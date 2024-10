Análise Fundamental (definições)

Ao contrário da análise técnica, que analisa o price action para ajudar a identificar para onde os preços podem chegar, os analistas fundamentais consideram todos os dados disponíveis para ajudá-los a determinar o valor relativo de um mercado. Procuram discrepâncias entre o preço de mercado atual e sua própria avaliação para identificar oportunidades de negociação.

Dados macroeconómicos - dados relacionados com o desempenho da economia como um todo. Podem referir-se ao crescimento económico (por exemplo, relatórios do PIB), emprego (por exemplo, taxa de desemprego) ou inflação (por exemplo, relatórios do IPC). São geralmente preparados e divulgados pelos institutos nacionais de estatística e outras instituições estatais, por exemplo, US Census Bureau ou US Bureau of Labor Statistics.

Inflação - representa alterações de preços ao longo de um período de tempo. Se houver um aumento de um nível de preços médio, o poder de compra de uma determinada moeda diminui. Como resultado, o nível geral dos preços de bens e serviços está a aumentar. O oposto da inflação é a deflação - um cenário em que os preços caem.

Desemprego - um termo que se refere a indivíduos que são empregáveis e que procuram activamente um emprego, mas não conseguem encontrar um emprego no momento presente. É frequentemente medido pela taxa de desemprego (dividindo o número de desempregados pelo número total de pessoas na força de trabalho).

NFP (Non-farm payrolls) - relatório chave do mercado de trabalho dos Estados Unidos divulgado mensalmente, geralmente na primeira sexta-feira de cada mês. O número de postos de trabalho mede o número de empregos adicionados ou perdidos na economia dos EUA (excluindo a indústria agrícola) durante o último mês. O relatório é de grande importância para os mercados, pois mostra o desempenho da maior economia do mundo.

PIB - o termo representa o produto interno bruto, que mede o valor monetário dos bens e serviços finais (aqueles que são comprados pelo utilizador final) produzidos num país num determinado período de tempo, geralmente um trimestre ou um ano. Tornou-se amplamente utilizado como ponto de referência para a saúde da economia (seja nacional ou mundial).

Taxas de juro - em geral, é o montante que se cobra pelo empréstimo - uma percentagem do montante total do empréstimo. No que diz respeito aos mercados financeiros, as principais taxas de juro de referência são fixadas pelos bancos centrais. Isto tem impacto no crescimento económico, na inflação e na força da moeda local.

Hawks e doves - termos que descrevem a política monetária preferível de certas pessoas, geralmente no que diz respeito aos banqueiros centrais. Os hawks favorecem políticas restritivas (por exemplo, taxas de juro mais elevadas), de modo a manter a inflação sob controlo. Por outro lado, os doves optam por políticas monetárias expansionistas (por exemplo, taxas de juro mais baixas ou QE), medidas esperadas para impulsionar a economia.

Calendário macroeconómico - um calendário que contém dados económicos, que são cruciais do ponto de vista dos investidores e traders. Os day traders normalmente concentram-se no dia seguinte, procurando assim os acontecimentos mais importantes durante o próximo dia de negociação. Os dados macroeconómicos mais importantes são normalmente marcados com três pontos/estrelas - tais relatórios tendem a fazer movimentar frequentemente os mercados.

Banco central - uma instituição financeira que é responsável pela supervisão do sistema monetário e pela condução da política monetária. A maioria dos bancos centrais tem objetivos específicos, por exemplo, manter preços estáveis ou alcançar o máximo emprego. Para prosseguir os seus objectivos, um banco central deverá facilitar ou restringir a oferta de dinheiro e a disponibilidade de crédito (por exemplo, mecanismo de taxas de juro) ou estabelecer requisitos para o sector bancário.

BCE - Banco Central Europeu. O banco central dos 19 países da União Europeia que utilizam o euro. O seu principal objectivo é a manutenção da estabilidade dos preços. O Banco tem a sua sede em Frankfurt, na Alemanha. A atual Presidente do BCE é Christine Lagarde.

Fed - Reserva Federal. O banco central dos Estados Unidos. Os seus principais objectivos incluem: estabilizar os preços, maximizar o emprego e moderar as taxas de juro de longo prazo. A Reserva Federal é composta por 12 Bancos. O atual presidente da Reserva Federal é Jerome Powell.

FOMC - Federal Open Market Committee. O órgão de decisão da política monetária da Reserva Federal é composto por 12 membros. O FOMC marca oito reuniões por ano, mas pode também realizar reuniões não agendadas, se necessário. Há uma declaração de política emitida após cada reunião. O documento resume as perspectivas económicas do Comité e as decisões tomadas durante a reunião.

BoJ - Banco do Japão. O Banco Central do Japão é responsável pela emissão e tratamento da moeda japonesa (o iene - JPY) e pela implementação da política monetária, entre outras atividades. O Banco é presidido pelo Governador Haruhiko Kuroda.

BoE - Banco de Inglaterra. O Banco Central do Reino Unido emite a moeda (a libra esterlina - GBP) e supervisiona a política monetária. O atual Governador do BoE é Andrew Bailey.

RBA - Banco de Reserva da Austrália. O banco central da Austrália tem como missão contribuir para a estabilidade da moeda (o dólar australiano - AUD), o pleno emprego, e a prosperidade económica e bem-estar do povo australiano. O atual Governador do RBA é Philip Lowe.

