viagens espaciais de alta velocidade, missões lunares comerciais e até mesmo a extração de asteroides já não é ficção científica; é uma realidade que se aproxima rapidamente. Para os investidores, a questão não é apenas alcançar as estrelas, mas identificar os próximos grandes vencedores neste sector dinâmico e de alto risco. Ao contrário das ações tradicionais do sector aeroespacial e da defesa, uma nova geração de empresas espaciais - muitas vezes alimentada por fusões SPAC - está a abrir novos nichos neste mercado em expansão.

Podemos assumir que, um dia, o espaço será um negócio muito maior do que o atual, também para as empresas privadas. Porquê? Vamos responder às perguntas sobre este domínio estratégico.

1. Potencial de mercado em expansão

Prevê-se que a economia espacial global cresça significativamente, com estimativas que sugerem que poderá atingir 1 bilião de dólares ou mais até 2040. Este crescimento é alimentado pela procura crescente de serviços baseados em satélites, como a conetividade global à Internet, a observação da Terra e a análise de dados, que apoiam uma vasta gama de indústrias, desde a agricultura à defesa.

2. Diminuição dos custos de lançamento

Os avanços na tecnologia dos foguetões e a ascensão de empresas espaciais privadas como a SpaceX reduziram drasticamente o custo do lançamento de cargas úteis para o espaço. Os foguetões reutilizáveis e as naves espaciais mais pequenas e mais eficientes estão a tornar o acesso ao espaço mais acessível para as empresas, abrindo a porta a novos empreendimentos comerciais que anteriormente tinham custos proibitivos.

3. Comercialização de infra-estruturas espaciais

A comercialização de estações espaciais, bases lunares e serviços em órbita está a criar um novo mercado onde as empresas podem desenvolver, fabricar e manter bens baseados no espaço. Do turismo espacial aos laboratórios de investigação em órbita, as oportunidades de negócio estão a expandir-se para além das operações tradicionais de satélite.

4. Apoio e parcerias governamentais

Os governos de todo o mundo estão a estabelecer cada vez mais parcerias com empresas privadas para concretizar as suas ambições espaciais, fornecendo financiamento, contratos e apoio regulamentar. O programa Artemis da NASA, que tem como objetivo o regresso de seres humanos à Lua, depende em grande medida de contratantes privados, o que ilustra o papel fundamental dos intervenientes comerciais no futuro da exploração espacial.

5. Aplicações espaciais emergentes

Para além dos satélites e dos foguetões, o espaço oferece potencial para aplicações inovadoras, como a extração de asteróides, o fabrico no espaço e a energia solar baseada no espaço. Estas oportunidades de alto risco e alta recompensa poderão redefinir a extração de recursos, a produção de energia e as cadeias de abastecimento, posicionando o espaço como um motor essencial do crescimento económico futuro.

Importante: Uma vez que o negócio do espaço está agora “muito no início” (muitas pessoas duvidam mesmo das suas perspectivas), as empresas privadas estão a antecipar-se a grandes problemas e potenciais perturbações. Especialmente se estiverem a recorrer a financiamento por dívida, como é o caso de SPACs como a Redwire, Momentous, RocketLab ou Intuitive Machines. O caso da desvalorização das ações da Virgin Galactic entre 2021 e 2024, bem como o enorme fracasso da Virgin Orbit, mostram que investir em espaço em 2024 pode ser extremamente arriscado. Sobretudo nas chamadas “small-caps”. Alguns investidores mais conservadores podem procurar empresas como a Heico, a TransDigm, a Hexcel ou mesmo a Leidos, em que as condições financeiras são muito melhores e o negócio é maduro e “experiente”.

O espaço é uma fronteira comercial em crescimento: Prevê-se que a economia espacial global atinja mais de 1 bilião de dólares nas próximas décadas, impulsionada por inovações nas comunicações por satélite, exploração lunar e viagens espaciais comerciais. Os avanços tecnológicos estão a reduzir as barreiras: A redução drástica dos custos de lançamento, graças aos foguetões reutilizáveis e à tecnologia miniaturizada, está a tornar o espaço mais acessível às empresas privadas e a abrir novas oportunidades comerciais. Novas empresas espaciais estão a perturbar a indústria: Embora os gigantes tradicionais do sector aeroespacial ainda desempenhem um papel importante, empresas como a Intuitive Machines, a Momentus e a Redwire estão a redefinir a exploração espacial através de serviços inovadores como aterragens lunares, logística no espaço e fabrico orbital. Potencial de alto risco e alta recompensa: O investimento em ações espaciais pode ser altamente compensador, mas também acarreta riscos, incluindo desafios tecnológicos, obstáculos regulamentares e a necessidade de um investimento de capital significativo. As parcerias governamentais aumentam a credibilidade: Muitas destas novas empresas espaciais trabalham em estreita colaboração com agências governamentais como a NASA, assegurando contratos e financiamentos que validam os seus modelos de negócio e fornecem um apoio financeiro crucial. As SPACs proporcionam acesso a investimentos espaciais: O aumento dos SPACs deu às empresas espaciais privadas uma via rápida para os mercados públicos, proporcionando aos investidores oportunidades de apoiar tecnologias de ponta que anteriormente estavam fora dos limites. Diversas oportunidades para além dos mercados tradicionais: Desde a manutenção de satélites e o fabrico no espaço até à infraestrutura lunar, as empresas espaciais estão a explorar diversos fluxos de receitas que vão para além das tradicionais comunicações por satélite. As aplicações espaciais para o consumidor estão a expandir-se: Para além dos foguetões e satélites, as empresas estão a explorar novas oportunidades para os consumidores, como o turismo espacial, a exploração de asteroides e, potencialmente, até centros de dados baseados no espaço. Monitorize o cenário competitivo: A indústria espacial é altamente competitiva, com novos participantes e avanços tecnológicos que estão constantemente a remodelar o mercado. Os investidores precisam de se manter atualizados sobre os desenvolvimentos e as mudanças de dinâmica. Investir no espaço requer uma visão a longo prazo: O espaço é uma fronteira com um vasto potencial, mas também com prazos longos. Os investidores devem estar preparados para a volatilidade e a possibilidade de retrocessos, mantendo-se simultaneamente concentrados na trajetória de crescimento a longo prazo deste sector revolucionário.

Retorno sobre o investimento desde Jan, 2020

Como podemos ver, a estreia de SPACs como a Redwire, a Momentous ou a Intuitive Machines foi muito difícil em 2021. A Reserva Federal aumentou as taxas de juro no período de 2022, pressionando as avaliações e as empresas, que não estavam a gerar fluxos de caixa positivos. Não é fácil investir em empresas espaciais, antes de um ainda possível futuro “boom espacial”. Lembre-se de que o desempenho passado não determina os resultados futuros. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Empresas que podem beneficiar do boom Espacial

Embora os gigantes tradicionais do sector aeroespacial e da defesa, como a Boeing, a Lockheed Martin e a Northrop Grumman, desempenhem indubitavelmente um papel importante, uma nova vaga de empresas - muitas delas nascidas de fusões de SPACs (Special Purpose Acquisition Company) - estão a criar nichos de mercado pioneiros no sector espacial. Veja aqui algumas das empresas que poderão beneficiar da crescente comercialização do espaço.

1. Intuitive Machines (LUNR)

A Intuitive Machines é líder em serviços lunares, incluindo landers e sistemas robóticos para missões à Lua. Como ator-chave no programa Artemis da NASA, a empresa pretende entregar cargas úteis à superfície lunar, aproveitando as oportunidades relacionadas com a exploração lunar, a extração mineira e a investigação.

2. Momentus Inc. (MNTS)

A Momentus fornece soluções de transporte no espaço e de manutenção de satélites, oferecendo entregas de última milha em várias órbitas. A tecnologia de propulsão da empresa poderá revolucionar a forma como os satélites são posicionados, mantidos e desactivados, tornando as operações espaciais mais eficientes e rentáveis.

3. Redwire Corporation (RDW)

A Redwire é um importante fornecedor de infra-estruturas espaciais, incluindo sensores avançados, componentes e tecnologia de fabrico em órbita. As capacidades de impressão 3D da Redwire no espaço são particularmente notáveis, permitindo a construção de componentes diretamente em órbita, o que poderia reduzir significativamente o custo e a complexidade de futuras missões espaciais.

4. Virgin Galactic (SPCE)

A Virgin Galactic é um dos nomes mais conhecidos do turismo espacial, com o objetivo de tornar os voos suborbitais acessíveis a clientes. Para além do turismo, a empresa também explora viagens ponto-a-ponto de alta velocidade, posicionando-se como líder em voos espaciais humanos comerciais.

5. Astra Space (ASTR)

A Astra está centrada no fornecimento de lançamentos frequentes e de baixo custo para pequenos satélites, visando a procura crescente de constelações de satélites em órbita terrestre baixa (LEO). A visão da Astra é permitir uma economia espacial próspera, tornando o acesso ao espaço tão rotineiro como as viagens aéreas.

6. RocketLab (RKLB)

A Rocket Lab é um dos principais intervenientes no mercado do lançamento de pequenos satélites, com ambições que se estendem às missões lunares e aos sistemas espaciais. O seu foguetão Electron é um dos veículos de lançamento de pequenas dimensões mais fiáveis, e o seu futuro foguetão Neutron pretende competir diretamente com os lançamentos de cargas úteis maiores.

Empresas como a Intuitive Machines, a Momentus e a Virgin Galactic estão na linha da frente, impulsionando inovações que poderão redefinir os transportes, as comunicações e até a vida para além da Terra. À medida que o espaço se torna uma arena crítica para o crescimento empresarial e tecnológico, compreender como investir neste sector é fundamental para desbloquear lucros futuros. Quer pretenda apoiar o próximo módulo de aterragem lunar ou apostar no turismo espacial, este guia ajudá-lo-á a navegar no excitante mundo do investimento no espaço.