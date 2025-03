Negociação de cacau: fatores-chave a considerar

Tempo estimado de leitura: 24 minuto(s)

A negociação de cacau é uma atividade complexa e dinâmica do mercado de matérias-primas que oferece tanto oportunidades significativas como desafios únicos para traders e investidores. Como ingrediente principal do chocolate, o cacau é uma matéria-prima consumida globalmente, com uma procura impulsionada tanto pelos mercados desenvolvidos como pelos emergentes. No entanto, a negociação de cacau exige um conhecimento profundo dos vários fatores que influenciam o seu preço, desde as condições climatéricas na África Ocidental a questões geopolíticas, flutuações cambiais e tendências de consumo em evolução.

Para qualquer pessoa envolvida na negociação de cacau, quer seja um gestor de hedge funds experiente ou um aspirante a trader, é essencial compreender os principais fatores que influenciam o mercado. A dinâmica da oferta, como os níveis de produção nos principais países produtores de cacau, como a Costa do Marfim e o Gana, pode mudar rapidamente devido a alterações climáticas, infestações de pragas ou instabilidade política. Entretanto, os fatores de procura, incluindo as alterações no consumo global de chocolate e as mudanças no sentido do abastecimento sustentável, desempenham um papel fundamental nos movimentos de preços.

Compreender estes elementos, juntamente com a navegação nos mercados de futuros, gerir o risco e manter-se atualizado sobre as notícias do mercado, é crucial para o sucesso na negociação de cacau. Este guia irá explorar os principais fatores a ter em conta, equipando-o com os conhecimentos necessários para tomar decisões de negociação informadas no mundo volátil mas gratificante do cacau.

Pontos Chave

É essencial compreender a dinâmica do cacau como um produto agrícola vital, particularmente a sua importância nas economias de países como o Gana e a Costa do Marfim, que produzem 70% do cacau mundial.

Os preços do cacau são influenciados por vários fatores-chave, incluindo as condições meteorológicas, as influências geopolíticas, as taxas de câmbio e a procura por parte dos consumidores, o que exige uma análise exaustiva para tomar decisões comerciais informadas.

A sustentabilidade e as práticas éticas são cada vez mais importantes na negociação de cacau, com os avanços tecnológicos a melhorar a rastreabilidade e o cumprimento das normas ambientais, refletindo uma mudança no sentido de um abastecimento responsável.

Compreender o cacau como uma matéria-prima

Fonte da Imagem: Adobe Stock Photos

O cacau, uma semente fermentada da árvore Theobroma cacao, é mais do que apenas o ingrediente principal das nossas guloseimas de chocolate favoritas. É um produto agrícola vital que tem um peso significativo na economia mundial.

Enquanto mercadoria transacionável, a amêndoa de cacau tem impacto em vários sectores, incluindo o alimentar, o das bebidas e o dos cosméticos, sublinhando a sua importância em numerosos mercados de mercadorias. O cacaueiro desempenha um papel crucial neste processo.

A importância do cacau vai para além do seu valor económico. O cacau desempenha um papel crucial nas economias de vários países, em particular nos que se situam em torno do equador, onde os cacaueiros prosperam em climas tropicais.

Em 2023, o Gana e a Costa do Marfim contribuíram, em conjunto, para 70% da produção mundial de cacau, o que realça a dependência do mercado mundial em relação a estas regiões.

Compreender a jornada do cacau, do grão à mercadoria, e sua influência global é crucial para qualquer pessoa no comércio de cacau. A interligação do cacau com vários mercados e economias torna-o um produto fascinante para estudar e negociar.

Fatores chave para a negociação de cacau

A dinâmica da oferta é crucial: Os preços do cacau são fortemente influenciados pelas condições de fornecimento nos principais países produtores, particularmente na Costa do Marfim e no Gana, que representam mais de 60% da produção global. Factores como os padrões climáticos, a estabilidade política e as práticas agrícolas têm um impacto direto na oferta de cacau. Impacto do tempo e do clima: O cacau é altamente sensível às condições climatéricas, sendo que a precipitação, a temperatura e a qualidade do solo desempenham um papel fundamental no rendimento das culturas. As alterações climáticas apresentam riscos a longo prazo, incluindo padrões climáticos imprevisíveis e uma maior prevalência de pragas e doenças. As flutuações da procura influenciam os preços: A procura global de cacau é impulsionada pela indústria do chocolate, com os mercados emergentes a desempenharem um papel cada vez mais significativo. As tendências de consumo, como a crescente popularidade do chocolate preto e o abastecimento ético, podem alterar a procura e influenciar os preços. As flutuações cambiais afetam os preços do cacau: Uma vez que o cacau é principalmente comercializado em dólares americanos, os movimentos da taxa de câmbio entre o dólar e as moedas dos países produtores (como o franco CFA da África Ocidental) podem afetar os preços locais, influenciando os rendimentos dos agricultores e as decisões de produção. Factores geopolíticos e regulamentares: A estabilidade política nas principais regiões produtoras é essencial para uma oferta consistente. As políticas governamentais, os regulamentos de exportação e os acordos comerciais podem criar volatilidade no mercado, afetando os preços e as estratégias comerciais. Tendências de sustentabilidade e certificação: A crescente consciencialização dos consumidores para as questões de sustentabilidade aumentou a procura de cacau certificado, como o Fairtrade ou a Rainforest Alliance. Estas tendências podem afetar a dinâmica do mercado, uma vez que os produtores optam por práticas sustentáveis que podem ter impacto nos custos de abastecimento. Papel dos especuladores e dos hedgers: O mercado de futuros do cacau é impulsionado tanto por hedgers (por exemplo, agricultores, fabricantes de chocolate) como por especuladores (por exemplo, traders, hedge funds). Compreender as ações e motivações destes participantes no mercado é crucial para antecipar os movimentos de preços. A gestão do risco é essencial: A volatilidade do mercado do cacau torna crucial uma gestão eficaz do risco. Os investidores devem utilizar ferramentas como contratos de futuros, opções e ordens stop-loss para gerir o risco e proteger-se contra movimentos adversos dos preços. Manter-se atualizado sobre as notícias e relatórios do mercado: A monitorização regular de relatórios de organizações como a Organização Internacional do Cacau (ICCO), juntamente com notícias do sector e análises de mercado, ajuda os investidores a manterem-se informados sobre as tendências, previsões de produção e sentimento do mercado. A análise técnica pode melhorar as decisões de negociação: Embora os fatores fundamentais determinem as tendências a longo prazo, a análise técnica - utilizando gráficos, padrões de preços e indicadores - pode ajudar a identificar oportunidades de negociação a curto prazo no mercado do cacau.

Estes pontos destacam a natureza multifacetada da negociação do cacau e sublinham a importância de compreender os factores fundamentais e técnicos para navegar com sucesso neste mercado volátil e compensador.

Principais factores que influenciam os preços do cacau

Vários fatores influenciam os preços do cacau, tornando-o um mercado dinâmico e frequentemente volátil. Em 2024, o mercado mundial de cacau está a registar um défice de oferta, principalmente devido à descida dos preços do cacau e a rendimentos mais baixos nos principais países produtores, como o Gana e a Costa do Marfim. Este desafio em termos de oferta, associado à crescente procura de produtos de cacau de qualidade superior por parte dos consumidores, deverá conduzir os preços do cacau a máximos históricos.

Os traders devem compreender estes fatores-chave para tomarem decisões informadas. Fatores como as condições meteorológicas, as influências geopolíticas, as taxas de câmbio e a procura dos consumidores desempenham um papel significativo na formação do mercado. A análise destes elementos permite aos traders antecipar melhor os movimentos do mercado e ajustar as suas estratégias.

Condições climatéricas

As condições meteorológicas são um dos fatores mais críticos que afetam a produção e os preços do cacau. Padrões climáticos extremos, como os causados pelo fenómeno El Niño, podem perturbar a produção de cacau, levando à volatilidade dos preços. O reconhecimento destes padrões climáticos ajuda a prever as tendências do mercado e a tomar decisões de investimento estratégicas.

Influências geopolíticas

As influências geopolíticas podem ter um impacto significativo nos preços do cacau. Os conflitos internacionais e a instabilidade política podem criar incerteza nas cadeias de abastecimento, levando ao aumento dos preços do cacau devido à percepção dos riscos. Manter-se informado sobre os eventos geopolíticos ajuda os investidores a gerir a sua exposição a esses riscos.

Taxas de câmbio

As taxas de câmbio também desempenham um papel vital no mercado do cacau. As flutuações no valor das moedas, como o dólar americano e a libra esterlina, podem afetar a competitividade dos países produtores de cacau e alterar os preços da matéria-prima. Manter-se atento às taxas de câmbio ajuda os investidores a antecipar os movimentos do mercado e a efetuar transações informadas.

Procura do consumidor

A procura do consumidor é um poderoso impulsionador dos preços do cacau. As tendências na área da saúde e bem-estar podem levar a flutuações significativas na procura de produtos de chocolate, afectando assim os preços do cacau. O aumento da procura leva geralmente a um aumento dos preços do cacau, enquanto que a diminuição da procura pode causar uma queda dos preços.

Relatório COT sobre os preços do cacau

O relatório Commitments of Traders (COT) fornece uma visão geral de quanto do mercado é detido por especuladores versus hedgers. Quando os especuladores detêm numerosas posições longas, isso sugere um sentimento de alta, que pode fazer subir os preços. Por outro lado, quando os especuladores estão muito curtos, isso pode indicar expectativas de baixa, pressionando os preços para baixo.

As posições dos “hedgers”, muitas vezes em oposição aos especuladores, indicam a existência de forças de oferta e procura no mundo real. Por exemplo, se os produtores estão a fazer uma cobertura agressiva através da venda de futuros, isso pode indicar uma oferta elevada prevista, que pode pesar sobre os preços. Por outro lado, se os compradores comerciais estão a aumentar as suas posições longas, isso pode indicar uma forte procura, potencialmente elevando os preços.

Informações sobre a produção de cacau

A produção de cacau é um processo complexo que influencia significativamente os preços de mercado Nos últimos anos, as más colheitas devido a padrões climáticos mais secos nas principais regiões produtoras levaram a uma escassez da oferta global, fazendo subir os preços do cacau Compreender os meandros da produção de cacau é crucial para os traders que navegam neste mercado volátil

Os principais países produtores de cacau, incluindo a Nigéria, o Gana, a Costa do Marfim e os Camarões, desempenham um papel fundamental no mercado mundial do cacau Os níveis de produção nestes países têm um impacto direto nos preços do cacau, pelo que os traders devem manter-se actualizados sobre as tendências de produção e potenciais perturbações.

Principais países produtores de cacau

A Costa do Marfim e o Gana são os principais produtores de cacau a nível mundial, sendo responsáveis, em conjunto, por mais de 60% do volume de produção mundial de cacau. A cultura do cacau na Costa do Marfim sustenta quase um quarto da população do país, o que sublinha a sua importância económica.

Colheita e transformação

A colheita e a transformação do cacau envolvem várias etapas, desde a remoção das vagens maduras e a fermentação dos grãos até ao seu acondicionamento nos armazéns portuários e à sua preparação para a exportação Estes processos são cruciais para manter a qualidade e a comercialização do cacau. Duas das maiores ações relacionadas com o cacau são a Barry Callebaut e a Chocoladfabriken Lindt & Spruengli.

Instrumentos para a Negociação de Cacau

A negociação de cacau oferece vários instrumentos financeiros que respondem a diferentes estratégias de negociação e perfis de risco. O mercado do trading de cacau está avaliado em mais de 2,1 mil milhões de dólares, o que reflete a sua importância no mundo financeiro. Entre os instrumentos mais comuns estão os contratos de futuros de cacau e os Contratos por Diferença (CFDs), que permitem aos operadores especular sobre os preços do cacau sem possuir a matéria-prima física.

O conhecimento destes instrumentos é fundamental para os operadores que entram no mercado do cacau. Cada instrumento oferece vantagens e riscos únicos, tornando crucial a escolha daquele que se alinha com a sua estratégia de negociação e tolerância ao risco.

Contratos de Futuros de Cacau

Os futuros de cacau são contratos de derivados que envolvem a troca de cacau a um preço e data pré-determinados. Estes contratos são utilizados principalmente para compensar o risco de movimentos adversos de preços, o que os torna uma escolha popular para os investidores comerciais e não comerciais.

Os contratos de futuros são transaccionados em bolsas como a New York Mercantile Exchange e a Intercontinental Exchange em Londres. A Câmara de Compensação da Bolsa facilita estas transacções, reduzindo o risco de contraparte e assegurando a estabilidade do mercado durante a negociação de futuros.

CFDs de Cacau (Contratos por Diferença)

Os Contratos por Diferença (CFDs) são instrumentos financeiros que permitem aos investidores negociar CFDs de cacau e especular sobre os movimentos de preços do cacau sem possuir o ativo real. Estes contratos são liquidados em dinheiro, oferecendo uma maior flexibilidade em comparação com os contratos de futuros tradicionais.

Os CFDs permitem que os investidores lucrem tanto com a subida como com a descida dos preços do cacau, o que os torna uma opção atractiva para quem procura alavancar a volatilidade do mercado. No entanto, também acarretam riscos mais elevados, pelo que é crucial ter uma estratégia de negociação sólida.

Spread Betting no Cacau

As apostas de spread são outro método para especular sobre os preços do cacau sem possuir a matéria-prima física. Este método de negociação permite que os investidores lucrem com as flutuações de preços fazendo apostas nos movimentos do mercado, fornecendo uma alternativa aos instrumentos de negociação tradicionais.

Influência do El Niño e La Niña

Fonte da imagem: Adobe Stock Photos

O El Niño e La Niña são fenómenos climáticos que têm um impacto significativo nos padrões meteorológicos em todo o mundo, influenciando a produção agrícola, incluindo a cultura do cacau O cacau é uma cultura altamente sensível ao clima, cultivada principalmente em regiões tropicais próximas do equador, como a África Ocidental, o Sudeste Asiático e a América do Sul As alterações nos padrões climáticos devidas ao El Niño e ao La Niña podem perturbar o fornecimento de cacau, afectando os preços no mercado mundial.

1. Impacto do El Niño nos preços do cacau

O que é o El Niño?

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento das temperaturas da superfície do mar no Oceano Pacífico central e oriental, o que altera os padrões climáticos a nível mundial. Este efeito de aquecimento conduz normalmente a condições mais secas e quentes em algumas das principais regiões produtoras de cacau do mundo, especialmente na África Ocidental

Como o El Niño afeta os preços do cacau

Redução da precipitação na África Ocidental: O El Niño provoca frequentemente secas ou precipitação abaixo da média na África Ocidental, onde é produzido mais de 60% do cacau mundial (principalmente na Costa do Marfim e no Gana). O tempo seco provoca stress nos cacaueiros, reduz a floração e afecta o desenvolvimento das vagens de cacau, conduzindo a rendimentos mais baixos

O El Niño provoca frequentemente secas ou precipitação abaixo da média na África Ocidental, onde é produzido mais de 60% do cacau mundial (principalmente na Costa do Marfim e no Gana). O tempo seco provoca stress nos cacaueiros, reduz a floração e afecta o desenvolvimento das vagens de cacau, conduzindo a rendimentos mais baixos Aumento do stress térmico: As temperaturas mais elevadas associadas ao El Niño podem danificar ainda mais os cacaueiros, afectando a qualidade dos grãos e aumentando a probabilidade de doenças como a doença da vagem preta

As temperaturas mais elevadas associadas ao El Niño podem danificar ainda mais os cacaueiros, afectando a qualidade dos grãos e aumentando a probabilidade de doenças como a doença da vagem preta Escassez de oferta e picos de preços: Quando a produção de cacau diminui devido a condições climatéricas adversas, a oferta torna-se mais escassa, o que pode levar a aumentos significativos dos preços. A perspetiva de uma menor disponibilidade de cacau leva frequentemente à compra especulativa no mercado de futuros, amplificando os movimentos de preços.

Exemplo histórico

O evento El Niño de 2015-2016 levou a condições de seca severas na África Ocidental, reduzindo significativamente a produção de cacau. Como resultado, os preços do cacau subiram para máximos de vários anos, uma vez que os comerciantes e fabricantes anteciparam a escassez da oferta.

2. Impacto do La Niña nos preços do cacau

O que é La Niña?

La Niña é a fase oposta do El Niño, caracterizada pelo arrefecimento das temperaturas da superfície do mar no Oceano Pacífico central e oriental. Este fenómeno resulta geralmente num aumento da precipitação e em temperaturas mais baixas em muitas regiões produtoras de cacau.

Como o La Niña afecta os preços do cacau

Aumento da precipitação na África Ocidental: O La Niña traz frequentemente precipitação acima da média para as áreas produtoras de cacau na África Ocidental Embora a chuva seja essencial para o cultivo do cacau, a precipitação excessiva pode causar problemas como inundações e alagamentos, que prejudicam as árvores de cacau e afectam a colheita

O La Niña traz frequentemente precipitação acima da média para as áreas produtoras de cacau na África Ocidental Embora a chuva seja essencial para o cultivo do cacau, a precipitação excessiva pode causar problemas como inundações e alagamentos, que prejudicam as árvores de cacau e afectam a colheita Maior risco de doenças: A humidade excessiva cria as condições ideais para a propagação de doenças fúngicas, como a vagem negra e o vírus do cacaueiro, que podem devastar as culturas e reduzir a qualidade dos grãos

A humidade excessiva cria as condições ideais para a propagação de doenças fúngicas, como a vagem negra e o vírus do cacaueiro, que podem devastar as culturas e reduzir a qualidade dos grãos Impacto variável nos preços: Dependendo da gravidade das condições, o La Niña pode apoiar os preços devido aos potenciais danos provocados pelas chuvas excessivas ou, se as condições forem favoráveis, levar a colheitas abundantes que fazem baixar os preços

Exemplo histórico

Durante o evento La Niña de 2010-2011, as fortes chuvas e inundações na África Ocidental perturbaram a produção e a logística do cacau, contribuindo para a volatilidade dos preços, uma vez que os traders reagiram a potenciais perturbações no abastecimento.

Estratégias para uma negociação de cacau bem sucedida

A negociação bem sucedids de cacau envolve uma combinação de análise de mercado, avaliação de risco e planeamento estratégico. Estratégias como o range trading, breakout trading e fundamental trading são normalmente utilizadas para navegar nas complexidades do mercado do cacau. Se estiver interessado neste domínio, pode começar a negociar cacau.

Compreender a dinâmica do trading de cacau, incluindo a sua elevada volatilidade e métodos diversificados, é fundamental para aumentar a rentabilidade e gerir os riscos.

Análise técnica

A análise técnica desempenha um papel crucial na previsão dos movimentos do preço do cacau. Os operadores utilizam vários indicadores, como as médias móveis e os osciladores de momento, para analisar as tendências de preços e tomar decisões de negociação informadas.

Análise fundamental

A análise fundamental envolve o exame de indicadores económicos, a procura do consumidor e outros factores que influenciam os preços do cacau. O conhecimento destes elementos é crucial para tomar decisões comerciais informadas e antecipar as tendências do mercado.

Gestão de riscos

A gestão do risco é vital para salvaguardar os investimentos contra a volatilidade do mercado. A definição de ordens stop-loss, entre outras estratégias, pode ajudar a mitigar as perdas e proteger os investidores de flutuações significativas do mercado.

Enquadramento regulamentar

O ambiente regulamentar para o comércio de cacau é moldado por vários acordos e organizações internacionais com o objetivo de garantir a estabilidade do mercado e práticas comerciais justas. Estas estruturas regulam as práticas comerciais e criam um ambiente de comércio justo para todas as partes interessadas.

O conhecimento destes regulamentos ajuda os traders a navegar nas complexidades do mercado, promovendo a estabilidade dos preços do cacau e protegendo os interesses dos produtores e dos consumidores.

Acordos Internacionais sobre o Cacau

A Organização Internacional do Cacau (OIC), criada em 1973, coordena os esforços internacionais para estabilizar o mercado do cacau e melhorar a eficiência da produção e do comércio. Esses acordos garantem que os produtores de cacau recebam rendimentos justos, contribuindo para a estabilidade e sustentabilidade do mercado.

Papel dos Órgãos Reguladores

Organismos reguladores como a Federation of Cocoa Commerce (FCC) e a Cocoa Merchants' Association of America (CMAA) são fundamentais para manter práticas comerciais justas e padrões de qualidade no mercado do cacau. A Organização Internacional do Cacau (ICCO) representa uma parte significativa da produção e do consumo mundial de cacau, fornecendo análises de mercado e estatísticas para garantir a tomada de decisões informadas.

Impacto da sustentabilidade e das práticas éticas

A sustentabilidade e as práticas éticas são cada vez mais importantes no sector do comércio de cacau. Os exportadores de cacau devem aderir a vários regulamentos para entrar em mercados como a União Europeia, que enfatiza a sustentabilidade e o cumprimento das normas ambientais. O Acordo Verde da UE e a Diretiva relativa à devida diligência em matéria de sustentabilidade das empresas (CS3D) responsabilizam as empresas pelos seus impactos sociais e ambientais.

Os avanços tecnológicos estão a melhorar a rastreabilidade e a garantia de qualidade na produção de cacau, alinhando-se com a tendência de abastecimento ético. A procura crescente de produtos de cacau de alta qualidade, sustentáveis e biológicos leva as empresas a investir no abastecimento sustentável, aumentando a atração do mercado e a rentabilidade.

Cacau de Comércio Justo

O Cacau de Comércio Justo tem como objetivo proporcionar melhores preços, condições de trabalho decentes e desenvolvimento comunitário aos produtores. No entanto, os custos mais elevados para o consumidor e os desafios de conformidade podem limitar a acessibilidade do mercado.

Apesar destes desafios, os benefícios do Cacau de Comércio Justo na promoção da estabilidade económica e do desenvolvimento social tornam-no vital para a indústria do cacau.

Preocupações ambientais

A cultura do cacau pode levar à desflorestação e à perda de biodiversidade, em particular na África Ocidental, o que suscita apelos a práticas agrícolas sustentáveis. As certificações de sustentabilidade promovem uma agricultura ecológica para mitigar os efeitos adversos, garantindo a viabilidade a longo prazo da produção de cacau.

Tendências futuras da negociação de cacau

O futuro da negociação do cacau é moldado pelos avanços tecnológicos e pela expansão do mercado. Prevê-se que o mercado do cacau e do chocolate cresça significativamente, impulsionado pela crescente procura dos consumidores e por aplicações mais alargadas do cacau. Inovações como as variedades de cacau resistentes a doenças e a análise avançada de dados estão a melhorar a eficiência da produção e a promover práticas sustentáveis, transformando a dinâmica do comércio de cacau.

Os mercados emergentes na Ásia e na América Latina apresentam novas oportunidades para os traders de cacau. Prevê-se que uma classe média em crescimento e o aumento dos rendimentos nestas regiões reforcem o consumo de cacau, tornando-as atrativas para a expansão do mercado.

Avanços tecnológicos

Os avanços tecnológicos, como as variedades de cacau resistentes a doenças e a análise avançada de dados, estão a revolucionar a produção de cacau. Estas inovações melhoram o rendimento e promovem a agricultura sustentável, assegurando a viabilidade da produção de cacau a longo prazo.

Expansão do mercado

Os mercados emergentes na Ásia e na América Latina oferecem oportunidades significativas para os traders de cacau. O aumento da procura de produtos de cacau nestas regiões, impulsionado por uma classe média em expansão e pelo aumento dos rendimentos, deverá impulsionar o crescimento e a rentabilidade do mercado.

Volatilidade histórica dos preços do cacau: Principais quedas e altas

Os preços do cacau têm sido historicamente voláteis devido a uma série de factores, incluindo fenómenos meteorológicos, instabilidade política nos principais países produtores e alterações na procura global.

1. Queda do preço do cacau (1980)

No final da década de 1970, os preços do cacau dispararam devido a receios de escassez de oferta. No entanto, em 1980, os preços caíram cerca de 50%, devido ao aumento significativo da produção de cacau, nomeadamente na Costa do Marfim, um dos maiores produtores mundiais. Este aumento da oferta, associado a uma procura mais fraca, provocou uma descida drástica dos preços.

2. Bull Run (2008-2010)

A crise financeira mundial levou a um aumento do interesse pelas matérias-primas, incluindo o cacau. Além disso, os problemas climáticos e a instabilidade política na África Ocidental, particularmente na Costa do Marfim, causaram interrupções no fornecimento. Em 2010, os preços do cacau mais do que duplicaram, atingindo um máximo de 30 anos, alimentado por preocupações com a escassez da oferta.

3. Queda do preço do cacau (2016-2017)

Depois de atingir um pico em 2015 devido aos receios de um surto de Ébola na África Ocidental, os preços do cacau caíram quase 40% entre 2016 e 2017. Esta queda foi impulsionada principalmente pela produção recorde de cacau na Costa do Marfim e no Gana, juntamente com o enfraquecimento da procura nos principais mercados, como a Europa.

4. Bull Run (2020-2021)

Durante a pandemia da COVID-19, os preços do cacau registaram uma volatilidade significativa. Embora os preços tenham inicialmente caído devido à redução da procura mundial de chocolate, o mercado registou uma forte recuperação em meados de 2020. As perturbações na cadeia de abastecimento, a escassez de mão de obra e as preocupações com o clima na África Ocidental, combinadas com compras especulativas, levaram a uma notável corrida de alta no final de 2020 e início de 2021.

Impacto do La Niña e do El Niño na oferta e procura de cacau

Tanto o El Niño como o La Niña têm efeitos significativos na produção global de cacau, particularmente na África Ocidental, onde mais de 70% do cacau mundial é cultivado.

Impacto do El Niño no cacau:

O El Niño é caracterizado por temperaturas da superfície do mar mais quentes do que o normal no Pacífico, o que pode causar secas na África Ocidental. As condições mais secas podem reduzir a produção de cacau ao stressar os cacaueiros, levando a vagens mais pequenas e a uma produção reduzida. A diminuição da produção em regiões-chave como a Costa do Marfim e o Gana reduz normalmente a oferta global, fazendo subir os preços. Durante fortes eventos de El Niño, como em 1997-1998 e 2015-2016, os preços do cacau subiram devido a receios de redução da produção.

Impacto do La Niña no cacau:

O La Niña está associado a temperaturas da superfície do mar mais frias do que o normal no Pacífico e pode levar a condições mais húmidas do que o normal na África Ocidental. Embora alguma precipitação seja benéfica para os cacaueiros, a chuva excessiva durante os períodos críticos da estação de crescimento pode causar doenças fúngicas, como a doença da vagem negra, que devasta as culturas de cacau. Além disso, o La Niña pode provocar inundações que perturbam as colheitas e o transporte, afectando ainda mais o abastecimento. Em anos de La Niña, os choques na oferta tendem a conduzir a preços mais elevados, especialmente se combinados com outras perturbações na cadeia de abastecimento.

Resumo

À medida que navegamos até 2024, compreender os principais fatores que influenciam o comércio do cacau é essencial para o sucesso neste mercado dinâmico. Desde os princípios básicos do cacau como mercadoria até aos pormenores intrincados da produção, instrumentos de negociação e estratégias eficazes, este guia fornece uma visão abrangente do que os traders precisam de saber.

Olhando para o futuro, o futuro do comércio de cacau é brilhante, com os avanços tecnológicos e os mercados emergentes a apresentarem novas oportunidades. Mantendo-se informados e adaptando-se às tendências do mercado, os traders podem navegar pelas complexidades do mercado do cacau e capitalizar o seu potencial.