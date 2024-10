Tempo estimado de leitura: 9 minuto(s)

O petróleo bruto é reconhecido como a matéria-prima número um no mundo. Neste artigo, aprenderá como negociar petróleo bruto por meio de CFDs.

Neste artigo:

Como negociar petróleo através de CFDs

Quais as diferenças entre o Brent e o WTI

Outras opções para investir em petróleo com a XTB

Pontos a considerar antes de investir em petróleo

O que mais deve ter em mente

O petróleo (com especial destaque para o Crude) é reconhecido como a principal matéria-prima em todo o mundo, principalmente devido ao facto de ser utilizado para a produção de combustíveis líquidos que são utilizados em diversos meios de transporte na água, terra e ar. O petróleo também é usado na produção de outros bens importantes, como materiais sintéticos, asfalto, entre outros. No entanto, o uso mais importante do petróleo é na produção de energia. Atualmente, é responsável por cerca de 1/3 do fornecimento global de energia! Não é de admirar que seja a matéria-prima mais transacionada no mundo, proporcionando grande liquidez no mercado e, por isso, gerando grandes oportunidades de investimento.

Fonte: Revisão do Balanço Energético Mundial realizado pela IEA 2019

Como negociar petróleo através de CFDs com a XTB

A maneira mais simples de ter exposição ao mercado de petróleo é através da negociação de CFDs no Brent (OIL) ou no Crude (OIL.WTI). Os contratos por diferença (CFDs) são instrumentos frequentemente utilizados pelos investidores e caracterizam-se pelos seguintes pontos:

CFDs são produtos derivados - o investidor não possui realmente o produto subjacente, está simplesmente a especular se o preço irá apreciar ou depreciar

- o investidor não possui realmente o produto subjacente, está simplesmente a especular se o preço irá apreciar ou depreciar CFDs são alavancados - significa que pode transacionar mais do que o valor que depositou na sua conta de negociação. Ao recorrer a este tipo de mecanismo de alavancagem financeira, deverá ter consciência de que poderá gerar mais retornos, mas as perdas também poderão ser avultadas.

Através de CFDs consegue negociar ao longo das flutuações nos preços.

Poderá definir a exposição das suas posições no mercado, para que possa ajustar o risco à sua medida.

Com a XTB poderá transacionar petróleo Brent (OIL) e crude (OIL.WTI) através de CFDs.

A melhor maneira de negociar no mercado de petróleo é através da nossa plataforma de negociação, na qual os investidores possuem ferramentas de negociação que possibilitam ao investidor aceder a uma ampla gama de instrumentos financeiros. Tem, igualmente, acesso à calculadora de “lote size” para medir o seu risco antes de executar a posição no mercado, com a possibilidade de definir uma ordem de Stop Loss ou Take Profit de acordo com a sua própria estratégia de investimento.

Vamos perceber como é que pode executar uma ordem de compra também conhecida como posição longa no mercado. Suponhamos que, depois de analisar o mercado, crê que o preço do petróleo vai subir no curto prazo. Em primeiro lugar, deverá determinar o valor da sua exposição no mercado. Em seguida, deverá definir o seu Stop Loss para limitar as suas perdas e definir também uma zona de Take Profit que fechará de forma automática quando o preço atingir a meta definida. A maneira mais fácil de executar uma nova transação é através da opção no painel click & trade, que pode ser encontrado no lado esquerdo do ecrã no módulo Market Watch.

Fonte: xStation5

Esteja ciente que informações e pesquisas baseadas em dados históricos ou resultados não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro.

Como alternativa, o painel click & trade também está localizado acima do gráfico, na parte superior esquerda da janela do gráfico.

Fonte: xStation5

Depois de definir os dados mencionados acima, basta clicar no botão verde para executar a ordem de compra.

Para lucrar com a queda dos preços, deverá executar uma posição de venda. O processo de conclusão das transações é semelhante ao que descrevemos anteriormente, excepto que na fase em que clica no botão, irá selecionar a opção "Vender" em vez de “Comprar”.

Fonte: xStation5

Se o mercado estiver aberto, o pedido poderá ser executado instantaneamente. O status da transação é visível na janela “Posições abertas” abaixo do gráfico. Quando for hora de fechar a sua posição, poderá clicar em "fechar" ou reverter a sua posição inicial.

Fonte: xStation5

Quais as diferenças entre o Brent e o WTI

Os dois mercados de referência de petróleo são o Brent e o Crude (WTI). No entanto, existem mais tipos de petróleo, dependendo das suas propriedades ou do local da sua extração. O preço também depende das suas propriedades, localização ou transporte.

Os mercados de referência de petróleo mais importantes. Fonte: Intercontinental Exchange (ICE)

Brent (OIL) - é extraído de 15 campos de petróleo diferentes localizados no Mar do Norte. O baixo teor de enxofre, abaixo de 0,37%, indica que se trata de uma zona boa de exploração de petróleo, ideal para a produção de combustíveis a diesel e gasolina. Estima-se que quase 70% das transações globais de petróleo sejam feitas com petróleo Brent. Os contratos futuros do petróleo Brent estão listados na London Intercontinental Exchange (ICE).

- é extraído de 15 campos de petróleo diferentes localizados no Mar do Norte. O baixo teor de enxofre, abaixo de 0,37%, indica que se trata de uma zona boa de exploração de petróleo, ideal para a produção de combustíveis a diesel e gasolina. Estima-se que quase 70% das transações globais de petróleo sejam feitas com petróleo Brent. Os contratos futuros do petróleo Brent estão listados na London Intercontinental Exchange (ICE). Crude (OIL.WTI) - West Texas Intermediate, é extraído no Texas, Estados Unidos. Devido ao teor de enxofre inferior a 0,24%, apresenta uma baixa densidade. O WTI é o instrumento subjacente para contratos de futuros na Bolsa Mercantil de Nova Iorque (NYMEX). É caracterizada pela elevada qualidade, uma das mais altas do mundo.

A diferença de valor entre o petróleo Brent e o Crude, ou seja, o diferencial, sugere tecnicamente a superioridade do Crude devido à sua qualidade. No entanto, a cotação do Brent é frequentemente mais alta devido às condições de oferta e procura.



Outras opções para investir em petróleo com a XTB

Além dos CFDs, também existem vários ETFs que permitem aos investidores ganhar exposição ao mercado de petróleo. Além disso, os investidores também podem recorrer a exposição indireta aos preços do petróleo. Investir em ações das maiores empresas de exploração de petróleo, como a Exxon Mobil ou Chevron, é outra forma de criar um portfólio diversificado. Importa ressalvar que esta alternativa de investimento também pode ter vantagens adicionais, pois algumas destas empresas também podem pagar dividendos. Leia o nosso artigo sobre dividendos aqui: Investindo em ações de dividendos.

Os nossos scanners de ETFs e ações expostas ao mercado de petróleo podem ser úteis quando procura oportunidades de investimento no mercado de petróleo. Fonte: xStation5

Pontos a considerar antes de investir em petróleo

Os preços do petróleo estão em constante mudança devido às flutuações na procura e na oferta, tanto nas economias de cada país como em todo o mundo. Existem vários fatores que influenciam os preços do petróleo, incluindo: desastres naturais, guerras, movimentos monetários, crescimento económico global, custos de transporte e armazenamento. Além disso, o desenvolvimento de combustíveis alternativos, recentemente, também tem influenciado o mercado de petróleo.

É importante manter-se atualizado sobre as notícias e lançamentos que vão surgindo. Os investidores têm acesso às informações mais importantes sobre o mercado petrolífero graças à nossa secção de “Notícias” de mercado, onde para além da publicação dos dados macroeconómicos mais importantes, os nossos analistas acompanham o mercado a tempo real e indicam potenciais oportunidades de investimento, analisando o mercado. Também é importante que o investidor tenha acesso aos preços do petróleo em tempo real, o que é possível através da nossa plataforma xStation5.

Para ter acesso às últimas notícias sobre o mercado de petróleo, basta clicar na secção "Notícias" da plataforma.

Fonte: xStation5

O que mais deve ter em mente

Na XTB, os CFDs do petróleo são baseados em contratos futuros listados em bolsa, que expiram todos os meses. Com a XTB, pode transacionar CFDs com uma data de expiração de 365 dias (não se aplica a CFDs e ETFs baseados em ações) para que os nossos clientes não tenham que fechar as posições com base numa série de contratos que expiram todos os meses. Desta forma, os clientes podem manter continuamente, até 365 dias, um CFD com base no preço do petróleo, sem ter que abrir novas posições todos os meses, como é o caso do mercado subjacente. Normalmente, a transição para a próxima série de contratos ocorre alguns dias antes da data de vencimento da atual série de contratos futuros no mercado subjacente. Iremos informá-lo sobre as próximas datas de rollover na parte “notícias de negociação''. A data do último e do próximo rollover também pode ser encontrada na nossa plataforma, clicando no ícone "Informações do instrumento" localizado no painel "click & trade".

Fonte: xStation5

Fonte: xStation5

Resumo

O petróleo será um recurso estratégico de energia por muito tempo. A relação entre procura e oferta pode ter um grande impacto no preço. No caso do mercado de petróleo, é extremamente importante acompanhar a publicação de relatórios importantes que podem aumentar a volatilidade do mercado. Os CFDs do petróleo, que estão disponíveis na XTB, fornecem oportunidades adicionais para detectar novas oportunidades de investimento interessantes, quer o preço desta matéria-prima esteja a valorizar ou a desvalorizar.

Para começar a investir no mercado de petróleo, basta abrir uma conta de investimento. O processo de abertura de uma conta na XTB ocorre totalmente online e dura breves minutos. Para verificar o sistema de transação da xStation e testar a sua própria estratégia de investimento, poderá abrir uma conta demo gratuita com fundos virtuais.

O acesso ao sistema de transações é possível através de um navegador, versão desktop e aplicação móvel, no qual pode controlar de forma rápida e fácil as suas transações em qualquer parte do mundo, através dos sistemas Android e iOS.