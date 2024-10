Tempo estimado de leitura: 4 minuto(s)

O mercado Forex e OTC são, em geral, dos mercados financeiros mais dinâmicos, por isso é importante poder colocar as suas negociações da forma mais rápida possível. Para aumentar a sua capacidade de resposta aos movimentos de mercado rápidos, a xStation 5 inclui um módulo de “Clique & Negoceie”. Quando tiver analisado um certo mercado e quiser colocar uma negociação, pode fazê-lo diretamente a partir do canto superior esquerdo do gráfico – onde se encontram os botões de COMPRAR e VENDER, com a opção de poder modificar também o volume.

Nesta aula, vai aprender:

Como abrir e fechar negociações a partir do gráfico

Como abrir uma ordem com limite a partir do gráfico

Como definir e modificar ordens de stop loss e take profit a partir do gráfico

O mercado Forex e OTC são, em geral, dos mercados financeiros mais dinâmicos, por isso é importante poder colocar as suas negociações da forma mais rápida possível. Para aumentar a sua capacidade de resposta aos movimentos de mercado rápidos, a xStation 5 inclui um módulo de “Clique & Negoceie”. Quando tiver analisado um certo mercado e quiser colocar uma negociação, pode fazê-lo diretamente a partir do canto superior esquerdo do gráfico – onde se encontram os botões de COMPRAR e VENDER, com a opção de poder modificar também o volume.

Para abrir uma posição, basta que carregue no botão COMPRAR a verde se quiser abrir uma posição longa e no botão a vermelho VENDER se quiser entrar com uma posição curta. Pode também adicionar níveis de stop loss e take profit ativando o ícone SL/TP.

Aqui tem um exemplo de como fazê-lo. Como pode ver, está aberto um gráfico US500 e para efeitos exemplificativos, digamos que como trader, julgo que os preços estão em ascensão, e por isso vou querer comprar. No canto superior esquerdo, ajusto a quantidade de lotes adequados ao tamanho da minha negociação, e depois carrego no botão SL/TP e ligo-o para ativar, adicionando uma stop loss, e finalmente estou pronto a carregar no botão COMPRAR e confirmar a negociação.

A janela de “Confirmação” vai aparecer por padrão.

Ao clicar no botão “Sim”, estará a confirmar a negociação. Se selecionar a opção “Não mostrar outra vez” e depois carregar em “Sim”, vai desativar as confirmações, o que fará com que as próximas ordens sejam colocadas imediatamente depois de clicar no botão COMPRAR/VENDER.

Há ainda outra forma de abrir uma negociação a partir do gráfico. Pode clicar com no botão direito do rato enquanto analisa os gráficos e vai aparecer uma nova janela, onde pode ver os tipos de ofertas que se encontram disponíveis.

Se clicar com o botão direito do rato acima do atual preço, poderá ver as ordens de buy stop e limite de venda. Por outro lado, se carregar abaixo, vão aparecer ordens de sell stop e limite de compra. Se clicar numa delas, vai aparecer outra janela na qual pode confirmar o volume, preço e tipo de negociação.

Definir e modificar ordens de SL e TP no gráfico

Agora já pode ver instantaneamente a sua negociação e níveis de stop loss e take profit no gráfico, e se a qualquer momento quiser alterar a sua ordem de SL ou TP, só tem de arrastá-la para o nível que pretende – é muito simples

Como pode ver, a xStation 5 vai mostrar-lhe automaticamente quantos pips do atual preço da SL e TP estão definidos e o valor nominal. Pode, a qualquer momento, cancelar a SL ou TP carregando no “x”.

Fechar ordens a partir do gráfico

Com a xStation 5, pode fechar as suas posições de forma rápida a partir do gráfico. Para fechar a posição, basta que carregue na linha pontilhada, que lhe mostra o preço de abertura da transação. Para além das linhas definidas de SL e TP, tem também uma linha de ordem com um “x” no final. Basta clicar nesse “x” e as transações serão encerradas.

Como pode ver, não é sem razão que a janela de gráfico é a parte principal da plataforma xStation 5. Não e apenas utilizada na análise técnica, mas também para colocar e gerir as suas ordens. Um bom conhecimento destas funcionalidades vai ser certamente muito útil no seu trabalho diário como trader.

82% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negoceiam CFDs com este fornecedor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFDs e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro. Negociar envolve riscos. As perdas não podem exceder os depósitos.

Publicado por X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.