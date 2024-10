xStation - Alertas de Preço

Os alertas da xStation 5 podem informá-lo de forma automática quando foram atingidos no mercado níveis importantes para si, sem ter de passar o dia à frente de um ecrã.

Nesta aula, vai aprender:

A importância de estar a par dos movimentos de mercado

Por que razão vale a pena olhar para os níveis relevantes, e não para todos os movimentos

Como definir um alerta de preço na xStation 5 Os alertas da xStation 5 podem informá-lo de forma automática quando foram atingidos no mercado níveis importantes para si, sem ter de passar o dia à frente de um ecrã. É muito fácil definir alertas de preço na xStation 5. Pode adicionar o seu primeiro alerta de preço clicando com o botão direito do rato no gráfico e selecionando a opção “Colocar um Alerta”: Irá aparecer a janela de notificações. Quando tiver aberto a janela de Notificações, poderá definir um novo alerta selecionando o Símbolo do instrumento, o preço desejado (VENDA/BID ou COMPRA/ASK) e a condição que deve estar preenchida para ativar o alerta. Pode também adicionar um comentário, se desejar. Quando tiver configurado as opções, o seu alarme vai aparecer no topo da “Lista de alerta de preços”. Pode facilmente modificar ou remover o alerta, basta que faça um duplo clique na lista de alerta de preços. Pode também ativar e desativar os alertas sem os remover. Os alertas ajudam-no a fazer uma gestão mais eficaz das suas posições e a planear o seu dia de trabalho. 82% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negoceiam CFDs com este fornecedor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFDs e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro. Negociar envolve riscos. As perdas não podem exceder os depósitos. Publicado por X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

