xStation 5 - Calendário

A xStation 5 foi concebida para ser uma plataforma de trading completa, que englobe tudo o que precisa de saber num só local, mantendo-o o mais ligado possível aos mercados. Comecemos com o calendário económico. A divulgação de dados económicos pode ter um grande impacto em mercados específicos a cada dia. A xStation 5 inclui um calendário económico em tempo real que lhe permite ver as mais recentes publicações de dados incluindo a região ou país com a qual se relacionam, leituras prévias, leituras estimadas e um sinal de impacto que o ajuda a determinar que dados pode criar volatilidade no mercado. Os pontos de exclamação a vermelho indicam um impacto potencialmente elevado, os pontos de exclamação laranja indicam um impacto médio e a cinzento, um impacto baixo.

Nesta aula, vai aprender: Porque razão o calendário económico é uma das partes mais cruciais da plataforma

Como ver se os próximos eventos vão ter um impacto significativo no mercado

Este calendário vai ajudá-lo a planear a sua semana de negociações e a perceber onde está a maior volatilidade. Pode filtrar muito facilmente o calendário de forma a mostrar apenas os dados com potencial impacto elevado ou os dados relacionados apenas com os países que selecionou. Para isso, basta que carregue com o rato na localização de mercado: Vai aparecer a janela de "Definir filtro – País": Ou "Definir filtro – Impacto": Para além do calendário, pode também aceder ao separador das Notícias, no qual são atualizadas, em tempo real, as notícias de última hora, a análise fundamental, a análise técnica e ideias de trading, à medida que os eventos estão a acontecer no mercado. Se vir algo do seu interesse, basta carregar no artigo e ler uma análise mais detalhada da história. Se preferir, pode ativar a fonte áudio que lhe fornece as notícias de última hora à medida que acontecem nos mercados. Para desativar o áudio, basta clicar no botão de reprodução e ajustar o nível de som. Não se esqueça de garantir que tem o som ativado no seu computador. E lembre-se: as conversas de traders são uma ferramenta que apenas funciona em contas reais. A plataforma xStation 5 foi concebida para lhe fornecer as ferramentas analíticas que precisa, todas no mesmo sítio, e elimina a necessidade de consultar outros sites ou fazer pesquisas extra, levando a que possa tomar decisões mais informadas sobre as suas negociações e em menos tempo.

