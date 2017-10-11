Banco Nacional Suíço (BNS)

O Banco Nacional Suíço é o banco central da Suíça. Saiba mais sobre a importância do BNS neste breve artigo.

O Banco Nacional Suíço é o banco central da Suíça. Foi fundado em 1907 através da criação de duas representações (Berna e Zurique).

O Governador do BNS chamase Thomas Jordan. Segundo a Constituição Federal e os seus próprios estatutos, o BNS encontra-se mandatado para agir de acordo com os interesses do país, conduzir a política monetária nacional tendo em vista a estabilidade de preços, e estimular o desenvolvimento económico. O BNS é também responsável pela emissão de notas. Qual é a estrutura do BNS? Duas sedes: Berna e Zurique.

Seis representações: Basileia, Genebra, Lausana, Lucerna, Lugano e St. Gallen.

Catorze agências, administradas pelos bancos dos cantões. Que mercados são afectados pelas decisões do BNS? As decisões tomadas pelo BNS afectam sobretudo as divisas associadas ao franco suíço CHF e o índice SUI20. É por isso importante estar atento às decisões que este toma relativamente às taxas de juro.

