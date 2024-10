Investir no mercado cambial

Tempo estimado de leitura: 16 minuto(s)

Imagine um mercado movimentado que nunca dorme, onde comerciantes de todo o mundo estão constantemente a comprar e a vender. Este não é o seu mercado comum; é o mercado cambial, mais conhecido como forex. O mercado cambial é o maior mercado do mundo, mas vale a pena notar que o mercado forex é dominado por especuladores que negoceiam triliões de dólares todos os dias, em todo o mundo. Mas as moedas não são apenas uma questão de comércio. Como podem ser utilizadas em investimentos?

A força de cada moeda é sempre expressa noutra moeda, e a relação entre elas está em constante mudança. Os investidores devem estar conscientes dos riscos cambiais envolvidos no investimento em divisas estrangeiras, do potencial de "cobertura" que o mercado cambial cria. As divisas não são apenas uma questão de comprar notas na casa de câmbio. Compreendê-las em profundidade e adquirir conhecimentos relacionados com a análise de dados e situações económicas pode ser uma parte importante de uma estratégia de investimento mais ampla.

Noções básicas sobre o mercado cambial

Para os investidores, as moedas podem ser vistas não como uma alternativa aos mercados financeiros convencionais, mas como um ativo completamente diferente. Naturalmente, o investimento em moedas gira em torno da compra e venda de divisas, com o objetivo de lucrar com as flutuações do seu valor. Mas, em geral, as moedas oferecem muito mais aos investidores porque todos os ativos são denominados nelas, principalmente em dólares americanos.

A crescente interconectividade do globo e os avanços nas tecnologias digitais continuam a alimentar a expansão do mercado. A facilidade e a conveniência das plataformas online abriram o mundo do forex a um grupo totalmente novo de investidores e comerciantes privados.

O mercado cambial não é como uma bolsa de valores, localizada num local específico como Nova Iorque ou Hong Kong, restringida por horários de negociação convencionais. Funciona 24 horas por dia, cinco dias por semana, nos principais centros financeiros do mundo.

De Londres a Tóquio, os comerciantes podem trocar moedas eletronicamente, respondendo em tempo real às flutuações do mercado. Funcionando 24 horas por dia, 5 dias por semana, o mercado cambial oferece oportunidades ininterruptas e uma enorme liquidez também para os grandes investidores institucionais.

O mercado de divisas funciona com base no princípio dos pares de divisas. Pense nisto como uma gangorra - quando uma moeda sobe, a outra tem de descer. A primeira moeda do par é a moeda base, que é sempre igual a um. A segunda é a moeda de cotação, cujo valor é determinado pela taxa de câmbio.

A dinâmica do par de moedas está na base do investimento em divisas, com pares chave como o EURUSD e o GBPUSD a representarem uma parte significativa do volume do mercado. Se tomarmos o maior deles, EURUSD, como exemplo, podemos ver que a moeda base é o EUR e a moeda de cotação é o USD. Se o EURUSD desce, significa que o EUR perde e o USD fortalece-se. Se o EURUSD subir, significa que o EUR ganha e o USD enfraquece. Neste caso, pode comprar mais dólares americanos com euros.

Importante: Cada par de moedas fornece aos investidores algumas informações sobre a taxa de câmbio de apenas duas moedas mencionadas, tais como EURUSD, GBPUSD, USDJPY ou EURZAR. De facto, é possível (mas, claro, raro) ver o índice do dólar americano a fortalecer-se ligeiramente, com subidas no EURUSD.

Porque é que as taxas de câmbio mundiais mudam?

Existem dois fatores básicos da taxa de câmbio, que influenciam a força de cada moeda no mundo. São eles:

Fatores fundamentais , como a política monetária, as condições e perspectivas económicas, os dados macroeconómicos, etc.

, como a política monetária, as condições e perspectivas económicas, os dados macroeconómicos, etc. Fatores psicológicos, como a perceção global do risco, as condições dos mercados, os riscos geopolíticos, etc.



As taxas de câmbio dependem, entre outros fatores, da situação económica de determinados países. Assim, os dados macroeconómicos têm um impacto nos movimentos da moeda. Se a economia de um país cresce rapidamente, a moeda desse país deve ser mais forte. Se a economia do país estiver a atravessar uma crise, a moeda do país deverá descer. Consequentemente, os investidores estão atentos aos comunicados e acontecimentos macroeconómicos. Quando a moeda enfraquece, chamamos-lhe "depreciação". Quando a moeda se fortalece, chamamos-lhe "apreciação".



6 fatores básicos das taxas de câmbio

Inflação (uma taxa de inflação mais baixa ajuda a aumentar o poder de compra e, por conseguinte, é positiva a longo prazo, mas pode ser negativa a curto prazo se reduzir as expectativas em relação às taxas) Política monetária (taxas mais elevadas reforçam a moeda local, taxas mais baixas enfraquecem a moeda) Política orçamental (um nível mais elevado de dívida pública é negativo para a moeda) Estabilidade política (a instabilidade conduz a uma depreciação da moeda) Balança de pagamentos (o défice da balança corrente provoca a desvalorização da moeda local) Desempenho económico do país

Importante: Normalmente, durante os períodos de fraqueza para os investidores e de aversão ao risco, o dólar americano ganha. Os investidores escolhem o dinheiro e aumentam o "dólar". É por isso que é considerada uma das "classes de ativos de refúgio". Mas lembre-se, não é uma regra de ouro e depende sempre das situações. Por outro lado, o euro ganha normalmente quando o apetite pelo risco dos investidores é maior, o que significa um maior nível de otimismo nos mercados.

Indicadores económicos e seu impacto

Os indicadores económicos funcionam como um barómetro, medindo o clima económico de um país. Por exemplo, um PIB elevado indica uma economia robusta, o que pode fortalecer uma moeda. Por outro lado, uma inflação elevada pode enfraquecer o poder de compra de uma moeda e causar volatilidade nas taxas de câmbio. Estes indicadores fornecem um retrato da saúde económica de um país, ajudando os investidores a antecipar os movimentos do mercado e a tomar decisões de investimento informadas.

Estabilidade política e força da moeda

Imagine um barco num mar tempestuoso, agitado pelas ondas e fustigado pelos ventos. É isto que um clima político instável pode fazer ao valor de uma moeda. Por outro lado, a estabilidade política pode acalmar as águas, promovendo a confiança dos investidores e fortalecendo a moeda de um país. É um testemunho do fato de que, no mundo da negociação forex, nem todas as mudanças são impulsionadas por números.

Moedas: oportunidades de investimento e casos de utilização

Tal como um marinheiro experiente que interpreta os ventos, um trader de forex bem sucedido depende de estratégias eficientes para se orientar através das correntes do mercado. Duas das abordagens mais populares são a análise fundamental, que se centra nos indicadores económicos, e a análise técnica, que utiliza ferramentas de gráficos para prever os movimentos de preços. A combinação destas duas abordagens pode dar aos traders uma visão holística do mercado, orientando-os para decisões de negociação informadas.

Investir no mercado cambial

Os investidores que compram ações denominadas numa moeda diferente da moeda utilizada para comprar ações ou ETFs estão a correr o chamado "risco cambial".

Geralmente, para investir em divisas, precisa de trocar a moeda num escritório físico ou online, mas o mercado também oferece outras formas menos óbvias de ganhar exposição a uma moeda. Naturalmente, o objetivo do investimento em divisas não é obter um enorme retorno, mas sim diversificar o capital ou obter um pequeno ganho adicional. Como qualquer outro investimento, também acarreta algum risco;

Uma dessas formas é comprar ativos, tais como ações ou ETFs, denominados numa moeda diferente da moeda para a qual estão a ser comprados. Numa situação destas, por exemplo, um investidor que utilize o euro para comprar ações cotadas em dólares americanos, obterá um lucro adicional se o dólar americano se valorizar em relação ao euro. Se o dólar americano enfraquecer em relação ao euro, esse investidor sofrerá uma perda adicional por causa disso.

Primeiro exemplo

Um investidor comprou 100 ações da Tesla a $100 por ação, utilizando a moeda EUR para efetuar a compra. Quando fez a compra, a taxa de câmbio EURUSD era de 1. Quando vendeu, obteve um lucro ao vender as suas ações a um preço de $120, e realizou-o numa altura em que a taxa de câmbio EURUSD tinha subido para 1,10.

Nesta situação, vemos que, desde que efetuou o investimento, o euro valorizou-se em relação ao dólar em cerca de 10%. Este investidor obterá um lucro de cerca de 20% com a diferença entre o preço das ações no momento da compra e no momento da venda, e um lucro adicional de cerca de 10% com a variação da taxa de câmbio.

Segundo exemplo

Um investidor comprou 100 ações da Tesla a $100 por ação, usando a moeda EUR para fazer este investimento. Quando investiu o dinheiro, a taxa de câmbio EURUSD era de 1,0. Quando vendeu, teve uma perda ao vender ações a um preço de $90, e realizou-a numa altura em que a taxa de câmbio EURUSD tinha caído para 0,9.

Nesta situação, vemos que desde que fez o investimento, o euro enfraqueceu em relação ao dólar em cerca de 10%. Este investidor terá uma perda de cerca de 10% devido à diferença entre o preço das ações no momento da compra e no momento da venda, e uma perda adicional de cerca de 10% devido à variação da taxa de câmbio.

Terceiro exemplo

Um investidor comprou 100 ações da Tesla a $100 por ação, utilizando a moeda EUR para fazer a compra. Quando fez a compra, a taxa de câmbio EURUSD era de 1. Quando vendeu, teve uma perda ao vender as suas acções a um preço de $90, mas fê-lo numa altura em que a taxa de câmbio EURUSD tinha subido para 1,10.

Nesta situação, vemos que, desde que efetuou o investimento, o euro valorizou-se em relação ao dólar em cerca de 10%. Este investidor obterá um resultado nulo no seu investimento. A perda de 10% resultante da diferença entre o preço das ações no momento da compra e no momento da venda será compensada por um ganho de cerca de 10% resultante da variação da taxa de câmbio.

Em resumo, o risco cambial tem duas faces. Pode trazer um lucro adicional ao investidor se este esperar que a sua moeda enfraqueça face àquela em que a ação ou ETF em questão é negociada (e se isso realmente acontecer). Por outro lado, pode trazer-lhe uma perda se esse cenário não se concretizar. No entanto, é uma forma segura de ganhar exposição adicional ao mercado cambial.



Análise e papel das expectativas

Os preços das divisas são determinados pelos mercados. Por vezes, há as chamadas "intervenções" dos bancos centrais, mas mesmo estas acabam por ser confrontadas com uma reação do mercado. O sentimento é um fator poderoso que afeta as moedas, por vezes isolado dos fundamentos. No entanto, como regra geral, existem fatores que afetam positiva ou negativamente os preços das moedas. De seguida, listamos alguns dos mais básicos. A reação de uma moeda aos dados publicados dependem, em grande medida, da forma como uma determinada leitura contraria as expectativas do mercado. Assim, dados fortes nem sempre significam um fortalecimento da moeda, e dados fracos podem ser percebidos positivamente pelo mercado se conseguirem surpreender positivamente as previsões.

Análise fundamental

A análise fundamental é como uma bússola, apontando aos investidores a direção das tendências económicas. Ao concentrarem-se em indicadores económicos como o PIB, as taxas de inflação e os dados sobre o emprego, os investidores podem obter uma compreensão mais profunda da saúde económica de um país. Isto, subsequentemente, pode oferecer perspectivas úteis sobre o valor potencial da moeda de um país, ajudando os investidores a orientar os seus investimentos para a rentabilidade.

Existem três tipos principais de indicadores económicos - indicadores avançados, indicadores coincidentes e indicadores desfasados. No entanto, os indicadores principais são os que atraem mais atenção, uma vez que são frequentemente utilizados para fazer previsões. Entre os indicadores avançados podemos encontrar, entre outros, os índices dos gestores de compras (PMI), os índices ISM, as vendas de casas, as licenças de construção, os pedidos semanais de subsídio de desemprego, os preços das acções e as expectativas dos consumidores (por exemplo, o índice de sentimento da Universidade de Michigan).

Política monetária

A política monetária é uma política da autoridade monetária de um país (normalmente o banco central) que decide sobre os custos do empréstimo de dinheiro e regula a base monetária (ou seja, a quantidade de dinheiro em circulação). Em muitos países, a política monetária é separada da política orçamental, uma vez que aumenta a credibilidade e a estabilidade de uma moeda. Os bancos centrais dispõem de três instrumentos convencionais principais - operações de mercado aberto, taxa de desconto e reservas mínimas. No entanto, dispõem também de alguns instrumentos não convencionais, como a flexibilização quantitativa (QE). As decisões da autoridade monetária têm um impacto real na economia, pelo que são amplamente observadas pelos participantes no mercado.



Política "dovish" taxas de juro baixas, normalmente apoiam a força da moeda

taxa sem risco mais baixa

pode conduzir à inflação e à criação de emprego

o objetivo é apoiar a procura na economia

conduz geralmente à desvalorização da moeda

Política "hawkish" taxas de juro elevadas, geralmente apoiam a força da moeda

taxas de juro elevadas

taxa sem risco mais elevada

pode conduzir à desinflação e a taxas de desemprego mais elevadas

o objetivo é reduzir a procura na economia

normalmente conduz à valorização da moeda

Política orçamental

Uma política orçamental é responsável pela redistribuição dos recursos na economia de forma a assegurar as funções desejadas do Estado, redirecionar a riqueza de acordo com os objectivos da política social e gerir os activos (e a dívida) do Estado. Como as despesas do Estado podem variar em função das políticas aplicadas e as receitas variam em função dos níveis de tributação e das condições económicas, o orçamento regista diferentes níveis de défice ou (num caso muito mais raro) de excedente. A alteração do equilíbrio orçamental faz com que (por vezes inadvertidamente) a política orçamental seja expansionista ou restritiva.

Expansiva - impostos mais baixos, aumento da dívida pública, défices orçamentais e despesas mais elevados (normalmente significa depreciação da moeda)



Restritiva- impostos mais elevados, menor nível de dívida pública, menor despesa pública (geralmente para apoiar a força da moeda)

Análise técnica

A análise técnica pode ser como um telescópio, ajudando os investidores a detetar potenciais tendências no horizonte. Ao utilizar ferramentas de gráficos e indicadores, os traders podem identificar padrões nos movimentos de preços, prevendo potenciais pontos de entrada e saída para as suas transações. Assim, a análise técnica atua como uma ferramenta de navegação, ajudando os traders a traçar o seu percurso no mercado cambial.

O papel das expectativas no mercado

As expectativas desempenham um papel fundamental nos mercados financeiros. As expectativas do mercado podem ser frequentemente incluídas nos preços atuais. No entanto, resultados inesperados podem provocar uma volatilidade adicional nos ativos ou investimentos associados a uma determinada publicação. Por este motivo, os investidores estão frequentemente atentos a todas as notícias, publicações e leituras relacionadas com os seus investimentos.



Além disso, se uma publicação for mais forte do que a anterior, mas ainda assim for mais fraca do que as expectativas do mercado, pode afetar negativamente os mercados. Na maioria dos casos, a situação inversa teria um efeito inverso. Nos mercados eficientes, apenas as novas informações (ainda não descontadas pelos preços) podem afetar os preços. No entanto, é importante saber que as reações do mercado são também motivadas pela psicologia, o que torna algumas reações quase imprevisíveis. Vejamos dois exemplos.

PMI industrial Alemão

Junho 2023

Anterior: 43,2

Previsão: 43,5

Atual: 41

EURUSD enfraqueceu e viu alguma reação de pânico após leituras muito mais fracas do que o esperado do PMI "recessivo" da Alemanha, que veio em 23 de junho de 2023. O PMI industrial alemão em 41 pontos foi muito inferior a 43,5 melhoria esperada pelos analistas (de 43,2 anteriormente). Este resultado foi também o mais baixo desde 2020 e mesmo os "mínimos" do PMI de 2019 foram superiores a esse número. Além disso, o PMI de serviços foi inferior ao nível 54,1 contra a leitura esperada de 56,3 (apenas um pouco inferior a 57,2 anteriormente). Observe que muitos fatores têm um impacto no par de moedas e, neste exemplo, esses outros fatores entraram em jogo depois que os investidores digeriram um bom lançamento do PMI. Fonte: xStation5





EUA - PIB do 2º trimestre de 2023 (revisão)

Anterior: 1,3%

Previsão: 1,4%

Atual: 2%.

Aqui, pode ver que dados inesperados também podem ter impacto nos mercados de ações. Neste caso, os dados do PIB dos EUA relativos aos serviços, melhores do que o esperado, fizeram subir o USDIDX (futuros do índice do dólar americano). O USDIDX subiu em 29 de junho de 2023, após uma revisão do PIB dos EUA no segundo trimestre melhor do que o esperado, que se situou em 2% contra 1,4% exp. e 1,3% anteriormente. Após o PIB otimista, os mercados neste dia viram também fortes dados de consumo dos EUA com muito menos do que o esperado. Os números dos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA (239k vs 265k exp.). Os fortes dados apoiaram as expectativas de novas subidas das taxas de juro da Fed e a manutenção de uma política hawkish por mais tempo.

Os indicadores económicos, tais como o PIB, a inflação e as taxas de desemprego, servem de orientação, fornecendo informações sobre a saúde económica de um país. Mas nem tudo se resume a números. A força de uma moeda também pode ser influenciada pela estabilidade política, refletindo a confiança dos investidores na governação e nas perspectivas económicas de um país. A análise dos dados da moeda pode fornecer informações valiosas sobre estes fatores.