Valor do Pip e Margem

Uma das primeiras decisões que terá de tomar como trader no início da sua jornada de trading consiste em escolher o volume de trading que pretende aplicar às suas posições. Uma coisa é identificar tendências e apontar oportunidades de trading. Mas quanto dinheiro deverá usar em cada posição?
Nesta aula, vai aprender:
- O que é a margem e o seu papel na gestão de risco
- O papel do volume no trading e na gestão de risco
- Como calcular o valor de um único pip
Escolher o volume de trading depende de muitos fatores psicológicos como o conforto emocional e a aversão ao risco, mas a escolha do volume de trading vai também estar relacionada com a gestão de risco que pretenda aplicar. Por outras palavras, é crucial perceber como o volume de trading o pode afetar, porque o volume que escolher vai determinar tanto a sua margem por negociação como o valor de cada pip.
Margem
Quando abre uma posição, precisa de algum desembolso, conhecido por margem. A margem não é um custo, mas sim uma quantidade de dinheiro que é congelada quando abre uma posição e que lhe é devolvida quando a transação é fechada. É importante saber que quantidade está incluída nessa margem para poder avaliar o risco em si e calcular se os restantes fundos lhe dão a possibilidade de abrir outras posições.
Lembre-se que com CFDs, apenas precisa de uma fração desse valor nominal para poder abrir uma posição. Por exemplo, com uma alavancagem de 1:30, só precisaria de 3.33% do valor nominal para a margem da transação. Isto faz com que o capital investido possa gerar um maior retorno, mas também aumenta o risco.
Imaginemos que gostaria de abrir uma transação de 1 lote no par GBP/USD com uma alavancagem de 1:30, mas não sabe qual é o valor nominal por lote desse instrumento. Esta informação encontra-se na tabela de especificações do instrumento.
No par GBP/USD, o valor nominal de cada lote é 100.000£. Se a alavancagem é de 1:30, apenas precisa de 3.33% para a margem desta negociação, calculada na moeda base do par. Como tal, só precisaria de 3.330£ de margem para uma transação de 1 lote.
Do ponto de vista da gestão de risco, a margem é muito importante e aplica-se a noção geral de que os traders não devem abrir negociações com uma margem superior a 30% do capital investido total.
Voltando ao exemplo acima: se o seu capital inicial for 10.000£ e quiser abrir uma transação de 1 lote, isso irá representar 33.3% do seu capital total porque a margem requerida para uma alavancagem de 1:30 seria de 3.330£. É importante que antes de abrir posição avalie qual será a sua margem máxima e não feche os olhos às regras que decidiu para si mesmo. É muito importante seguir regras rígidas de gestão de risco para ter sucesso nos mercados financeiros.
Valor do pip
O segundo fator que vai ser influenciado pelo tamanho do volume é o valor do pip. No processo de investimento, é muito importante saber quanto vale cada pip, especialmente se for para efeitos de gestão de risco. Deve saber como o seu portfolio ficaria afetado se o mercado oscilar 100 pips a seu favor ou 100 pips contra si.
Para calcular o valor do pip, pode novamente utilizar a tabela de especificações de instrumento.
Para calcular o valor do pip por 1 lote, terá de multiplicar o “Valor nominal de um lote” pela “Dimensão de um PIP” e o valor será referido na moeda cotada:
100000 x 0,0001 = 10 USD
Isto significa que se abrir uma transação de 1 lote no par GBP/USD e o mercado oscilar 100 pips a seu favor, lucraria 1.000$ (10 USD x 100 pips). Por outro lado, se o mercado não oscilar a seu favor, sofreria uma perda de 1.000$. Este cálculo ajuda-o a avaliar a que nível de mercado se encontraria o prejuízo máximo que considera aceitável, e onde poderia adicionar uma ordem de Stop Loss.
A ideia geral é de que não deve arriscar mais que 5% do seu capital total numa posição. Isto porque o trading é baseado em probabilidades; deverá, por isso, tornar possível que a sua estratégia seja avaliada, a fim de identificar se tem uma maior probabilidade de ter sucesso em vez de sair derrotado.
Se abrir uma transação de 1 lote no par GBP/USD onde o valor de um pip são 10£, e se seguir a regra de não aceitar uma perda maior que 5% do seu capital total – que no caso são 5.000£ -, a perda máxima que vai aceitar são 250£, o que equivale a aproximadamente 380$.
Se souber que 1 pip vale 10$ e que o máximo de perdas que pode aceitar são 380$, então dividindo 380$ por 10, o seu nível de Stop Loss fica definido nos 38 pips.
Faça uma correta gestão de risco
Como visto acima, tanto o valor do pip como a margem são de enorme importância para o trading. Escolher a melhor dimensão para a sua posição é uma parte vital do investimento, pois pode fazer com que se torne mais fácil ou mais difícil gerir a sua posição depois de ter aberto uma negociação. Mais ainda, o valor do pip e a margem são também importantes do ponto de vista do risco: se a sua negociação for demasiado grande, qualquer pequeno movimento o pode eliminar. É por isso que é tão importante perceber ambos estes conceitos a fim de que as suas negociações possam ser mais lucrativas e responsáveis.
