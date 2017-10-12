O que é o dividend yield e como calcular? Descubra neste artigo.

Não se limite a ganhar dinheiro. Deixe-o trabalhar para si Descubra investimentos, negociação e soluções para poupança na XTB. Investir envolve riscos. Abrir conta

O Rendimento de Dividendos ( dividend yield ) obtém-se dividindo os dividendos anuais de uma empresa pelo preço actual das suas acções.

) obtém-se dividindo os dividendos anuais de uma empresa pelo preço actual das suas acções. É apresentado em formato de percentagem. O rendimento de dividendos constitui uma medida da produtividade do investimento, e em geral indica quanto dinheiro arrecadará em relação ao dinheiro que investiu no capital social de uma empresa. Quer isto dizer que deverá investir em acções de empresas que apresentam o mais elevado rendimento de dividendos? Não necessariamente, pois os lucros que obtém do investimento em acções derivam não apenas dos dividendos, mas também do aumento da valorização da empresa no mercado. Para além disso, é possível que uma empresa que distribua dividendos muito elevados não esteja a reinvestir os seus lucros para o seu próprio crescimento e expansão. Estamos cientes de que tomar decisões sobre investimentos nem sempre é uma tarefa fácil, e é por essa razão que criámos o visualizador de mercado (“market screener”), que lhe poderá ajudar a incluir na sua análise factores como o rendimento de dividendos, o crescimento percentual e muitos outros. A análise exibida acima centra-se na empresa com o mais elevado rendimento de dividendos. Como pode observar, a empresa UnipolSai Spa apresenta um rendimento de dividendos de 10.07%, o mais elevado da lista. Por outro lado, comparando o rendimento de dividendos desta empresa com a variação percentual do preço nos últimos 3 meses (“3M Perc Change”) observamos que a empresa perdeu mais de 27% do seu valor. Neste caso, sendo verdade que investindo nesta empresa beneficiaria da sua elevada distribuição de dividendos, é também evidente que seria prejudicado pelas variações na valorização de mercado da empresa. Em contraste com o exemplo anterior, se nos centrarmos na empresa americana COMMUNICATIONS SALES & LEASING, então podemos observar que, apesar de apresentar um rendimento de dividendos inferior (7.92%), ao longo dos últimos três meses a sua cotação de mercado subiu mais de 30%, fazendo desta companhia um apetecível alvo de investimento. Como pode ver, o visualizador de mercado poderá ajudá-lo a avaliar os diferentes mercados e a escolher os títulos que poderão gerar os lucros mais elevados.

Comece hoje mesmo a investir ou experimente uma conta demo Abrir Conta

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.