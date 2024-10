Tempo estimado de leitura: 5 minuto(s)

Sentimento, Mercados com mais movimentos, Mapa de Cores e Filtro de Ações:

Nesta aula, vai aprender:

Como descobrir o sentimento dos traders de todo o mundo

Por que razão o Filtro de Ações é uma das mais poderosas ferramentas da xStation5

Como determinar a tendência com os nossos mapas de cores

É bom poder ter a maior quantidade de informação possível quando se negoceia nos mercados financeiros. A xStation 5 dá-lhe uma grande vantagem no que toca a identificar potenciais oportunidades de trading. Neste tutorial, vamos falar das funcionalidades únicas da xStation 5 que foram concebidas para o ajudar a negociar melhor.

No separador “Análise de Mercado”, pode encontrar os subtítulos Sentimento de Mercado, Mercados com mais Movimentos, Filtro de Ações e Mapas de Cores. Estes separadores foram concebidos para que possa estar mais informado antes de começar a negociar.

Sentimento de Mercado

Comecemos pelo Sentimento de Mercado, que lhe mostra como os traders da XTB de todo o mundo estão posicionados nos vários mercados e que lhe diz que percentagem de clientes tem posições longas ou curtas abertas em instrumentos específicos. Pode aplicar filtros para ver diferentes instrumentos com base na categoria de ativos ou para encontrar um mercado específico a partir da barra de pesquisa.

Se a qualquer momento quiser negociar um mercado, basta clicar no ícone “Negociar” e surgirá uma nova janela de operação em aberto.



Mercados com mais Movimentos

A funcionalidade Mercados com mais Movimentos mostra os mercados que ganharam ou perderam mais durante um período de tempo escolhido. Ao contrário do Sentimento de Mercado, esta funcionalidade mostra o verdadeiro ganho ou perda de um instrumento específico num horizonte temporal escolhido por si, com os mercados que ganharam mais do lado direito e os que ganharam menos do lado esquerdo. Pode aplicar filtros para mostrar uma categoria de mercado específica e também para mudar o horizonte temporal e ver os melhores e piores mercados do próprio dia, da semana ou do mês.

Se olharmos para o movimento da semana, podemos ver que o mercado do dólar americano vs peso mexicano teve a maior perda, diminuindo o seu valor em 5%. Por outro lado, o mercado do euro vs dólar neozelandês teve o maior ganho, de 4,87% durante o mês. É também uma das formas de determinar a direção de uma tendência.

Filtro de Ações

O separador Filtro de Ações permite-lhe filtrar milhares de mercados de ações CFD para uma lista mais pequena baseada em requisitos específicos escolhidos por sim, tais como capitalização de mercado, ganhos por ação, rácio P/E, divident yield, rentabilidade de capital, e o índice BETA. Existem muitos outros filtros disponíveis, que pode visualizar carregando no botão “Mostrar mais filtros”. Quando tiver selecionado os filtros mais importantes para si, basta restringir ou alargar as escalas de cada filtro para os níveis que pretende e a lista de ações vai ser automaticamente reduzida para mostrar apenas aquelas que cumpram os requisitos que indicou. Pode também reduzir as seleções por país ou indústria. Esta é uma ferramenta muito importante que o ajuda a encontrar a empresa que mais se adequa às suas necessidades de negociação. Por exemplo, imagine que quer comprar um CFD de capital numa ação que paga dividendos, que gerou um crescimento sólido do seu valor e que pertence ao sector informático. Em teoria, deveria demorar muito tempo a encontrá-la, mas com a xStation 5, demora apenas um momento.

Mapas de Cores

Por fim, os Mapas de Cores mostram os mercados que estão em maior ascensão ou queda ao longo de múltiplos períodos de tempo de forma muito mais visual que o separador “Mercados com mais Movimentos”. Quanto mais forte for o mercado, mais verde será a cor com que está representado, e os mercados mais fracos serão, por oposição, representados com a cor vermelha. Pode selecionar forex, títulos e o período de tempo relevante no menu pendente e o Mapa de Cores vai ser gerado de forma automática com base nesses filtros.

A forma como é apresentada a informação muda conforme tenha selecionado ver forex ou títulos. Para o forex, a moeda principal aparece no centro do mapa e os mercados em relação aos quais mais subiu estão representados do lado esquerdo com a cor vermelha, enquanto os mercados em relação aos quais aquela moeda está mais fraca estão representados a verde do lado direito. Por isso, por exemplo, se olharmos para o dólar americano, é possível ver que valorizou em relação às moedas à sua esquerda ao longo da semana anterior, mas desvalorizou em relação às moedas representadas do seu lado direito. Como é que pode usar isto nas suas negociações? Imagine que é o terceiro dia consecutivo em que o USD desvaloriza em relação ao JPY. Olha rapidamente para o gráfico para ver como o movimento do USD/JPY se pode desenvolver nos próximos dias. A mudança que observou no valor do par mostra que a tendência descendente pode manter-se e se for confirmada pelo que mostra o gráfico, pode utilizar estas informações para decidir a sua posição.

Para os títulos, as ações estão agrupadas por indústria, sendo o tamanho dos blocos baseado na capitalização de mercado. É por isso que pode ver que a Apple tem um bloco maior em comparação à Hewlett Packard. Como já visto, as ações mais fortes estão representadas a verde e as mais fracas a vermelho, de acordo com o horizonte temporal escolhido. Se carregar na ação em relevo, surgirá um pop up com o desempenho dessa ação em comparação às restantes do seu setor. Para negociar em qualquer mercado no separador Mapa de Cores, basta clicar duas vezes no instrumento e surgirá uma janela de nova ordem.

Lembre-se que a análise de mercado se baseia em probabilidades e que, de acordo com um dos três princípios da análise técnica, existe uma maior probabilidade de que a tendência de mercado se mantenha e não que seja revertida. Isto significa que os Mercados com mais Movimentos podem ser usados como uma ferramenta para identificar tendências, que o ajudam a tomar decisões de trading mais informadas, rápidas e eficientes..