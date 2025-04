7 erros a evitar nos investimentos

Investir não é fácil, mas se souber o básico sobre os erros e os preconceitos cognitivos, torna-se mais simples. A falta de investigação, de educação ou uma diversificação deficiente podem conduzir a perdas a longo prazo. Como evitar estes problemas e quais são as regras básicas? Leia o artigo.

Investir pode ser uma forma poderosa de aumentar a riqueza, mas tem o seu próprio conjunto de riscos e armadilhas. Compreender os erros comuns e os preconceitos cognitivos pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas e a evitar erros dispendiosos. Este artigo explora os sete principais erros a evitar no investimento, identifica os preconceitos mais populares que afetam as decisões de investimento e fornece conselhos curtos e abrangentes. Comecemos. Pontos principais Investir com sucesso requer conhecimento, disciplina e a capacidade de evitar armadilhas comuns.

Reconhecer e compreender os enviesamentos cognitivos pode ajudar os investidores a tomar decisões mais racionais.

É natural que os investidores cometam erros e mesmo os gestores de investimentos mais conhecidos, como Warren Buffett, George Soros ou Stanley Druckenmiller, cometeram muitos erros durante a sua carreira

Os erros de investimento mais comuns incluem a falta de investigação, a tomada de decisões emocionais e práticas de diversificação incorrectas ou inexistentes

Aprender com os erros e preconceitos pode levar a melhores estratégias e resultados de investimento. Também vale a pena considerar as lições dos ciclos económicos - bolhas e crashs 7 Maiores erros a evitar Fonte da imagem: Adobe Stock Photos Há uma série de erros idênticos, cometidos constantemente por um grupo de pessoas que não é o mesmo. Alguns deles dizem respeito não só a novos investidores, mas também a profissionais de investimento ou a pessoas com experiência. Os investidores conscientes dos riscos devem saber que investir pode ser simples, mas não é fácil, porque toda a gente no mercado quer ganhar dinheiro e há um grupo de pessoas muito inteligentes e bem informadas, educadas e determinadas. No entanto, cometer os erros mencionados torna o investimento ainda mais difícil. Então, o que deve evitar? 1. Falta de investigação Descrição: Investir sem uma investigação adequada é semelhante a um jogo de sorte/azar. Muitos investidores saltam para ações, obrigações ou outros ativos com base em boatos ou informações limitadas. Na verdade, a sua convicção de que tinha razão é quase sempre fraca. No final, acabam por vender os ativos com perdas ou aceitam mesmo ganhos muito baixos.

Colocar todo o seu dinheiro num único ativo ou em poucos ativos semelhantes aumenta o risco. Alguns investidores também “sobrediversificam” os seus investimentos e, no final, activos fracos pressionam os rendimentos de “apostas” boas Solução: Diversifique a sua carteira em diferentes classes de ativos, sectores e regiões geográficas para distribuir o risco. Pense em reunir ativos não correlacionados, o que pode aumentar o “alfa” da sua carteira e torná-la menos vulnerável a quaisquer condições de mercado específicas. 4. Adivinhar o mercado Descrição: Tentar prever os máximos e mínimos do mercado leva muitas vezes a oportunidades perdidas e a perdas. Especialmente quando os investidores não dispõem de dados significativos suficientes ou de tempo para analisar as condições de mercado em mudança

Investir sem um plano ou objetivo claro pode levar a decisões inconsistentes e reacionárias. Até mesmo investidores de renome mundial, como Howard Marks, afirmam que cada investidor deve ter a sua própria bússola de investimento; um conjunto de regras e crenças que ele ou ela segue Solução: Crie um plano de investimento bem definido que descreva os seus objectivos, tolerância ao risco e horizonte temporal. Informe-se e reflita sobre o seu estilo de investimento preferido, bem como sobre as limitações e o apetite individual pelo risco. Bolha tecnológica Dot-Com vs. Euforia da IA Fonte da imagem: XTB.com O gráfico mostra a Nvidia desde 1 de junho de 2016 até 19 de junho de 2024, e a Cisco desde 19 de março de 1992 até 19 de junho de 2024. Como podemos ver acima, durante a bolha dot-com, os investidores compraram ações da Cisco em euforia, uma vez que a empresa produzia routers e outros equipamentos de Internet, necessários a milhares de empresas e indivíduos. Finalmente, a euforia levou a uma sobrevalorização e a Cisco afundou-se durante uma recessão, apesar de o negócio da empresa se ter expandido ainda mais. O gráfico acima compara o desempenho da Cisco desde o IPO da America Online e os retornos da Nvidia desde 2016, quando as ações subiram mais de 250% devido ao elevado apetite por GPUs. Lembre-se que extrapolar é arriscado, e o desempenho da Nvidia semelhante ao da Cisco não significa que as ações da empresa falharão da mesma forma. O futuro mostrará se os investidores em 2023-2024 voltaram a cometer os erros de 1998-2000. O passado não é um indicador de resultados futuros. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Enviesamentos cognitivos populares nos investimentos Fonte da imagem: Adobe Stock Photos As finanças comportamentais podem ajudar os investidores a orientarem-se em tempos de incerteza, em que se cometem muitos erros. Esta área funde a psicologia e as finanças, lançando luz sobre a influência do comportamento humano nos mercados financeiros e no processo de decisão dos investidores. O campo disseca os processos mentais que orientam as ações dos investidores, examinando a interação das emoções, os enviesamentos cognitivos e a disciplina que molda o processo de tomada de decisões tanto dos pequenos investidores como dos gestores de investimentos. Os enviesamentos cognitivos, desvios do pensamento racional, são os espectros que assombram os investidores, distorcendo a forma como processam a informação e tomam decisões económicas. Introduzido por Amos Tversky e Daniel Kahneman, o conceito de enviesamento cognitivo é uma pedra angular da compreensão dos fundamentos psicológicos do comportamento de investimento. Estes enviesamentos, muitas vezes subconscientes, podem distorcer as escolhas de investimento, conduzindo a preferências e preconceitos ilógicos que têm um impacto significativo nos resultados financeiros.

Basear as decisões na informação que está mais prontamente disponível, em vez de em todos os dados relevantes. Impacto: Pode levar a uma perceção distorcida dos riscos e oportunidades. Decisões com base emocional Todos os investidores se debatem com a constante oscilação entre a tomada de decisões emocionais e a análise racional. A manutenção de uma carteira de investimentos equilibrada é fundamental para gerir o risco e atenuar o impacto emocional do medo e da ganância nas decisões financeiras. A inteligência artificial (IA) surge como um farol de racionalidade neste domínio, auxiliando na construção de carteiras de investimento que se alinham com a moderna teoria das carteiras, que se esforça por posicionar os investimentos para obter rendimentos óptimos em relação ao risco.

O desafio para os investidores consiste em combinar o controlo emocional com os processos mentais que sustentam os seres racionais, para tomar decisões que não só sejam informadas pelos dados do mercado, mas também livres do impacto emocional que pode toldar o julgamento. Teoria dos prospectos e aversão à perda A Teoria dos Prospectos verifica as camadas da psique do investidor para revelar os três conceitos-chave seguintes: Peso desproporcional dado à prevenção de perdas em relação à obtenção de ganhos, um fenómeno que influencia fortemente as decisões de investimento e a avaliação do risco. Aversão à perda, a preferência inata de evitar perdas em vez de procurar ganhos equivalentes. O efeito de dotação, que obriga os indivíduos a agarrarem-se aos seus bens atuais à custa de potenciais melhores oportunidades. Estes conceitos entrelaçam-se para moldar a forma como os investidores pensam e tomam decisões. Em geral, os investidores aceitam perdas profundas, mas têm dificuldade em manter ganhos muito elevados, pois querem aproveitá-los agora e vender os ativos. Compreender este facto pode ajudar os investidores a analisar os seus próprios "problemas" nos mercados e a responder a questões muito importantes. Técnicas curtas Fonte da imagem: Adobe Stock Photos Para dominar os ciclos do mercado e as emoções associadas ao investimento, é necessário um vasto leque de ferramentas e técnicas. Em suma, há estratégias que podem ajudar: Não investir demasiado dinheiro ou dinheiro que não se pode perder

Não esquecer a diversificação dos investimentos

Estar consciente e compreender as tendências de investimento profundamente emocionais

Compreender que por detrás do dinheiro estão as decisões das pessoas

Os day traders podem estabelecer regras de negociação específicas

Implementar práticas sólidas de gestão de riscos

Procurar a responsabilização através de sistemas de apoio

Gerir as emoções em alturas de volatilidade do mercado

Tomar decisões mais racionais e baseadas em dados

Regular as emoções para influenciar positivamente o processo de tomada de decisões

Ler literatura sobre investimentos e livros escritos por investidores de sucesso Aceitar a realidade e controlar-se porque aceitar as escolhas de investimento e a realidade pode aumentar a atenção e o estado de consciência, permitindo navegar nas quedas do mercado e nas corridas de compradores. Essa prática ensina os investidores a: Observar pensamentos e sentimentos sem julgar

Reforçar o autocontrolo emocional

Permanecer presente e totalmente envolvido no momento da tomada de decisão

Reagir de forma reflectida às mudanças do mercado, em vez de reagir por puro impulso Ao praticar a atenção plena, os investidores podem desenvolver as competências necessárias para tomar decisões de investimento mais informadas e racionais. Fonte da imagem: Adobe Stock Photos Existem algumas regras que podem ajudar qualquer investidor a atingir os seus objetivos de investimento. No entanto, nada pode garantir o sucesso do investimento, mas evitar erros e concentrar-se na educação e na gestão do risco pode ajudar. Eis alguns conselhos básicos. Gerir o risco e compreender a tolerância ao risco: Saber quanta volatilidade pode suportar confortavelmente pode evitar as vendas em pânico durante as descidas do mercado e as decisões impulsivas quando o mercado está em alta. Investimento conservador: Investir demasiado é especialmente arriscado devido à reação exagerada às perdas e às flutuações de preços a curto prazo. Pode limitar o seu potencial estratégico, interrompendo a sua confiança e paz durante as actividades diárias Diversificação: Distribua os seus investimentos por diferentes classes de ativos para reduzir o risco. A diversificação pode amortecer o impacto do mau desempenho de um único investimento. Monitorização constante do mercado: Se não estiver a negociar em intervalos muito baixos e quiser investir a longo prazo, não deve olhar para o mercado a cada minuto. Verificar regularmente os seus investimentos pode levar a uma reação exagerada aos movimentos do mercado a curto prazo. Defina um calendário para a revisão da sua carteira que esteja de acordo com a sua estratégia Automatização: Considere a utilização de ferramentas como os Planos de Investimento: reequilíbrio automático, contribuições regulares e reinvestimento automático de dividendos para reduzir a tentação de tomar decisões emocionais. Educação: Compreender que os mercados passam por ciclos de altos e baixos pode prepará-lo emocional e financeiramente para suportar os altos e baixos. Uma formação adequada fá-lo-á compreender aspectos como a margem de segurança, o risco e a recompensa ou os ciclos do mercado. Refletir sobre decisões passadas: Rever regularmente as decisões de investimento anteriores para saber o que foi motivado pela emoção e não pela estratégia. Utilize esta reflexão para melhorar a tomada de decisões no futuro. Lembre-se que a qualidade da decisão é algo muito mais profundo. Mesmo as melhores decisões podem conduzir a perdas Definir objetivos de investimento claros: Defina o que pretende alcançar com os seus investimentos (por exemplo, reforma, compra de casa, construção de riqueza). Objetivos claros ajudam a orientar as suas decisões e a manter as reações emocionais sob controlo. Desenvolva um plano de investimento sólido: Baseie a sua estratégia de investimento numa investigação exaustiva e em metodologias comprovadas, em vez de se basear em intuições ou em boatos sobre o mercado. Cumpra o seu plano para se manter disciplinado, mas defina-o de forma sensata. Resumo Investir pode ser uma forma poderosa de aumentar a riqueza, mas requer conhecimento e disciplina para evitar as armadilhas comuns. Além disso, o risco está e estará sempre relacionado com os mercados financeiros, porque o futuro é desconhecido. Educar e dominar os ciclos do mercado, bem como aprender sobre os preconceitos cognitivos dos investidores, pode ser uma forma muito importante de começar a investir. Para resumir, há sete erros a evitar: Falta de investigação: Aderir a investimentos sem uma investigação adequada pode levar a más decisões. Efetue sempre uma análise exaustiva antes de investir. Negociação emocional: Tomar decisões com base em emoções como o medo e a ganância resulta muitas vezes em comprar alto e vender baixo. Mantenha-se fiel a uma estratégia de investimento disciplinada. Fraca diversificação: A concentração dos investimentos num único ativo ou sector aumenta o risco. Diversifique a sua carteira para distribuir o risco. Acertar o tempo do mercado: Tentar prever os altos e baixos do mercado é um desafio e muitas vezes leva a perdas. Concentre-se nos investimentos a longo prazo e no investimento regular. Ignorar taxas e despesas: As taxas elevadas podem corroer os rendimentos ao longo do tempo. Opte por opções de investimento de baixo custo para maximizar os seus ganhos. Perseguir o desempenho: Investir com base no desempenho passado pode resultar na compra a preços de pico. Basear as decisões numa análise sólida e nos fundamentos. Falta de um plano claro: Investir sem um plano claro pode levar a decisões inconsistentes. Defina os seus objetivos, a sua tolerância ao risco e o seu horizonte de investimento. Ao evitar estes erros e ao compreender os enviesamentos cognitivos que afetam a tomada de decisões, os investidores podem melhorar as suas estratégias para obterem melhores resultados financeiros.

FAQ Qual é o erro mais comum que os novos investidores cometem? O erro mais comum é a falta de investigação. Muitos novos investidores lançam-se em investimentos sem os compreenderem completamente. Outro erro é tomar decisões de investimento com base apenas no desempenho passado dos ativos, o que nem sempre é um bom indicador do desempenho futuro (extrapolação). Como posso evitar investimentos e transações emocionais? Desenvolva uma estratégia de investimento disciplinada e mantenha-se fiel a ela, independentemente das condições do mercado. Isto pode ajudar a atenuar a influência das emoções. Tanto os operadores como os investidores devem estar conscientes de que é difícil separar as emoções do mundo dos investimentos, porque o mercado é, de facto, um grupo de pessoas com dinheiro. Emoções como o medo e a euforia fazem parte da natureza humana, e tanto os pânicos como as corridas de touros terão lugar no futuro. Porque é que a diversificação é importante? A diversificação espalha o risco por diferentes ativos, reduzindo o impacto de um mau desempenho de um único investimento. Mas é bom saber que a utilização de ativos correlacionados na diversificação pode tornar este problema ainda maior porque o investidor, que fez mal a diversificação, pensa que a sua carteira está diversificada, mas não está. Por exemplo, a diversificação através da compra de 8 ações de empresas tecnológicas não está errada, mas é uma diversificação no sector tecnológico e não uma diversificação contra o fraco desempenho do sector tecnológico. Como afirma o CEO e gestor da Bridgewater, Ray Dalio, os investidores devem encontrar e utilizar ativos não correlacionados, para gerar alfa e resultados de diversificação superiores. A diversificação através do investimento em sectores de mercado e ativos pró-cíclicos não pode dar resultados superiores durante as recessões ou recessões do mercado. No entanto, também uma diversificação excessiva pode pressionar os resultados do investimento, quando o bom desempenho de um ativo pode ser "aparado" por outro, que perde. Quais são algumas opções de investimento de baixo custo? Os fundos de índice e os fundos negociados em bolsa (ETF) têm normalmente comissões mais baixas e podem ser eficazes para diversificar os investimentos. As ações podem ser ainda mais baratas (não existe o chamado rácio de despesas totais TER como no caso dos ETF), mas requerem mais tempo e conhecimentos para serem analisadas e selecionadas. Como é que os enviesamentos cognitivos afetam o investimento? Os enviesamentos cognitivos podem distorcer os processos de tomada de decisão, conduzindo a escolhas de investimento irracionais e potencialmente prejudiciais. Para compreender melhor este assunto, os investidores devem ler literatura sobre o tema e a psicologia do investimento, bem como analisar criticamente o seu próprio processo de decisão.

