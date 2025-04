Como investir em centros de dados?

Fonte da imagem: Adobe Stock Photos

Os centros de dados são como armazéns ou fábricas de inteligência artificial. Todos os bastidores de servidores ou GPUs avançadas estão ali. Não só a IA, mas também a computação em nuvem impulsionam a procura neste setor. Vamos responder o que são exatamente os centros de dados e que tipo de empresas podem beneficiar da sua tendência de expansão. Leia o artigo para saber mais.

À medida que a economia digital continua a expandir-se, os centros de dados tornaram-se a espinha dorsal das infra-estruturas tecnológicas modernas. Estas instalações albergam recursos de computação essenciais, que permitem tudo, desde a computação em nuvem e a inteligência artificial (IA) até à utilização quotidiana da Internet. Para os investidores, os centros de dados representam uma oportunidade lucrativa para tirar partido da procura crescente de armazenamento e processamento de dados. Este artigo irá guiá-lo pelos aspectos essenciais do investimento em centros de dados, mencionando as ações deste setor e destacando o impacto da IA, da computação em nuvem e da indústria de semicondutores no futuro dos centros de dados. Principais conclusões Os centros de dados são instalações que alojam recursos informáticos, como servidores, sistemas de armazenamento e equipamento de rede.

são instalações que alojam recursos informáticos, como servidores, sistemas de armazenamento e equipamento de rede. Investir em centros de dados implica compreender os principais componentes necessários para os construir e operar, incluindo bastidores de servidores, GPUs e outro hardware.

implica compreender os principais componentes necessários para os construir e operar, incluindo bastidores de servidores, GPUs e outro hardware. A procura de centros de dados é impulsionada pelas tendências da IA, da computação em nuvem e da indústria de semicondutores.

Diversificar o seu investimento em centros de dados pode incluir imobiliário, ações de tecnologia e ETFs especializados. O que é um centro de dados? De acordo com analistas do BofA citando a AIE, até 2030, os centros de dados podem representar 8% da procura de eletricidade nos Estados Unidos (com 11% em cenários extremamente positivos e 5% em cenários extremamente negativos). Então, o que é de facto um centro de dados? Um centro de dados é uma instalação utilizada para alojar sistemas informáticos e componentes associados, tais como sistemas de telecomunicações e de armazenamento. A sua principal função é fornecer acesso ininterrupto a dados e aplicações, garantindo uma elevada disponibilidade, fiabilidade e segurança para empresas e organizações. Um centro de dados é uma instalação especializada que alberga vários servidores informáticos e equipamento relacionado para armazenar, gerir e processar grandes quantidades de dados. Foi concebido para garantir um funcionamento fiável, segurança e escalabilidade para lidar com aplicações críticas e tarefas com grande volume de dados. Os centros de dados fornecem a infraestrutura necessária para apoiar várias tecnologias, incluindo a IA, a computação em nuvem e a análise de megadados. Principais componentes necessários para construir e iniciar um centro de dados Fonte da imagem: XTB.com Para criar um centro de dados, são necessários vários produtos e sistemas essenciais: Bastidores de servidores: São estruturas ou compartimentos que contêm vários servidores, equipamento de rede e outro hardware informático. Servidores: As principais unidades de computação que processam e armazenam dados. GPUs (Unidades de Processamento Gráfico): Essenciais para tarefas que exigem alto poder computacional, como aplicativos de IA e aprendizado de máquina. Sistemas de armazenamento: Dispositivos como SSDs (Solid State Drives) e HDDs (Hard Disk Drives) que armazenam dados. Equipamento de rede: Routers, switches e firewalls que gerem o fluxo de dados e a segurança. Sistemas de fornecimento de energia: Fontes de alimentação ininterrupta (UPS) e geradores de reserva para garantir energia contínua. Sistemas de arrefecimento: Sistemas de ar condicionado e de refrigeração para manter temperaturas de funcionamento ótimas para o equipamento. Sistemas de segurança: Medidas de segurança física e cibernética para proteger o centro de dados e o seu conteúdo. Como mostra o caso popular e frequentemente citado da Corrida do Ouro, os fabricantes de pás e picaretas eram os que ganhavam mais dinheiro. Na verdade, não sabemos, mas isso faz sentido. Também agora, os investidores vêem os fabricantes de componentes-chave necessários para fabricar e fornecer centros de dados como vencedores do boom da tecnologia de IA. Estamos a falar de empresas como a Nvidia (GPUs e serviços), Arista Networks (switches de rede, software de nuvem), Supermicro Computers (racks de servidores), Dell e IBM, entre outras. Beneficiários da procura de centros de dados Devido à crescente procura de aplicações de IA, os produtores de infra-estruturas de hardware podem ser os principais beneficiários a longo prazo da tendência dos centros de dados. No entanto, como diz a história da Cisco de 2020, a procura de hardware (routers, switches nos tempos da euforia das dot-com) pode ser cíclica. O excesso de oferta é um dos principais riscos a longo prazo. Não só os produtores de hardware, mas também as empresas com modelos de negócio centrados na produção de energia, podem ganhar a atenção dos investidores. É provável que, se a IA for mais poderosa a longo prazo, maior será a procura de energia. É difícil prever quais as empresas que irão capitalizar este facto.

Uma das "ações de hardware" mais populares é a Nvidia, a Arista Networks, a Dell, a Qualcomm, a AMD ou a Super Micro Computer. Algumas destas empresas têm modelos de negócio diversificados também em software, criando "fossos" como o CUDA da Nvidia, ou as soluções de rede em nuvem da Arista. Fonte da imagem: XTB.com O rali da Nvidia desde 2016 (um dos melhores anos para a empresa) até 2024 é bastante semelhante ao rali da Cisco Systems desde o IPO da America Online em 1992 até ao "golpe de topo" em 2000. O gráfico mostra a Nvidia desde 1 de junho de 2016 até 19 de junho de 2024, e a Cisco desde 19 de março de 1992 até 19 de junho de 2024 (com um "golpe de misericórdia" em 2000, a "era dot-com"). Como podemos ver acima, durante a bolha dot-com os investidores estavam a comprar ações da Cisco em euforia, uma vez que a empresa produzia routers e outros equipamentos de Internet, necessários a milhares de empresas e indivíduos. Finalmente, a euforia levou a uma sobrevalorização e a Cisco afundou-se durante uma recessão, apesar de o negócio da empresa se ter expandido ainda mais. O gráfico acima compara o desempenho da Cisco desde o IPO da America Online e os retornos da Nvidia desde 2016, quando as ações subiram mais de 250% devido ao elevado apetite por GPUs. Lembre-se que extrapolar é arriscado, e o desempenho da Nvidia semelhante ao da Cisco não significa que as ações da empresa falharão da mesma forma. O futuro mostrará se os investidores em 2023-2024 voltaram a cometer os erros de 1998-2000. O passado não é um indicador de resultados futuros. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais IA e centros de dados A Inteligência Artificial (IA) está a aumentar significativamente a procura de centros de dados. As aplicações de IA requerem enormes quantidades de processamento de dados e capacidade de armazenamento. As GPUs de elevado desempenho e o hardware especializado em IA são essenciais para treinar modelos complexos de aprendizagem automática e executar algoritmos de IA. Esta situação conduziu a um aumento dos investimentos em infra-estruturas de centros de dados (CAPEX), a um aumento das carteiras de encomendas e a oportunidades de crescimento para as empresas de hardware. Computação em nuvem e centros de dados A computação em nuvem depende fortemente dos centros de dados para fornecer recursos de TI escaláveis e flexíveis através da Internet. Os principais fornecedores de serviços de computação em nuvem, como a Amazon Web Services (AWS), a Microsoft Azure e a Google Cloud, investem milhares de milhões em centros de dados para satisfazer a procura crescente. Investir em empresas que fornecem serviços de nuvem ou constroem centros de dados pode ser uma oportunidade lucrativa. Semicondutores e centros de dados Os semicondutores são a espinha dorsal dos centros de dados modernos, alimentando tudo, desde servidores a equipamento de rede. Os avanços contínuos na tecnologia dos semicondutores melhoram o desempenho e a eficiência dos centros de dados. O investimento em empresas de semicondutores pode ser uma forma indireta de beneficiar do crescimento da procura de centros de dados. Conclusões Investir em centros de dados é uma medida estratégica para capitalizar a crescente procura de infra-estruturas digitais impulsionada pela IA, computação em nuvem e avanços na tecnologia de semicondutores. Compreender os componentes essenciais e os impulsionadores do mercado pode ajudar os investidores a tomar decisões informadas e a beneficiar do crescimento deste setor vital.

FAQ Quais são as vantagens de investir em centros de dados? O investimento em centros de dados oferece exposição à crescente procura de infra-estruturas digitais, impulsionada pelas tendências da IA, da computação em nuvem e do crescimento dos dados. Pode proporcionar rendimentos estáveis devido aos contratos de longo prazo. Como posso investir em centros de dados? Pode investir diretamente, comprando fundos de investimento imobiliário (REIT) centrados em centros de dados, comprando ações de empresas que constroem e exploram centros de dados ou investindo em ETF que incluam empresas de centros de dados e de tecnologia. Qual é o papel dos sistemas de arrefecimento nos centros de dados? Os sistemas de arrefecimento são cruciais para manter a temperatura de funcionamento ideal do equipamento do centro de dados, evitando o sobreaquecimento e garantindo um desempenho fiável. Porque é que as GPUs são importantes para os centros de dados? As GPUs são essenciais para lidar com tarefas computacionais complexas, particularmente em aplicações de IA e de aprendizagem automática, o que as torna um componente crítico dos centros de dados modernos. Como é que a computação em nuvem impulsiona a procura de centros de dados? A computação em nuvem exige grandes capacidades de armazenamento e processamento de dados, o que leva a investimentos significativos em centros de dados por parte dos fornecedores de serviços de computação em nuvem para satisfazer a procura crescente.

