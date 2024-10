Corretora de Forex: Como iniciar uma viagem nos mercados cambiais?

Tempo estimado de leitura: 18 minuto(s)

Já alguma vez se questionou sobre como alcançar o sucesso no mercado de forex? Embora o conhecimento, a competência e a disciplina desempenham papéis cruciais, um aspeto frequentemente negligenciado é a seleção da corretora de forex certa. A escolha da melhor corretora de forex pode ter um impacto significativo na sua experiência de negociação e até mesmo na rentabilidade da negociação. Então, como é que se toma esta decisão crítica? Neste artigo, vamos explorar os aspectos essenciais da escolha das melhores corretoras, desde a compreensão do seu papel no mercado até à avaliação da sua regulamentação, custos de negociação, plataformas e muito mais. Esta informação permitir-lhe-á tomar uma decisão informada que estabelecerá as bases para o seu sucesso no mundo em constante evolução da negociação de forex.

O mercado de divisas é o maior do mundo. Os mercados globais seguem-no diariamente porque está diretamente ligado a eventos políticos, económicos e geopolíticos. Os traders e os chamados investidores de retalho que querem começar a negociar pares populares como GBPUSD, EURUSD, USDJPY utilizam normalmente corretoras electrónicas de forex. Todos os dias, em milhões de plataformas de negociação, de todo o mundo, começa a verdadeira "guerra de licitações". Que estimativas dos movimentos futuros da moeda f/x se revelarão mais exactas? Todos esperam que a sua transação seja lucrativa. Saiba como escolher uma corretora de forex e como iniciar a arriscada aventura de negociar no mercado global de divisas.

O que é uma corretora de forex?

Uma corretora de Forex é uma empresa de serviços financeiros que dá aos investidores a oportunidade de abrir contas de negociação. Estas instituições também são conhecidas por fornecerem aos clientes plataformas de negociação, onde os traders podem vender e comprar várias moedas. No mercado (f/x), as transações são sempre efectuadas entre um par de duas moedas diferentes (taxas de conversão). As corretoras de Forex fornecem uma gama de serviços para facilitar a negociação de moedas no mercado cambial, incluindo:

Acesso a plataformas de negociação para vender divisas

Ferramentas de análise de mercado

Recursos educativos

Apoio ao cliente

Serviços financeiros

Estes serviços têm como objetivo ajudá-lo a manobrar através do intrincado domínio da negociação de forex e equipá-lo com as ferramentas e recursos necessários para efetuar transações informadas no mercado de forex. As plataformas de negociação permitem aos investidores aceder a dados de mercado, executar transacções e gerir contas de negociação. É claro que não vai tornar nenhuma das suas transações lucrativas automaticamente. Mas pode definitivamente ajudar a analisar o mercado.

O que é importante é que a negociação de forex está relacionada com a alavancagem e os produtos financeiros, os chamados CFDs (Contratos por Diferença). Qualquer trader deve saber como funciona, antes de começar a negociar com dinheiro real. Devido à alavancagem financeira, os investidores podem apostar quantias mais elevadas de dinheiro, mas também aumenta o risco de perder dinheiro devido à volatilidade do mercado e às condições de oferta e procura difíceis de prever.

Para além disso, as melhores corretoras de forex têm frequentemente os seus próprios departamentos de research de mercado e oferecem recursos educativos, tais como artigos, webinars, tutoriais em vídeo para ajudar os traders (os seus Clientes) a desenvolver competências e compreensão do mercado. O apoio ao cliente de qualidade é outro aspeto crucial para qualquer corretora de forex, uma vez que garante que os traders recebem assistência imediata na resolução de problemas, colocação de questões e tratamento de reclamações.

Ao escolher a melhor corretora de forex, lembre-se:

Avaliar a regulamentação das corretoras pode ser essencial para escolher a melhor. Lembre-se que, normalmente, pode testar a plataforma de negociação gratuitamente, com uma conta de demonstração

Compare as corretoras com base em spreads, comissões, taxas e serviços para minimizar os custos de negociação. Considere o apoio ao cliente e os materiais educativos, bem como as críticas e classificações de outros operadores

Veja a escala de negócios da corretora de forex. Pode considerar as corretoras que têm um número crescente de clientes, porque pode ser um sinal de serviços de alta qualidade e elevados padrões de apoio ao cliente

Procurar qualquer informação disponível antes de escolher a conta de forex definitiva

Importante: Ao selecionar uma corretora, a confirmação de um regulamento por uma autoridade financeira respeitável é da maior importância. Uma corretora de forex regulamentada opera sob a supervisão e fiscalização de uma autoridade reguladora, que garante a proteção dos fundos dos clientes e práticas comerciais justas. Optar por uma corretora de forex regulada por uma das principais entidades, como a Financial Conduct Authority (FCA), é uma garantia de que a empresa cumprirá as rigorosas normas da indústria e colocará a segurança e a proteção do cliente em primeiro plano. Operando de uma forma fiável e ética, dando aos investidores e traders paz de espírito quando confiam o seu dinheiro a plataformas de investimento.

Bandeiras vermelhas

Todos os traders querem encontrar a melhor corretora de forex mas, em primeiro lugar, podemos considerar quais são os sinais de alerta, para evitar os de baixa qualidade? A falta de transparência nas taxas e condições de negociação pode ser um sinal de alerta. Ao reconhecer estes indicadores de aviso abaixo e ao realizar uma investigação exaustiva, pode fazer uma escolha informada ao selecionar uma corretora de forex e evitar potenciais problemas. Pode ser importante verificar os aspectos mencionados abaixo:

Regulamentação inadequada

Garantias irrealistas de ganhos enormes

Feedback muito negativo dos clientes

Opacidade nas operações

Falta de informação sobre o risco de transação

Falta de controlo regulamentar

Alegações implausíveis

Corretoras com nomes idênticos aos de outras entidades

Ausência de proteção do cliente

Bónus de inscrição muito atractivos

É claro que pode contactar a corretora que escolher e falar/escrever para o Serviço de Apoio ao Cliente antes de começar a negociar. Pode fazê-lo para verificar o profissionalismo e a qualidade das respostas dos funcionários da corretora. OK, conhecemos alguns sinais de alerta, mas e as características das melhores corretoras de forex?

10 características das melhores corretoras de forex

Levantamentos gratuitos e a possibilidade de efetuar depósitos instantâneos na sua conta de negociação

Departamento de apoio ao cliente competente que responde a e-mails, com acesso a chat e telefone de contacto

Acesso a uma plataforma de negociação intuitiva e profissional, disponível também na aplicação (iOS, Android)

Dezenas de pares de moedas disponíveis para negociação

Ferramentas para análise técnica ou observação de volumes

Amplo acesso a materiais didácticos e notícias de mercado

Empresa regulada por instituições financeiras

Sem taxas para manter uma conta de investimento

Depósitos e levantamentos gratuitos da conta de negociação

Livre de comissões e negociação de forex com spreads mais alargados

Importância de um apoio ao cliente reativo

O apoio ao cliente é crucial para garantir uma experiência de negociação tranquila e para resolver prontamente quaisquer problemas ou questões. As corretoras de Forex devem oferecer apoio ao cliente através de vários canais, pelo menos, tais como:

Telefone

Correio eletrónico

Chat em direto

Isto proporciona uma assistência rápida e eficaz. Um apoio ao cliente de qualidade é essencial para uma corretora de forex de sucesso e pode ajudar a criar confiança e lealdade junto dos traders. Ao comparar corretoras de forex, é essencial considerar a qualidade e a disponibilidade do seu apoio ao cliente. Procure corretoras que ofereçam apoio rápido e competente através de vários canais, uma vez que isto pode ter um impacto significativo na sua experiência de negociação global. A escolha de uma corretora com um apoio ao cliente excecional garante uma assistência atempada sempre que precisar. Não precisa de confiar em opiniões sobre o serviço de apoio ao cliente. Pode telefonar e falar com o apoio ao cliente mesmo antes de começar a negociar forex ativamente.

Plataformas de Trading

A seleção de uma plataforma de negociação fiável e de fácil utilização é crucial para uma experiência de negociação tranquila. Porquê? Porque é nela que vai negociar e tomar todas as decisões financeiras. É muito importante conhecer bem a plataforma antes de começar a negociar com dinheiro real. É por isso que muitos traders testam contas de demonstração antes de negociar com contas reais. Para qualquer investidor e trader, é o "sítio" mais importante. Uma boa plataforma deve oferecer:

Interface de fácil utilização (design intuitivo e interface de plataforma legível)

Acesso a ferramentas de análise de mercado (notícias de mercado, webinars, análise técnica, etc.)

Uma vasta gama de produtos (forex, ações, ETFs, índices, etc.)

Características essenciais de negociação, como janelas de execução de ordens, stop-losses, take-profits, marcadores, indicadores ou sinais automatizados

Ao escolher uma plataforma de negociação adequada, pode aumentar a sua eficiência de negociação e tomar decisões mais bem informadas. Cada plataforma tem as suas próprias características e capacidades, pelo que é essencial avaliá-las com base nas suas necessidades e preferências de negociação. Ao selecionar uma plataforma de negociação, considere fatores como ferramentas de gráficos, ferramentas de análise, indicadores técnicos e a disponibilidade de notícias e dados de mercado.

Controlos avançados de gráficos

Monitorização do momentum da moeda

Características de análise técnica

Interface amigável para os utilizadores

Ao comparar plataformas de negociação, é essencial considerar as suas características, capacidades e compatibilidade com o seu estilo e objetivos de negociação. Ao selecionar a plataforma certa, pode aumentar a sua eficiência de negociação e tomar decisões mais informadas no mercado forex. O design gráfico também pode ser importante. Certifique-se de que conhece muito bem a sua plataforma de negociação antes de começar a negociar forex.

Aplicações móveis de negociação

As aplicações de negociação oferecem vários benefícios aos investidores:

Acesso ao mercado de forex e a capacidade de gerir posições a partir de qualquer lugar

Acesso em tempo real ao mercado

Capacidade de monitorizar pares de moedas

Capacidade de tomar decisões informadas com base em informações actualizadas

Possibilidade de fechar posições e levantar o dinheiro depositado na plataforma a qualquer altura

Estas aplicações garantem que os traders nunca perdem uma oportunidade de negociação e podem manter-se sempre ligados ao mercado. Para além de fornecerem dados de mercado em tempo real, as aplicações móveis de negociação oferecem funcionalidades como alertas de preços e notificações, que mantêm os traders informados sobre os movimentos do mercado e potenciais oportunidades de negociação. Com as aplicações de negociação móvel, os investidores podem executar transacções em movimento, garantindo que podem tirar partido das oportunidades de mercado em qualquer altura e em qualquer lugar. À medida que a tecnologia continua a avançar, as aplicações de negociação móvel estão a tornar-se uma ferramenta essencial para uma negociação de forex bem sucedida.

Personalização e experiência do utilizador

A personalização e a experiência do utilizador também são fatores a considerar ao selecionar uma plataforma. Ambos podem ter impacto na eficiência da negociação e na tomada de decisões. Uma plataforma de negociação personalizável pode proporcionar aos traders uma experiência personalizada, permitindo-lhes:

Adaptar a plataforma às suas preferências individuais e estratégias de negociação

Personalizar layouts e gráficos

Adicionar ou remover ferramentas e indicadores de negociação

Estas características melhoram a experiência do utilizador e tornam a plataforma de negociação mais eficiente para os investidores individuais.

Uma experiência de utilizador ótima numa plataforma de negociação é caracterizada por

Apelo visual e layout

Navegação intuitiva no interior

Botões de “call to action” visíveis,, como os botões "Comprar" e "Vender”

Design de interface fácil de seguir

Simplicidade sem monotonia

A escolha de uma plataforma de negociação que ofereça adaptabilidade e uma experiência de utilizador superior pode melhorar o seu processo de negociação, levando a uma maior eficiência e a uma tomada de decisões mais bem informada.

Educação e Formação em Forex

Os recursos de educação e formação em Forex desempenham um papel vital para ajudar os investidores a desenvolverem as suas capacidades e compreensão do mercado. As maiores e mais empenhadas nas relações com os utilizadores, as corretoras de forex oferecem frequentemente uma gama de recursos educativos, tais como:

Artigos educacionais

Notícias do mercado

Materiais de análise

Webinars

Tutoriais em vídeo

Podcasts

Estes recursos foram concebidos para fornecer aos investidores de forex as ferramentas e informações necessárias para navegar eficazmente no mercado forex. Por exemplo, as reuniões e decisões do banco central ou as leituras do PIB podem aumentar a volatilidade no mercado f/x. Graças à sua corretora de forex, pode aprender sobre isso o mais rapidamente possível, sem necessidade de sair da plataforma e procurar tudo isso, por si próprio.

Ao tirar partido destes recursos educativos, os investidores podem melhorar os seus conhecimentos, aperfeiçoar as suas estratégias de negociação e tomar decisões mais informadas. Estes recursos também podem ajudar os investidores a evitar erros comuns e armadilhas associadas à negociação de forex, aumentando assim as suas hipóteses de sucesso no mercado.

Ao selecionar uma corretora de forex, considere a qualidade e a disponibilidade dos seus recursos educativos, uma vez que estes podem ter um impacto significativo na sua experiência e desempenho de negociação.

Custos de negociação

É claro que os regulamentos e a qualidade da plataforma de negociação da corretora e o apoio ao cliente são cruciais, mas os custos também são importantes para todos os traders. Então, o que acontece com os custos durante a negociação de forex? Lembre-se que, normalmente, a negociação forex não é totalmente "gratuita". As corretoras dão aos seus clientes a oportunidade de negociar, mas alguns deles têm custos:

Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade.

Spreads

Comissões

Taxas de swap overnight

Taxas de levantamento e de depósito

Taxas de inatividade e de conta

Normalmente, os spreads, as comissões e os swaps overnight desempenham um papel significativo na determinação dos custos. As taxas de levantamento e de depósito não são muito populares e, se o forem, são normalmente baixas (ou gratuitas acima de um determinado valor de dinheiro depositado/levantado). As taxas de inatividade são populares, mas se um investidor não tiver dinheiro no saldo da conta, as corretoras reguladas não podem exigir dinheiro para taxas. As taxas de conta também não são muito populares entre as melhores corretoras de forex. Normalmente, as contas de negociação são gratuitas. Aqui estão alguns pontos-chave para compreender os custos:

Um spread, medido em pips, é a diferença entre o preço BID (venda) e o preço ASK (compra) de cada par de moedas. As corretoras oferecem normalmente spreads variáveis, dependendo das condições de mercado, como a liquidez e a volatilidade

As comissões são taxas cobradas pelas corretoras pela execução de cada transação, mas as melhores corretoras de forex têm 0 comissões. Tanto os spreads como as comissões contribuem para o custo total da transação no mercado forex.

As taxas de swap são normalmente calculadas mantendo uma posição durante a noite, para a deixar aberta para outro dia de negociação. Estas podem ser positivas ou negativas e são normalmente calculadas para o resultado da posição

Ao comparar corretoras forex, é crucial ter em conta os seus spreads e comissões, uma vez que spreads reduzidos e taxas competitivas podem diminuir significativamente as suas despesas de negociação. Ao selecionar uma corretora com spreads reduzidos e comissões nulas ou muito baixas, pode minimizar os seus custos de negociação e aumentar potencialmente a rentabilidade.

Importante: Se um trader espera uma subida de preços, ele comprará um par de moedas, usando o preço ASK (compra), mas a posição será fechada pelo preço BID (venda). Normalmente, o preço ASK é superior ao preço BID no momento da abertura de uma transação. Se um trader espera uma queda de preços, ele abrirá uma posição pelo preço BID (venda), mas a fechará pelo preço ASK (compra). Os gráficos de preços normalmente acompanham os preços BID atuais.

Compreendendo o forex

O mercado de divisas, denominado "forex", é um mercado global descentralizado onde as moedas são negociadas eletronicamente. Ao contrário dos mercados de ações, o mercado de forex funciona 24 horas por dia. Não existe uma bolsa de valores física no mercado cambial. Em vez disso, uma rede global de bancos e outras instituições financeiras supervisiona o mercado, com uma variedade de participantes, incluindo:

Grandes empresas multinacionais

Fundos de cobertura

Indivíduos com elevado património líquido

Bancos comerciais e de investimento

Investidores de retalho

Antes de se envolver em transações cambiais, é imperativo avaliar as circunstâncias financeiras, a compreensão do mercado e a tolerância ao risco de cada um. Dado o potencial de volatilidade substancial no movimento de preços de certas moedas, os investidores devem estar cientes destas flutuações antes de iniciarem a negociação de divisas.

É importante saber que a liquidez (e os spreads) podem mudar consoante o par de divisas e a hora, porque os mercados cambiais, tal como um mercado de ações, funcionam em 3 sessões de negociação mundiais principais: Asiática, Europeia e Americana. Por exemplo, a liquidez no EURUSD durante as sessões asiáticas pode ser mais baixa, mas moedas como o NZDJPY podem ser um par muito mais líquido, quando os investidores da Ásia estão ativos.

O gráfico acima (de 2019 a 2023) mostra o diferencial entre as yields das obrigações a 5 anos dos EUA e da Alemanha, bem como o desempenho do EURUSD ao longo do tempo. Teoricamente, durante as recessões, o EURUSD deveria subir à medida que os EUA enfraquecem, mas as moedas são sempre comparadas e avaliadas em relação a outras moedas. Se a economia dos EUA estiver a abrandar, é muito provável que a economia da UE também abrande. Neste cenário, o EURUSD pode provavelmente cair ainda mais rapidamente, se a economia da zona euro for mais fraca do que a dos EUA. Um diferencial mais elevado entre as yields das obrigações em cada economia pode assinalar diferenças nas políticas e riscos dos respectivos bancos centrais. Em 2024, o diferencial entre as yields das obrigações dos EUA e da zona euro (neste caso, da Alemanha) é mais elevado porque as taxas de juro nos EUA também são mais altas. Os rendimentos das obrigações estão diretamente correlacionados com os níveis das taxas de juro. Fonte: XTB Research, NSO, Bloomberg Finance LP

7 factores-chave importantes no mercado forex

Níveis de inflação - Em geral, números de inflação mais elevados enfraquecem uma moeda a médio e longo prazo (um bom exemplo pode ser a lira turca) Níveis das taxas de juro - as taxas de juro mais elevadas apoiam geralmente a força da moeda, e as informações sobre o seu aumento são também geralmente favoráveis Política do banco central - uma política contracionista (hawkish) ou expansionista (dovish) pode levar os mercados a mudanças radicais de posicionamento (um bom exemplo é o ciclo de subida das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA, com início em 2022 para o dólar americano) Macroeconomia - como a projeção do PIB, o crescimento da criação de emprego ou o número de pedidos de subsídio de desemprego podem ter um enorme impacto em cada moeda Acontecimentos geopolíticos - guerras, crises diplomáticas ou pressões de outros países Notações - as decisões de instituições financeiras como a S&P, a Fitch ou a Moody's podem enfraquecer ou fortalecer as moedas Sentimentos dos investidores - uma maior apetência pelo risco significa geralmente um enfraquecimento do dólar americano, a chamada moeda de "porto seguro".

Importante: Para prever as flutuações cambiais no mercado cambial, os investidores utilizam muitas estratégias e indicadores. Não existe uma estratégia única, a melhor, que permita prever as reações do mercado a quaisquer dados divulgados. As competências analíticas em análise técnica podem ser importantes para a análise de suporte/resistência, bem como para as inversões de tendência, mas qualquer trader deve saber que o mercado cambial é um lugar arriscado, não é 100% previsível e o conhecimento sobre o futuro é limitado.

O mundo da negociação forex oferece uma série de oportunidades para quem está disposto a aprender e a aplicar estratégias com paciência. Compreendendo o mercado forex, mantendo-se informado sobre notícias e eventos económicos, desenvolvendo competências de negociação através de contas de demonstração e aplicações de negociação móvel. Selecionar a melhor corretora de forex é um passo crucial para alcançar o sucesso no mercado forex. Ao considerar fatores como a regulamentação, os custos de negociação, o apoio ao cliente, as plataformas de negociação, os tipos de conta e a alavancagem, os investidores podem tomar uma decisão informada que melhor se adapte às suas necessidades e preferências de negociação. Lembre-se que a corretora de forex correta pode ter um impacto significativo na sua experiência de negociação. Ao fazer alguma pesquisa e utilizar contas de demonstração, pode encontrar a melhor corretora de forex para as suas necessidades de negociação e preparar o caminho para a jornada de negociação no mercado. Vamos agora responder a algumas perguntas-chave sobre forex.