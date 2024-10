Negociar ETFs - O que é e como investir em Exchange Traded Funds?

Tempo estimado de leitura: 19 minuto(s)

Investir num ETF dá-lhe a oportunidade de participar num fundo mútuo gerido profissionalmente e permite-lhe concentrar-se num sector de mercado selecionado.

Neste artigo, ficará a saber:

O que é um fundo ETF?

Investimento passivo ou ativo?

Vantagens e desvantagens dos ETFs

ETF vs Acções

ETF físico ou sintético?

Modelo de distribuição ou acumulação de ETFs?

Como comprar ETFs com a XTB

Scanner ETFs na xStation

Quando escolher o investimento em ETFs?

Horário de negociação dos ETFs

A popularidade do investimento em ETFs está atualmente a crescer e a atingir um pico entre os investidores devido ao desejo de diversificar os investimentos, reduzir o risco e o interesse em indústrias ou setores de mercado selecionados. O pico na formação de mais ETFs ocorreu após a pandemia, em 2020. Entretanto, o ritmo de criação de novos fundos acelerou em 2021 e a tendência não parece estar a abrandar, com o mercado de ETFs a valer agora mais de 7 biliões de dólares.

Investir em ETFs também é um investimento atraente pela possibilidade de investimento passivo, cuja ideia é comprar e manter enquanto reduz o risco. Neste artigo apresentaremos o que são ETFs, abordaremos as questões mais importantes relacionadas ao investimento neles e como comprá-los na XTB, explicaremos como ganhar exposição a eles.

O que é um ETF?

Um Exchange Traded Fund (ETF) é um tipo de título que rastreia um setor, índice, matérias-primas ou outro ativo. Os ETFs podem ser comprados ou vendidos em bolsa da mesma forma que as ações normais. A concepção de um ETF permanece arbitrária e depende da estratégia dos seus criadores. E desta forma, um ETF pode acompanhar qualquer coisa, desde o preço de uma única mercadoria ou de algumas ações até uma coleção grande e diversificada de títulos. Os ETFs também podem ser estruturados para proporcionar exposição a metais preciosos, como o ouro e o setor de commodities.

Um ETF é um título cotado em bolsa, pelo que tem um preço atribuído. Os ETFs são também designados por fundos negociados em bolsa porque são transaccionados continuamente nas bolsas de valores, tal como as ações das empresas. Os ETFs são por vezes confundidos com fundos de investimento, mas existem diferenças entre os dois. Os fundos mútuos são transaccionados no mercado de balcão e o seu preço é fixado apenas uma vez por dia, enquanto os ETF são transacionados na abertura de uma bolsa, tal como as ações, e o seu preço flutua constantemente.

Os ETFs são negociados em bolsas e estão sujeitos a controlos e regulamentos rigorosos. Na Europa, são regulados pela Diretiva OICVM, que unifica a regulamentação dos ETF europeus e introduz normas de proteção exigidas aos participantes nos fundos. Trata-se da norma mais elevada possível de proteção dos consumidores no sector dos serviços financeiros no âmbito do investimento coletivo na Europa.

Investimento ativo ou passivo?

O investimento ativo implica a compra e venda frequente das suas posições. O investimento passivo limita-se à compra e venda muito pouco frequente de posições na sua carteira.

A diferença entre os tipos de investimento reside principalmente no horizonte de investimento de curto ou longo prazo. Cada investidor pode escolher a abordagem que considera mais adequada em função dos riscos que pretende correr. Se um investidor procura uma vantagem temporária no mercado e espera obter os rendimentos mais rápidos possíveis, então o investimento ativo é uma opção adequada.

O investimento passivo pode ser feito por investidores que têm uma atitude descontraída em relação ao investimento e à gestão da carteira. Estes investidores não estão interessados em acompanhar diariamente todos os movimentos de preços do mercado, do ETF ou da empresa de que são acionistas. O investimento passivo também é adequado para pessoas que investem no que consideram ser tendências modernas do mercado que podem atingir o seu pico dentro de alguns ou vários anos.

Investidores diferentes

O investimento ativo é uma opção apreciada pelos investidores que assumem riscos. Os investidores que pretendem reduzir o risco tanto quanto possível centram-se no investimento passivo.

Custos das operações

O investimento ativo implica custos de transação mais elevados devido à frequência da negociação e ao número de posições abertas. O investimento passivo resulta em baixos custos de transação devido à pouca frequência das transações.

Movimentos de preço

O objetivo do investimento ativo é ganhar dinheiro com os movimentos de preços a curto prazo. Os movimentos de preços a longo prazo e os movimentos de mercado a longo prazo desempenham um papel importante no investimento.

Vantagens e desvantagens de investir em ETFs

O investimento em ETFs é considerado mais seguro devido aos seus fundamentos de construção, mas, como qualquer investimento no mercado financeiro, está sujeito a riscos e tem potenciais vantagens e desvantagens.

Vantagens

Os ETFs proporcionam custos mais baixos porque a abertura de uma posição em todas as ações que um ETF detém na sua carteira poderia resultar em comissões mais elevadas. Ao minimizar o número de transacções, os custos de posição podem ser mais baixos.

Investir em ETFs dá-lhe acesso a uma vasta gama de ações de qualquer indústria à sua escolha, limitando assim o seu risco de investimento e mantendo a concentração no sector de mercado que escolheu.

A gestão do risco é conhecida como um dos fatores-chave para ganhar dinheiro no mercado de ações. Ao diversificar ou dividir matematicamente a carteira, a probabilidade de fracasso do investimento diminui (mas é sempre possível) e a volatilidade dos preços dos ETF é geralmente equilibrada.

Alguns ETF são garantidos por entregas físicas de uma determinada mercadoria ou metal precioso, que compram no mercado em nome dos clientes. Por exemplo, isto permite-lhe ganhar exposição ao ouro garantido fisicamente sem comprar ouro físico.

Desvantagens

Como os ETFs detêm uma mistura diversificada de ações, não têm tanto potencial de retorno como a compra de ações individuais, porque um ganho nas ações de uma empresa pode ser compensado por uma perda nas ações de outra empresa. Este é o custo de um menor risco de investimento, muitas vezes referido como rácio Risco/Recompensa.

A carteira de cada ETF pode ser realmente fraca, com empresas em mau estado ou empresas sobrevalorizadas. Perante esta situação, o seu risco de investimento é enorme e a diversificação é apenas uma ilusão. É sempre muito importante verificar que ações ou mercadorias fazem parte da carteira de cada ETF.

Alguns ETFs mal geridos ou geridos de forma passiva podem perder valor devido à seleção das empresas erradas. Assim, um ETF centrado numa determinada indústria pode perder valor ou abrandar consideravelmente, apesar do crescimento do sector em que se centra. Tentar evitar o risco pode ser ainda mais arriscado se o investidor não fizer a devida diligência antes de investir.

O investimento passivo também pode ser arriscado porque o mercado continua em movimento e, sem ajustar a carteira de ETFs, as perdas a curto prazo podem transformar-se em problemas a longo prazo que podem ser difíceis de inverter durante muitos meses ou mesmo anos. A história mostra também que o número de empresas que vão à falência ou caem é muito elevado e que o S&P500 nos anos 90 tinha ações diferentes "dentro" do que agora. Isto mostra que alguns ETF podem efetivamente ser a armadilha, mas, por enquanto, ninguém sabe quais são. O exemplo perfeito da volatilidade dos ETF são os ETF da Ark Invest, geridos por Cathie Wood, que estavam no "topo de Wall Street" na altura da pandemia de covid-19 e da Fed dovish. Mas em 2022 caíram e perderam até 80% do valor durante um período mais difícil para os ativos de risco.

ETFs vs Ações

Controlo

A principal diferença entre estes instrumentos é o controlo sobre a sua carteira de investimentos. Quando compra ações, escolhe as empresas e faz a composição da sua carteira de investimentos.

Quando compra ETFs, dispõe de um instrumento criado por instituições, especialistas que o construíram com base em estudos de mercado, no potencial de determinadas ações e na adequação das ações à estratégia do fundo. Não pode influenciar a composição da carteira de um determinado ETF, a sua composição pode manter-se inalterada ou mudar quando os criadores assim o decidirem.

Horizonte temporal

Os ETFs centram-se nas tendências a longo prazo e não nas tendências especulativas de subida, que muitas vezes ocorrem numa ou mais sessões, enquanto que uma ação pode ficar condicionada por determinados eventos durante mais tempo e alterar o curso da mesma a longo prazo. Além disso, investir num sector significa que não está sujeito a riscos para uma só empresa, decorrentes, por exemplo, de um escândalo, de um desempenho financeiro mais fraco ou de um acidente imprevisto. Pode acontecer que uma determinada empresa esteja a perder enquanto a valorização do sector está a subir.

Acesso a CFDs sobre ETFs

Os CFDs de ETF, à semelhança dos CFDs de ações, podem ser adquiridos como derivados alavancados, o que aumenta o risco de investimento e o retorno potencial. A negociação de CFDs sobre ETFs é especulativa e a reação dos preços é o mais importante neste tipo de investimento em ETF.

Os CFDs sobre ETFs são contratos financeiros que permitem ao investidor ganhar dinheiro com a diferença de preço entre as suas posições abertas e fechadas. É também uma boa opção para os investidores que gostam de investimentos de maior risco e de investir de forma ativa.

Por exemplo, pode negociar CFD de ETFs de urânio e utilizar a alavancagem financeira. Devido à alavancagem, a negociação de um ETF requer apenas uma determinada percentagem da posição total. Por exemplo, a utilização de uma alavancagem de 1:5 dá-lhe a oportunidade de abrir um contrato de 5000 eur utilizando apenas uma margem de 1000 eur. Devido à negociação de CFDs, os investidores diários podem ganhar dinheiro mesmo quando o preço dos ETFs desce - abrindo posições curtas.

Este tipo de especulação arriscada pode ser especialmente perigoso e volátil devido à ação do preço de mercado do ETF.

Risco vs Recompensa

As ações de empresas individuais têm um risco de investimento mais elevado, mas também a possibilidade dos retornos serem mais elevados. Os ETF são instrumentos cuja principal função é minimizar o risco. Investir em ETFs de um sector definido significa que não está sujeito aos riscos de uma só empresa decorrentes, por exemplo, de um escândalo, de um desempenho financeiro mais fraco ou de um acidente imprevisto. Pode acontecer que uma determinada empresa esteja a perder enquanto a valorização do sector está a subir.

Volatilidade

A volatilidade dos preços das ações individuais é mais elevada do que a dos ETF, o que os torna mais voláteis.

Vencedores das estatísticas

Estatisticamente, os ETF oferecem melhores rendimentos médios do que as ações individuais. Tanto os ETF como as ações podem pagar dividendos.

Perfil de investidor

O investimento ativo é uma opção apreciada pelos investidores que assumem riscos. Os investidores que pretendem reduzir o risco tanto quanto possível centram-se no investimento passivo.

Custos de negociação

O investimento ativo implica custos de transação mais elevados devido à frequência da negociação e ao número de posições abertas. O investimento passivo resulta em baixos custos de transação devido à pouca frequência das transações.

Movimentos nos preços dos ativos

O objetivo do investimento ativo é ganhar dinheiro com os movimentos nos preços do ativo a curto prazo. Os movimentos de preços a longo prazo e os movimentos de mercado a longo prazo desempenham um papel importante no investimento.

ETF físico ou sintético?

Os ETF são fundos geridos de forma passiva, concebidos para reproduzir um grupo selecionado de instrumentos. Os fundos podem fazê-lo de duas formas - através da replicação sintética ou física de ativos selecionados.

ETFs replicados fisicamente

Como o nome indica, este método envolve a compra dos ativos físicos que entram num determinado ETF. Pode ser ouro, prata ou comprar ações do S&P 500, se o objetivo do ETF for imitar um índice selecionado. Neste caso, o número de ações compradas pelo fundo corresponde à estrutura de ações 1:1 do índice S&P 500 "seguido". No caso das ações líquidas de grande capitalização do mercado americano, a utilização da replicação física não constitui um problema. Independentemente da dimensão da procura do fundo, os mercados fornecerão a liquidez necessária para que o fundo possa reproduzir o desempenho do índice.

Limitações da replicação física

Surge um problema se a procura de um fundo for superior à liquidez disponível nos instrumentos reproduzidos. Esta situação pode surgir no caso de fundos com exposição a acções de mercados emergentes ou a novos sectores de mercado inovadores. Nesse caso, a bolsa de valores pode não fornecer a procura para o fundo ETF.

Outra situação problemática é quando um fundo pretende comprar uma percentagem elevada de todas as empresas. Dependendo do mercado, isto pode criar obrigações e taxas adicionais para o grande acionista, caso em que a carteira do ETF em questão é reduzida nos montantes correspondentes, abrandando o seu crescimento. Por este motivo, estes ETF evitam adquirir percentagens elevadas de ações de uma empresa.

Solução do problema

Nesta situação, um ETF pode substituir ativos que não pode comprar diretamente por outros muito semelhantes. Por exemplo, um fundo que invista em empresas de matérias-primas pode começar a comprar ações de empresas responsáveis pela infraestrutura das minas.

Esta situação, no entanto, contradiz um pouco a ideia dos ETF, que devem representar fielmente ativos específicos e não comprar instrumentos correlacionados em função da decisão dos analistas. Em caso de falência de um ETF com garantia física (por exemplo, um ETF com garantia de ouro ou prata, como o iShares IGLN.UK ou o ISLN.UK) no modelo de reprodução física, os activos detidos devem cobrir 100% das responsabilidades do fundo para com os investidores.

ETFs replicados sintéticos

Se os métodos anteriores se revelarem insuficientes, os ETFs utilizam a replicação sintética. Isto implica a celebração de um contrato para trocar a taxa de rendimento dos ativos detidos pelo fundo.

É assim que um fundo ETF pode oferecer uma taxa de rendimento sobre ativos que não possui fisicamente. No entanto, esse fundo tem acesso à taxa de rendimento gerada pelos activos através de um contrato de swap individual, por exemplo, com um grande banco de investimento.

Modelo de risco

A reprodução sintética é considerada menos segura. Um fator de risco adicional é o envolvimento de um terceiro neste modelo, por exemplo, um banco de investimento que é garante. No caso da reprodução sintética, se o banco ou outra instituição que garante os rendimentos dos ativos do fundo sintético for à falência, os investidores podem ter dificuldade em recuperar os seus fundos de investimento em ETF.

Os defensores dos ETFs sintéticos chamam a atenção para os custos operacionais mais baixos. Os defensores dos fundos sintéticos salientam igualmente que, no caso dos fundos reproduzidos fisicamente, existe uma entidade terceira que detém e protege os ativos recolhidos, o que pode constituir também um fator de risco adicional.

ETFs Distributivos ou acomulativos?

Os dois tipos básicos de classes de ações de ETFs são "distribuição" e "acumulação". Os fundos de distribuição distribuem ao investidor os rendimentos obtidos com os activos que detêm, pagando dividendos. Os fundos do modelo de acumulação reinvestem esse rendimento para aumentar a valorização e o capital do fundo.

ETFs distributivos

A maioria dos instrumentos financeiros reunidos numa carteira de ETFs pode produzir rendimentos adicionais. No caso dos ETFs de obrigações, o rendimento pode ser uma taxa de juro fixa. No caso das ações compradas por um ETF, o rendimento pode ser gerado pelos dividendos. Tenha em conta que também se aplicam regras e impostos diferentes aos dividendos de empresas de diferentes países, pelo que o montante de dividendos que um ETF recebe pode variar.

Um ETF que possua obrigações/ações distribui continuamente rendimentos aos seus investidores, que estes podem depois utilizar para qualquer fim. Alguns ETF têm um modelo de carteira orientado para as empresas de dividendos, pelo que se pode prever que os dividendos pagos por esses fundos sejam cíclicos. Quando os fundos de distribuição detêm ações com dividendos, o rendimento é utilizado para fazer distribuições aos detentores do fundo em intervalos específicos - frequentemente mensais, trimestrais, semestrais ou anuais.

Na prática, isto significa que os ETFs de distribuição têm um modelo mais complicado devido à diferença temporal entre o momento em que o fundo recebe os dividendos ou os juros e o momento em que os dividendos são aos investidores do fundo, mas esta diferença pode variar, o que, por vezes, pode expor o fundo aos movimentos do mercado. O fundo do ETF de distribuição reinveste então os dividendos e os juros, mas depois vende os ativos quando chega a altura de pagar os dividendos. Esta situação não afeta diretamente o valor dos ETFs.

ETFs acumulativos

Com os ETFs de acumulação, o rendimento é reinvestido pelo fundo em mais ações e obrigações, contribuindo assim para o crescimento do capital dos detentores do fundo.

Os ETF de acumulação são mais eficientes do ponto de vista fiscal para os investidores que detêm posições durante longos períodos de tempo, uma vez que não há necessidade de pagamento de imposto sobre os dividendos recebidos.

Resumo

A escolha entre estes dois modelos de ETFs depende do facto de o investidor querer receber rendimentos regulares do investimento ou de querer acumular capital em posições e não contabilizar os dividendos recebidos numa base fiscal.

A nossa plataforma xStation tem um scanner de ETF integrado que permite filtrar o modelo de ETFs para que os clientes possam encontrar facilmente ETFs de distribuição e de acumulação interessantes (acrónimos "Acc" e "Dist") e utilizar ferramentas de seleção avançadas.

Scanner de ETFs da xStation

Na XTB compreendemos a importância que tem para os nossos clientes filtrar o mercado, encontrar e analisar exatamente os instrumentos que correspondem aos requisitos personalizados. Por isso, criámos e disponibilizámos na plataforma xStation5 o ETF Scanner, que serve como ferramenta de seleção e pesquisa de ETFs de sectores específicos.

Filtros Iniciais

O ETF Scanner é uma ferramenta disponível na plataforma de negociação xStation, no separador 'Análise de Mercado', e permite-lhe pesquisar ETFs de forma eficiente utilizando filtros avançados.

O ETF Scanner permite-lhe filtrar ETFs com base em:

A região em que o ETF está listado.

A classe do ETF, ou seja, a carteira a partir da qual é construído (mercadorias, ações, modelo misto).

O tipo de mercado em que está cotado. Existem mercados desenvolvidos, mercados mistos e mercados emergentes.

Filtros adicionais

Ratings

Sabemos que os investidores que procuram ETFs gostam de ter uma noção real do risco. Deste modo, tem disponível as classificações de risco por uma entidade de notação de rating.

Taxas de rentabilidade

O scanner de ETFs da xStation tem também dados avançados disponíveis sobre um determinado ETF, tais como informação sobre as suas taxas de retorno passadas no horizonte, 1 ano, 3 anos e até 5 anos. Também adicionamos rácios Alfa e Beta aos ETFs, que são utilizados por muitos investidores para calcular a rentabilidade e risco dos seus investimentos.

Custos operacionais dos ETFs

No Scanner de ETFs da xStation também adicionámos informações sobre a TER (Total Expanse Ratio), que tem em conta os custos totais associados à gestão e operação de um determinado ETF. Estes custos incluem principalmente taxas de gestão e outros custos adicionais (por exemplo, taxas legais ou custos operacionais), pelos quais o valor do ETF é reduzido. Do ponto de vista do investidor, quanto mais baixo for a TER, mais baixos serão os custos de funcionamento do ETF.

Ativos líquidos e desvio padrão

O scanner de ETFs da xStation também fornece o valor total líquido dos ativos do próprio ETF, ou seja, o valor financeiro do fundo menos todos os seus passivos financeiros e também informações sobre o desvio padrão, que pode ser utilizado como uma medida da volatilidade do preço do instrumento.

Modelo de dividendos

Tipo de distribuição do ETF - Existem dois tipos principais de distribuição. Um ETF de distribuição (frequentemente designado por "Dist") paga todos os dividendos ou juros obtidos, pelo que os investidores recebem pagamentos periódicos. Por outro lado, os ETF de acumulação (frequentemente designados por "Acc") reinvestem os rendimentos de dividendos ou juros, pelo que os investidores lucram com base em juros compostos na própria cotação do ETF.

Quando começar a investir em ETFs

Os ETFs são uma proposta de investimento atrativa para quem quer investir num sector alargado ou está menos interessado na investigação e na situação das empresas individuais. Determinar esses pormenores pode consumir muito tempo e conhecimentos.

Os ETFs permitem-lhe investir em empresas que tendem a ter um bom desempenho. Por vezes, sectores como a banca têm bons resultados e todas as ações de bancos ganham, mas outros sectores, como as novas tecnologias, enfrentam riscos diferentes. Esses setores podem ser investimentos mais atrativos com rendimentos potencialmente mais elevados, mas a escolha de uma empresa em particular pode exigir conhecimentos profissionais, enquanto que os ETFs lhe permitem lucrar com muitas empresas e sem dispor de tanto tempo/conhecimento.

Os ETF oferecem facilidade de entrada e são fáceis de vender devido à sua elevada liquidez e negociação diária na maioria das plataformas. Alguns investidores optam por construir uma carteira mista, utilizando ações e ETFs. Ao escolher uma estratégia individual, é importante compreender as características dos ETFs e seguir os sectores da sua escolha.

Horário de negociação dos ETFs

E quanto ao horário de negociação dos ETFs disponíveis? Esta informação é especialmente importante para os day traders. A negociação de ETFs e de CFDs de ETFs está disponível de segunda a sexta-feira, quando as bolsas de valores estão abertas. O horário de abertura das negociações depende da bolsa. Durante os fins-de-semana, as bolsas estão fechadas e os preços dos ETFs são estáticos. Em todas as outras alturas, os preços dos ETFs estão em constante flutuação.

É claro que a melhor altura para negociar ETFs é durante os períodos de liquidez muito elevada, quando a volatilidade do mercado é maior. Quando há grandes volumes de transacções no mercado, a volatilidade dos ETFs aumenta. Pode ser influenciada pela publicação de notícias políticas ou empresariais importantes, mas também pelo sentimento positivo ou negativo no sector de mercado definido. No entanto, se o seu investimento em ETFs destina-se a longo prazo, não precisa de seguir a volatilidade temporária do mercado.