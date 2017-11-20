Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
As médias móveis são uma das ferramentas mais fiáveis para analisar as tendências do mercado e suavizar os dados de preços. Quer seja um negociador iniciante ou experiente, compreender como usar e calcular as médias móveis pode ajudá-lo a fazer negociações mais inteligentes e informadas.
As médias móveis são ferramentas essenciais para traders que desejam melhorar o seu desempenho nos mercados financeiros. Muitas plataformas de negociação incorporam estas ferramentas nos gráficos técnicos.
Descubra os diferentes tipos de médias móveis no trading, como são calculadas, a melhor forma de identificar tendências de mercado, estratégias baseadas nos seus cruzamentos e muito mais. Aprenda também sobre a história e a aplicação prática das médias móveis.
Médias móveis: definição e exemplos
A média móvel é um indicador-chave na análise técnica, usado por traders para identificar tendências e gerar sinais de negociação. Ela representa o valor médio do preço de um ativo financeiro durante um determinado período e ajuda a suavizar as flutuações de preço.
Quando um preço está acima da sua média móvel, isso pode indicar uma tendência ascendente e, quando está abaixo, pode indicar uma tendência descendente. A técnica de cruzamento pode gerar sinais de compra ou venda para ajudar os investidores a tomar decisões estratégicas.
Existem quatro médias móveis principais, cada uma com características específicas que a distinguem das outras.
Média móvel simples (SMA)
Média móvel exponencial (EMA)
Média móvel ponderada linear (WMA)
Média móvel suavizada SMMA
Ao escolher o tipo certo de média móvel e levar em consideração as características de cada método, os traders podem melhorar a sua análise e estratégia. Para calcular as várias médias móveis no trading, é importante compreender as fórmulas básicas e as suas aplicações.
1. Média móvel simples (SMA):
Para calcular a SMA, some os preços de fecho dos dias de negociação durante um período de tempo predefinido e, em seguida, divida essa soma pelo número de dias. Por exemplo, para uma SMA de 10 dias, some os últimos 10 dias e divida por 10.
2. Média móvel exponencial (EMA):
A EMA, por outro lado, dá mais peso aos dados de preços recentes, o que torna a curva mais sensível às mudanças nas tendências.
3. Média móvel ponderada linearmente (WMA):
A WMA usa um método de cálculo diferente, atribuindo uma ponderação linear aos dados recentes.
Para um período de 5 dias, por exemplo, multiplique o preço de fecho mais recente por 5, o anterior por 4 e assim por diante, depois divida a soma dos produtos pela soma dos pesos.
4. Média móvel suavizada SMMA:
A média móvel suavizada (SMMA) é uma versão da média móvel exponencial (EMA) que se estende por um período mais longo. Ela usa um número maior de pontos de dados para produzir uma curva mais estável e menos sujeita a flutuações do que a média móvel simples.
Para calcular a SMMA, some os preços de fecho ao longo de um longo período e divida pelo número total de períodos. Lembre-se também de incluir dados históricos para suavizar as flutuações.
Importante: utilize ferramentas de TI adequadas, como plataformas de negociação, para automatizar esses cálculos e exibir médias móveis em gráficos em tempo real. A escolha do período de cálculo é crucial e deve ser feita de acordo com a sua estratégia. Períodos curtos são adequados para negociações de curto prazo, enquanto períodos longos são mais adequados para investidores que desejam assumir um compromisso de longo prazo. As médias móveis suavizam as flutuações de preços, mas não prevêem movimentos futuros. Os negociadores as utilizam como um guia, não como uma garantia.
Médias móveis e tendências
Para determinar as tendências do mercado, basta observar a direção da tendência e a relação entre os preços e as médias móveis.
A tendência do mercado é determinada pela direção da média móvel. Se a média móvel estiver a subir, o mercado está em alta. Se cair, o mercado está em baixa. O mesmo se aplica aos preços abaixo da média móvel.
É bom saber: as médias móveis também podem ser usadas como níveis de suporte e resistência.
Por exemplo, numa tendência ascendente, a média móvel pode atuar como suporte dinâmico, enquanto numa tendência descendente, pode atuar como resistência. Os investidores monitorizam esses níveis para antecipar recuperações ou rompimentos.
Utilização de múltiplas médias móveis
A utilização de várias médias móveis para diferentes períodos pode proporcionar uma visão mais completa dos seus investimentos. Uma estratégia comum é utilizar três tipos: curta, intermédia e longa. Se as três estiverem alinhadas na mesma direção, a tendência é forte e bem estabelecida.
Integração de outros indicadores
Para reforçar os sinais da média móvel, os traders costumam usar outros indicadores técnicos, como o MACD (Moving Average Convergence Divergence). O MACD, baseado em duas EMAs, pode ajudar a identificar mudanças na tendência e fornecer indicações adicionais.
Importante: É sempre importante considerar o contexto geral do mercado antes de tomar decisões baseadas exclusivamente em médias móveis. Estes são indicadores que refletem tendências passadas. Para minimizar o risco, devem ser combinados com análises fundamentais e outros indicadores. Além disso, ajuste os períodos considerados de acordo com o seu horizonte de negociação e a volatilidade do mercado. Uma análise rigorosa e uma estratégia bem definida são essenciais para o sucesso como trader.
Estratégias de negociação com base em cruzamentos de médias móveis
As estratégias de negociação baseadas em cruzamentos de médias móveis envolvem explorar os sinais gerados quando duas médias móveis de períodos diferentes se cruzam. Estes cruzamentos podem indicar oportunidades de compra ou venda.
Golden Cross & Death Cross
A estratégia da golden cross ocorre quando a média móvel curta (por exemplo, SMA de 50 dias) cruza acima da média móvel longa (por exemplo, SMA de 200 dias). Isso sinaliza uma potencial compra. Por outro lado, a death cross ocorre quando a média móvel curta cai abaixo da média móvel longa.
É bom saber: os cruzamentos de médias móveis são mais fiáveis em períodos mais longos. Por exemplo, um cruzamento num gráfico diário tem mais peso do que um cruzamento num gráfico horário. Os investidores de longo prazo geralmente preferem cruzamentos de médias móveis em períodos de 50 e 200 dias para minimizar sinais falsos.
Estratégia de duplo cruzamento
Este método utiliza duas médias móveis de períodos diferentes. Um sinal de compra é gerado quando a média móvel curta cruza acima da média móvel longa, enquanto um sinal de venda é gerado quando a média móvel curta cruza abaixo da média móvel longa.
É bom saber: para evitar sinais falsos, combine cruzamentos de médias móveis com outros indicadores, como o RSI ou o MACD. Isso ajudará a reduzir consideravelmente os riscos.
Importante: os backtests são usados para verificar a eficácia da estratégia e ajustar os parâmetros para otimizar os resultados. Não se esqueça de usar stop-losses para gerir o risco e proteger o seu capital.
Vantagens e desvantagens da utilização de médias móveis
As médias móveis são ferramentas inestimáveis na análise técnica, e cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. Descubra quais são.
Importante: O chamado ruído do mercado refere-se a movimentos de preços menores e erráticos que não refletem as tendências subjacentes. Esses movimentos podem ser causados por reações emocionais, transações de baixo volume ou eventos sem importância significativa. As médias móveis ajudam a reduzir esse ruído, suavizando os dados de preços para revelar padrões mais claros. Para maximizar as vantagens das médias móveis e minimizar as suas desvantagens, é aconselhável testar vários períodos e tipos de médias móveis em dados históricos. Os negociadores também devem ajustar as suas estratégias de acordo com as condições atuais do mercado e os seus objetivos pessoais.
Médias móveis: 10 dicas essenciais para traders
Ao permitir a identificação rápida das tendências do mercado, esta ferramenta é uma parte essencial da análise técnica. Além disso, os diferentes tipos de média móvel oferecem vantagens específicas, que vão desde a simplicidade do cálculo até uma maior capacidade de resposta às flutuações de preços. Ao identificar como calcular e utilizar estas ferramentas técnicas, os investidores poderão refinar os seus métodos, reduzir o ruído do mercado e tomar decisões de compra e venda mais informadas.
1. Escolha o tipo certo de média móvel para a sua estratégia
Use uma média móvel simples (SMA) para uma visão mais ampla das tendências e uma média móvel exponencial (EMA) para reações mais rápidas às mudanças de preço.
2. Combine o prazo com os seus objetivos
Os negociadores de curto prazo podem usar médias móveis de 5, 10 ou 20 períodos, enquanto os investidores de longo prazo podem preferir médias de 50, 100 ou 200 períodos para identificar tendências mais amplas.
3. Combine médias móveis para sinais de cruzamento
Use uma MA de curto prazo (por exemplo, 20 dias) e uma MA de longo prazo (por exemplo, 50 dias) para identificar cruzamentos. Um cruzamento de alta ocorre quando a MA de curto prazo cruza acima da MA de longo prazo, sinalizando uma potencial tendência de alta.
4. Use médias móveis como níveis dinâmicos de suporte e resistência
Os preços frequentemente rebatem nas médias móveis, atuando como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa.
5. Combine médias móveis com outros indicadores
Melhore a sua análise combinando médias móveis com ferramentas como o Índice de Força Relativa (RSI) ou MACD para confirmar tendências e pontos de entrada/saída.
6. Adapte-se às condições do mercado
Em mercados com tendência, as médias móveis podem ajudar a confirmar a direção. Em mercados laterais, as médias móveis podem produzir sinais falsos, por isso ajuste a sua abordagem.
7. Não confie apenas nas médias móveis
As médias móveis são indicadores atrasados, refletindo a ação passada dos preços. Combine-as com indicadores avançados ou análise da ação dos preços para obter melhores resultados.
8. Monitorize a inclinação da média móvel
Uma inclinação ascendente indica um momentum de alta, enquanto uma inclinação descendente sinaliza um momentum de baixa. Uma MA lateral sugere que o mercado está em consolidação.
9. Estratégia de backtest
Teste o desempenho das médias móveis no ativo e no período de tempo escolhidos antes de as utilizar em negociações reais, para garantir que estão alinhadas com os seus objetivos de negociação.
10. Mantenha o foco na gestão de risco
Use ordens de stop loss e dimensionamento adequado de posições juntamente com médias móveis para gerir perdas potenciais e proteger o seu capital.
Os cruzamentos de médias móveis, como os golden crosses e os death crosses, podem fornecer indicações claras para entrar ou sair de posições, enquanto a combinação de vários indicadores do mercado de ações pode reforçar esses sinais e minimizar os riscos. Para otimizar o seu desempenho, é crucial integrar essas ferramentas numa abordagem geral de gestão de risco.
Médias Móveis: uma ferramenta fundamental na análise técnica
As médias móveis foram concebidas para suavizar os dados de preços e destacar as tendências do mercado. Ao calcular o preço médio de um ativo durante um período específico, elas ajudam os traders a reduzir o ruído e a tomar decisões mais informadas.
Este artigo explorou a definição e o cálculo das médias móveis, os seus tipos (média móvel simples e média móvel exponencial) e como os traders as utilizam para identificar tendências, níveis de suporte e resistência e potenciais pontos de entrada e saída. As médias móveis são versáteis, fáceis de usar e um componente essencial de muitas estratégias de trading.
Compreender as médias móveis permite aos traders navegar nos mercados de forma mais eficaz, tornando esta ferramenta indispensável tanto para investidores iniciantes como experientes.
Comece hoje mesmo a investir ou experimente uma conta demo
