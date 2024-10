ETFs de inteligência artificial - Investimento inteligente em IA

A IA vai mudar o nosso mundo e terá impacto nos modelos de negócio. Então, como beneficiar desta tendência? Leia o artigo para saber como diversificar o investimento em IA, utilizando ETFs.

PERGUNTAS FREQUENTES Concorda que a tecnologia vai transformar o mundo nas próximas décadas? Em caso afirmativo, é possível considerar investimentos no setor da tecnologia. Depois de a inteligência artificial ter entrado no mundo dos negócios, os mercados financeiros tentaram avaliar esta mudança histórica. É suficientemente poderosa para alterar completamente a avaliação de algumas empresas e perturbar os modelos de negócio. É realmente difícil escolher os vencedores, sem correr o risco de investir em perdedores, uma vez que a tecnologia está em constante mudança. Para alguns investidores, a escolha de ações relacionadas com a IA pode ser demasiado arriscada e acarretar riscos adicionais. Os investidores profissionais e individuais utilizam frequentemente fundos transacionados em bolsa (ETFs). Porquê? Estes instrumentos permitem uma exposição equilibrada a todas as tecnologias, incluindo o sector da IA. Isto limita o potencial de investir apenas em futuros vencedores, mas também limita o risco de investir em empresas erradas, com os riscos inerentes a esses investimentos. Navegando pelo crescimento da tendência da inteligência artificial, o nosso guia centrado nos ETFs que oferecem exposição direta e indireta à IA. Mostraremos os prós e os contras e tentaremos identificar as principais estratégias para a IA, centrando-nos no Nasdaq100. Principais conclusões Os investidores que pretendam beneficiar da tendência da IA têm basicamente três opções: comprar ações, investir em ETFs ou combinar ambas as estratégias

Como a inteligência artificial é uma tecnologia disruptiva, com resultados desconhecidos no futuro, pode ser difícil prever os vencedores a longo prazo, sem o risco de investir em possíveis perdedores

ETFs sobre o Nasdaq100 oferecem aos investidores uma exposição diversificada ao mercado da inteligência artificial, abrangendo empresas desde fabricantes de hardware dos EUA a empresas inovadoras de tecnologia de IA

Em vez de apostar numa única ou em algumas empresas, os ETFs permitem investir em dezenas ou centenas delas em simultâneo. Dão exposição ao desempenho de todos os setores, em vez de uma única ação

A adoção de várias estratégias para incorporar estes ETFs numa carteira de investimentos bem equilibrada pode ser a chave para gerir o risco e fazer hedging. Desde o início do GPT, no outono de 2022, até abril de 2024, as ações relacionadas com a IA, como a Nvidia (o maior produtor de chips de IA e fornecedor de tecnologia) e a Super Micro Computers (produtor de estruturas de servidores para centros de dados), subiram. No entanto, a volatilidade destas ações é elevada e o risco de concentração pode não ser aceite por alguns investidores que procuram diversificação. Além disso, o desempenho passado nunca garante resultados futuros. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP Compreender os ETFs de IA Funcionando de forma semelhante às ações individuais, os ETFs de IA são fundos de investimento que se concentram em empresas envolvidas no desenvolvimento de IA. No entanto, oferecem uma vantagem adicional de diversificação. As empresas são escolhidas para inclusão nos ETFs de IA com base no seu envolvimento em atividades relacionadas com a IA. Desde os fabricantes de chips de IA que produzem o hardware necessário até às empresas em fase de arranque que desenvolvem ferramentas e tecnologias de IA de ponta. Investir num ETF de IA é o mesmo que comprar uma parte de todo o mercado de IA, proporcionando exposição a um vasto leque de ações, que inclui tanto operadores estabelecidos como emergentes. Tipos de ETFs de IA Os ETFs de IA podem ser classificados, em termos gerais, em dois tipos básicos: ETFs de tecnologia: Estes concentram-se no investimento em empresas do setor da tecnologia. Incluindo as que estão mais diretamente envolvidas na tecnologia de IA e na indústria de semicondutores.

ETFs temáticos: Estes concentram-se em temas específicos de alguma forma relacionados com a IA, como a robótica ou os veículos autónomos. Os ETF temáticos, por outro lado, são concebidos em torno de setores, tendências ou temas específicos. O seu objetivo é capitalizar o crescimento do mercado da IA no mercado de ações. Mas, como mencionámos, continua a ser difícil prever os vencedores e também é difícil prever qual o setor que irá crescer “devido à revolução da IA” a longo prazo. Os ETFs de tecnologia podem ser uma escolha muito mais conservadora. Avaliação dos ETFs de IA: Fatores-chave Fatores como rácios de despesas, desempenho passado e diversificação devem ser considerados ao avaliar ETFs de IA. Eis alguns dos principais fatores a considerar: Rácios de despesas: representando as comissões cobradas pelo emitente do ETF, podem ter um impacto direto nos rendimentos a longo prazo de um ETF de IA. Em geral, “quanto mais barato, melhor”

Desempenho passado: ter em conta o desempenho histórico é crucial, uma vez que fornece informações sobre a capacidade do ETF para acompanhar o seu índice subjacente ou estratégia de investimento ao longo do tempo. Não esquecer que mesmo um desempenho superior não garante retornos positivos

Diversificação: a avaliação da diversificação de um ETF de IA pode ajudar a determinar o seu perfil de risco e o seu potencial de crescimento a longo prazo. Tente sempre analisar o grau de “concentração” de um ETF e, quanto mais concentrado for, maior será o risco relacionado com algumas “perturbações setoriais” que acarreta. A arte da diversificação A diversificação, por outro lado, pode ajudar a atenuar o risco, distribuindo os investimentos por vários subgrupos de IA, classes de ativos, setores e regiões geográficas, reduzindo assim os riscos associados a qualquer investimento individual. O índice subjacente, que determina o desempenho e a estratégia de investimento do ETF, é outro aspeto importante a compreender. Não esquecer que a diversificação pode não se limitar a um único ETF, uma vez que gestores de investimentos de classe mundial, como Ray Dalio, sugerem que qualquer investidor deve considerar a compra de ativos não correlacionados, o que pode limitar o risco global da carteira. Os investidores podem considerar a exposição a um ETF de IA não só como um elemento fundamental da carteira, mas também como parte de uma estratégia mais alargada, mas devem saber que uma diversificação imperfeita pode não gerar resultados superiores e que, em geral, a diversificação significa normalmente rendimentos de investimento mais baixos. Principais ETFs de IA Os ETFs que abordam o tema da IA são: iShares Nasdaq100 UCITS ETF

Wisdom Tree Artificial Intelligence UCITS ETF

iShares Information technology ETF UCITS

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF

iShares S&P 500 Information technology sector UCITS ETF

iSharers Electric Vehicles and Driving technology UCITS ETF

xTracker Artificial intelligence and Big Data UCITS ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF

L&G Artificial intelligence UCITS ETF

iShares Automation and Robotics UCITS ETF

VanEck Semiconductor UCITS ETF Estes ETF oferecem uma exposição diversificada a uma série de empresas de capital aberto envolvidas em ações de inteligência artificial e tecnologias conexas, relacionadas com setores como Software tecnológico e centros de dados

Nuvem e tecnologias da informação

Semicondutores e equipamentos

Anúncios e media digitais

Robótica e automação

Automóveis autónomos Todos os setores acima mencionados estão, de alguma forma, relacionados com a IA. O desenvolvimento da IA pode mudar cada um destes setores. Algumas das maiores empresas tecnológicas, como a Nvidia, a Alphabet ou a Microsoft, estão presentes em quase todos os ETF mencionados. A melhor fonte para saber mais sobre qualquer um dos ETFs mencionados é o site oficial, relacionado com cada um deles. Não esquecer que os “pesos” das empresas em cada carteira de ETF podem desempenhar um papel fundamental. O mais popular é o iShares Nasdaq100, que dá aos investidores acesso a ações de 100 empresas dos setores tecnológicos e dos maiores setores mundiais dos EUA. Prós e contras Como qualquer outro investimento, os ETFs de IA também têm a sua quota-parte de riscos. Os principais riscos incluem a volatilidade do mercado e as alterações regulamentares que podem afetar o setor da IA e, consequentemente, o desempenho dos ETF de IA. No entanto, os ETFs alimentados por IA têm a capacidade de ajustar a sua afetação de ativos para favorecer os investimentos que se prevê venham a ter um bom desempenho durante os períodos de volatilidade do mercado. No entanto, os potenciais benefícios do investimento em ETFs de IA são significativos, incluindo a diversificação, a adaptabilidade a novos dados de mercado e a capacidade de alavancar o crescimento do setor da IA. Os ETFs de IA oferecem exposição a uma vasta gama de empresas de IA, proporcionando aos investidores a oportunidade de beneficiarem do potencial crescimento do setor. Analisemos os prós e os contras do investimento em ETFs de IA, para os investidores que aceitam que a diversificação geralmente reduz os retornos do investimento, mas também limita os riscos inerentes relacionados com o investimento não diversificado. Prós Diversificação - um número mais vasto de ações no âmbito do ETF limita o risco relacionado com o investimento num único ou num pequeno grupo de ações

- um número mais vasto de ações no âmbito do ETF limita o risco relacionado com o investimento num único ou num pequeno grupo de ações Exposição ao vasto setor tecnológico - as novas tecnologias são bem conhecidas pelo seu forte desempenho em termos de ações nas últimas décadas. A tendência da IA parece ser uma confirmação e um sinal de que as décadas futuras poderão não ser diferentes (mas há sempre o risco de o serem)

- as novas tecnologias são bem conhecidas pelo seu forte desempenho em termos de ações nas últimas décadas. A tendência da IA parece ser uma confirmação e um sinal de que as décadas futuras poderão não ser diferentes (mas há sempre o risco de o serem) Estratégia eficaz em termos de tempo - os investidores em ETFs, tal como qualquer outro investidor, devem fazer alguma investigação, mas trata-se de produtos prontos a investir (mas não isentos de risco) e analisar o desempenho de todas as empresas de entre uma centena ou mais na carteira não faz qualquer sentido

- os investidores em ETFs, tal como qualquer outro investidor, devem fazer alguma investigação, mas trata-se de produtos prontos a investir (mas não isentos de risco) e analisar o desempenho de todas as empresas de entre uma centena ou mais na carteira não faz qualquer sentido Relação custo-eficácia e leque de propostas de investimento - em comparação com os fundos de investimento, os ETFs podem ser uma forma muito mais barata de obter exposição ao mercado de ações. Como mencionámos acima, a IA atingirá muitos setores do mercado e a oferta atual de ETFs é bastante ampla

- em comparação com os fundos de investimento, os ETFs podem ser uma forma muito mais barata de obter exposição ao mercado de ações. Como mencionámos acima, a IA atingirá muitos setores do mercado e a oferta atual de ETFs é bastante ampla Produto estratégico - Investir pode ser simples, mas não é fácil. Pelo menos, os ETFs são bastante fáceis de compreender. Trata-se de produtos de investimento, destinados a investidores profissionais e amadores e muito utilizados entre as estratégias de investimento passivo. Contras Risco de desempenho insuficiente - um grupo de ETFs de IA pode ter um desempenho inferior ao do mercado de ações. Os resultados futuros são sempre incertos e as transações “mais concorridas” podem levar ao “rebentamento de bolhas

- um grupo de ETFs de IA pode ter um desempenho inferior ao do mercado de ações. Os resultados futuros são sempre incertos e as transações “mais concorridas” podem levar ao “rebentamento de bolhas Alocação errada - o ETF escolhido pode ser consistente com empresas fracas ou ações sobrevalorizadas de empresas de elevada qualidade. Por último, pode acabar num cenário semelhante ao da “bolha do Nifty-50” dos anos 70, quando ações como a Polaroid, a Kodak ou a General Electric foram largamente valorizadas

- o ETF escolhido pode ser consistente com empresas fracas ou ações sobrevalorizadas de empresas de elevada qualidade. Por último, pode acabar num cenário semelhante ao da “bolha do Nifty-50” dos anos 70, quando ações como a Polaroid, a Kodak ou a General Electric foram largamente valorizadas Armadilha da diversificação - a sobrediversificação da carteira pode conduzir a resultados fracos, uma vez que os investimentos com correlação negativa limitarão os rendimentos de cada um deles. Por exemplo, a compra de ações tecnológicas pode ser protegida pelo investimento em empresas petrolíferas, durante as tensões geopolíticas. Mas este tipo de diversificação pode acabar em rendimentos abaixo da média, se a venda de ações de tecnologia for maior do que os rendimentos do desempenho do petróleo

- a sobrediversificação da carteira pode conduzir a resultados fracos, uma vez que os investimentos com correlação negativa limitarão os rendimentos de cada um deles. Por exemplo, a compra de ações tecnológicas pode ser protegida pelo investimento em empresas petrolíferas, durante as tensões geopolíticas. Mas este tipo de diversificação pode acabar em rendimentos abaixo da média, se a venda de ações de tecnologia for maior do que os rendimentos do desempenho do petróleo Potencial de crescimento limitado - se detiver 100 ações, pode ter a certeza de que os seus rendimentos de investimento não serão tão bons como os de um investidor que detenha ações dos “vencedores” de Wall Street. Mas é realmente difícil prever quais as ações que terão um desempenho superior ao do mercado. Os investidores em ETFs aceitam que os seus rendimentos serão apenas médios (o que não significa “insatisfatórios”).

- se detiver 100 ações, pode ter a certeza de que os seus rendimentos de investimento não serão tão bons como os de um investidor que detenha ações dos “vencedores” de Wall Street. Mas é realmente difícil prever quais as ações que terão um desempenho superior ao do mercado. Os investidores em ETFs aceitam que os seus rendimentos serão apenas médios (o que não significa “insatisfatórios”). Mais caro do que as ações - deter um ETF significa que os investidores “pagam” uma taxa ao emitente do ETF (iShares, Vanguard, VanEck, GlobalX, etc.). Normalmente, o TER (rácio de despesas totais) varia entre 0,01% e 1% por ano, mas, em comparação, deter ações é quase gratuito Carteira de investimentos de ETFs de IA Os investidores podem contemplar várias estratégias quando incorporam ETFs de IA na sua carteira de investimentos. Estas incluem: Utilizar a IA para definir uma estratégia de investimento abrangente

Diversificar com ETFs centrados na IA

Explorar ETFs temáticos para uma abordagem mais concentrada em empresas de IA pura

Manter uma mistura diversificada de ETFs em diferentes setores e classes de activos A tolerância ao risco é uma consideração importante ao incorporar ETFs de IA numa carteira de investimentos. Os investidores com uma maior tolerância ao risco podem considerar os ETFs de IA particularmente atractivos devido ao seu potencial de aumento dos retornos e de uma exposição adequada ao risco. Para conseguir a diversificação da carteira em diferentes classes de ativos, setores e regiões, é vital manter uma carteira equilibrada que inclua ETFs de IA juntamente com outros tipos de investimentos. ETFs de IA vs Ações Uma pergunta comum entre os investidores interessados na área de IA é se devem optar por ETFs de IA ou por ações individuais de IA. Os ETFs de IA oferecem aos investidores a oportunidade de ganhar exposição a uma variedade de ações de IA, permitindo assim a diversificação. Em contrapartida, o investimento em ações individuais de IA implica a compra de ações de empresas específicas envolvidas no desenvolvimento da IA. O investimento em ETFs de IA oferece as seguintes vantagens Exposição a uma seleção diversificada de empresas de IA de topo, eliminando a necessidade de pesquisar e selecionar ações individuais

Utilização de estratégias de gestão do risco, como a otimização e a diversificação da carteira, para reduzir o risco

Abordagem de investimento especializada, mas diversificada, no setor da tecnologia, oferecendo acesso a uma variedade de empresas de IA, ajudando a distribuir o risco de investimento por várias entidades. Como podemos ver, desde o outono de 2022 até abril de 2024, algumas das maiores ações relacionadas com a IA (centros de dados, semicondutores, software, anúncios digitais) superaram os retornos do Nasdaq 100, mas a Oracle e a Intel tiveram um desempenho inferior ao benchmark dos EUA com alta tecnologia. Lembre-se, o desempenho passado não garante resultados futuros. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP O futuro da IA e o seu impacto nos investimentos Ao olharmos para o futuro, espera-se que a IA exerça uma influência significativa nas estratégias de investimento. Com a capacidade de impulsionar a expansão económica, melhorar as capacidades tecnológicas e revolucionar os processos de investimento, a IA apresenta inúmeras oportunidades para os investidores. No entanto, os potenciais riscos associados ao investimento em IA também devem ser considerados. Estes incluem: A perpetuação ou amplificação inadvertida de preconceitos sociais

Falta de transparência e de explicabilidade

Perda de postos de trabalho devido à automatização da IA

Manipulação social através de algoritmos de IA O futuro avanço da IA poderá ter um impacto no desempenho dos ETFs de IA, dotando-os da capacidade de Utilizar técnicas avançadas de gestão do risco, como a otimização e a diversificação das carteiras, a fim de atenuar o risco

Melhorar os processos de tomada de decisões e reforçar as estratégias de investimento

Analisar grandes quantidades de dados com rapidez e exatidão para identificar tendências e padrões

Automatizar a negociação e reduzir o erro humano Além disso, tem-se registado uma notável variabilidade de desempenho entre os ETF de IA, com as principais estratégias temáticas a apresentarem rendimentos impressionantes. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais Resumo Em conclusão, os ETFs de IA constituem uma oportunidade de investimento interessante para quem procura capitalizar o crescimento e o potencial do setor da IA. Ao compreender os diferentes tipos de ETFs de IA, os investidores poderão escolher as melhores ferramentas para concretizar a sua estratégia de investimento. Os principais fatores a ter em conta ao investir são a compreensão dos riscos e dos potenciais retornos. Os investidores devem ter em conta os custos de investimento e escolher os ativos certos para atingir os objectivos de investimento a longo prazo. Espera-se que o impacto global da IA no investimento cresça, mas os investidores devem também saber que, se as avaliações forem muito elevadas, as tendências da IA podem não ser suficientes para as fazer subir ainda mais. Um risco importante para qualquer ETF de IA é um possível abrandamento económico. Os investidores devem conhecer bem a importância de compreender e incorporar os ETF nas carteiras de investimento.



FAQ Qual é o melhor ETF para a IA? Com base na comparação da rentabilidade e do desempenho, o melhor ETF para a IA pode ser determinado através da análise dos dados sobre os ETFs de IA. Ao procurar o melhor ETF para a IA, considere aquele que tem o retorno e o desempenho mais fortes. A Vanguard tem um ETF de inteligência artificial? Não, a Vanguard não tem um ETF dedicado à inteligência artificial. No entanto, o Vanguard Information Technology ETF (VGT) inclui alguma exposição à IA. Qual é a melhor IA para investir? É difícil identificar a melhor oportunidade de investimento em IA. Os investidores devem fazer a sua própria investigação e aceitar o elevado risco desses investimentos. Pode-se verificar as empresas de IA, relacionadas com a tendência da IA, como a NVIDIA Corporation (NVDA.US) e a AMD (AMD.US), pelo seu desenvolvimento de GPUs topo de gama e expansão para capacidades de IA, juntamente com a Arista Networks (ANET.US) ou a SuperMicro Computer (SMCI.US), que podem expandir os negócios devido ao maior CAPEX no setor dos centros de dados. No entanto, é muito importante fazer sua própria pesquisa. Como investir em ações de IA no Reino Unido? Para investir em ações de IA no Reino Unido, abra uma conta de corretagem com uma plataforma online que ofereça ações e fundos com foco em IA. Diversifique seus investimentos e mantenha-se informado sobre as tendências do setor de IA para tomar decisões informadas. O que são ETFs de IA e como funcionam? Os ETFs de IA são fundos de investimento que se concentram em empresas envolvidas no desenvolvimento da IA, proporcionando diversificação e exposição ao crescente setor da IA.

