O que é e para que serve a alavancagem no trading? Neste guia, explicamos tudo o que precisa de saber a alavancagem financeira.

O termo “alavancagem financeira” é dos termos mais recorrentes quando um trader decide começar a negociar ativamente nos mercados financeiros. Mas, em que consiste negociar através da alavancagem? Quais são as vantagens do uso da alavancagem e quais os riscos associados? O que é margem e a “margin call”? Ao longo deste artigo irá perceber como é que funciona a alavancagem.

Em que consiste a alavancagem financeira

A alavancagem financeira oferece a possibilidade de investir ou controlar fundos muito maiores do que os atualmente detidos. No dia-a-dia, o crédito é a forma de alavancagem mais popular, que permite financiar um investimento muito maior, tendo por exemplo apenas 10% ou 20% de fundos próprios. O resto é emprestado. O funcionamento desse mecanismo é um pouco diferente no mercado financeiro, mas o seu resultado é muito semelhante. Permite obter (possíveis) ganhos quando decide negociar ativamente, detendo apenas uma fração dos seus fundos.

Alavancagem em trading

Ao recorrer à alavancagem, o trader pode sair beneficiado, uma vez que não exige que possua muito capital no início para realizar uma transação com valores superiores. Isso também está relacionado com o risco porque quanto maior o valor da transação, maiores serão as variações sobre o saldo de toda a conta mesmo antes de fechar a transação executada.

Por exemplo, se um trader quiser negociar o par cambial EUR/USD recorrendo à alavancagem de 1:30, isso significa que o trader pode controlar uma posição equivalente a 30.000 EUR, mantendo apenas o equivalente a 1000 EUR. Após terminar a transação, a plataforma de negociação verificará automaticamente se há pelo menos 1000 EUR na conta para abrir uma posição de lote de 0,3 através de CFDs no par EUR/USD. Após executar a transação, terá uma margem disponível para perceber se está muito (ou não) alavancado num determinado ativo.

Como a alavancagem pode ajudar um trader

Imaginemos o seguinte cenário: se um trader recorrer a CFDs para operar o par cambial EUR/USD e se a posição estiver a seu favor, gerando um lucro de 300 EUR para o trader, isso significa que teve uma taxa de retorno de 30% sobre o montante investido de 1000 EUR. Se o trader não utilizasse a alavancagem de 1:30, então teria que ter 30.000 EUR na sua conta de negociação para gerar os tais 300 EUR, representando um retorno de apenas 1%. Graças à alavancagem, os retornos (possíveis) sobre os investimentos podem ser maiores sem que seja necessário investir grandes quantidades de capital próprio. No entanto, a alavancagem acaba por ser “um pau de dois bicos”. O trader tanto pode gerar retornos atrativos como também pode gerar perdas superiores graças ao excesso de alavancagem.

Margem e investimentos alavancados

A margem é um elemento-chave quando se recorre à alavancagem para se investir. Também é conhecida como “margem de depósito''. Para controlar uma posição de 30.000 EUR com uma alavancagem de 1:30, o trader precisa de reservar, pelo menos, 1000 EUR. Isso significa que pode atingir 30.000 EUR com apenas 1000 EUR, e os 1000 EUR são reservados como margem que foi estabelecida para utilizar quando pretende recorrer a produtos alavancados.

A margem é apresentada em percentagem e mostra, de forma automática, que alavancagem máxima pode ser usada. Se a margem exigida para um determinado instrumento for 3,33%, isso significa uma alavancagem máxima possível de 30:1. No caso de 5%, a alavancagem será de 20:1, e para 10%, 10:1. Assim, quanto menor a percentagem da margem, maior será a alavancagem que pode ser usada para abrir uma transação maior e vice-versa.

E se a transação não resultar conforme o esperado?

Quando a margem de uma posição começar a diminuir, o trader será notificado para que esteja atento à margem que está a usar. Caso contrário, se o mercado continuar a movimentar-se na direção oposta àquela que investiu, a transação será fechada automaticamente. Desta forma, quando opta por recorrer a produtos alavancados em diversos instrumentos e mercados, o nível de margem deverá ser sempre controlado, pois é crucial para a manutenção da sua posição no mercado.

Exemplo de uma transação alavancada

Partindo do princípio que tem uma conta em dólares americanos e pode negociar nos principais pares de moedas com uma alavancagem máxima de 30:1, o que significa que cada dólar representa 30$ para que possa negociar. Se começar com uma conta de 1000$, significa que pode inicialmente abrir uma posição de, no máximo, 30.000$ (1000$ x 30) em CFDs nos principais pares cambiais.

Ao analisar o par EUR/USD, chega à conclusão que o par pode vir a desvalorizar. Na prática, isso significa que pretende vender EUR e comprar dólares americanos. Nesse caso, pode decidir colocar 20.000 EUR para executar uma entrada curta (vendida) no par anteriormente analisado.

Cada pip equivalerá a 2$ neste exemplo dado, e se ocorrer uma flutuação de 300 pips no par EUR/USD, o investidor teria gerado um lucro de 600$.

Em termos da típica conversão, na essência o investidor vendeu 20.000 EUR e comprou 26.000$ à taxa de câmbio de 1,30. Após a queda da taxa de câmbio para 1,27, o investidor recuperou os 20.000EUR por 25.400$. A diferença de 26.000 - 25.400 é o lucro. Graças à alavancagem, conseguiu gerar uma taxa de retorno sobre o capital investido com a flutuação das divisas.

É importante recordar que, no caso das flutuações cambiais na direção oposta, as perdas incorridas são aumentadas de forma semelhante, utilizando-se o mecanismo de alavancagem. Isso pode resultar na perda rápida do capital investido.

Investir através de alavancagem - instrumentos

Investidores novatos e experientes podem usar a alavancagem para CFDs em todas as classes de ativos. Isso significa que a negociação alavancada está disponível para CFDs em pares cambiais, matérias-primas, índices de ações, criptomoedas, obrigações, ETFs e ações individuais. Os instrumentos alavancados mais populares incluem os principais pares cambiais como o EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY, matérias-primas como ouro (XAU/USD), petróleo (OIL.WTI) e café (COFFEE), índices de ações como o DAX (DE30), S&P 500 (US500) e NASDAQ 100 (US100), criptomoedas, como por exemplo Bitcoin (BITCOIN) e Ethereum (ETHEREUM) e CFDs em ações como o Facebook (FB.US), Amazon (AMZN.US) e muitos mais.

Trading através de alavancagem – vantagens e desvantagens

Vantagens do uso da alavancagem financeira

Aumento do capital

A alavancagem financeira aumenta o capital disponível para poder negociar vários mercados. Por exemplo, pode controlar 60.000$ com alavancagem de 30:1, tendo apenas 2.000$ à sua disposição. Isso significa que pode alocar quantias maiores para diferentes posições no seu portfólio. Mas lembre-se de que isso também envolve um risco maior.

“Empréstimo” sem juros

A alavancagem financeira pode ser comparada a um empréstimo concedido por uma corretora em troca da garantia de uma margem que permite assumir uma posição maior no mercado. No entanto, este “empréstimo” não acarreta obrigações em forma de juros ou comissão, podendo ser utilizado de qualquer forma na negociação.

Alternativa para períodos de baixa volatilidade

Os períodos de baixa volatilidade podem ser particularmente cansativos para os investidores devido às pequenas alterações nos preços. No entanto, graças às transações alavancadas, os investidores podem potencialmente gerar lucros maiores mesmo durante períodos de baixa volatilidade no mercado. Nesse caso, mesmo uma ligeira mudança nos preços ou na taxa de câmbio pode significar uma mudança maior na sua conta de negociação.

Desvantagens da alavancagem financeira

Aumento do risco da perda

O risco mais importante associado à alavancagem é o facto de que, da mesma forma que os lucros, as perdas também aumentam quando o mercado segue na direção oposta àquela esperada. A alavancagem financeira pode exigir um gasto mínimo do capital investido, mas como os resultados das negociações são baseados no tamanho total da sua exposição, as perdas podem ser substanciais.

Margin call

Se as perdas excederem a margem usada pelo trader, existe a chamada “margin call” que limita as perdas, fechando as posições de forma automática. Pelo facto de que a alavancagem pode aumentar as perdas e se o trader não utilizar stop loss ou se não tiver fundos suficientes para cobrir as flutuações, então a posição executada acaba por ser encerrada automaticamente.