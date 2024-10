xStation 5: Ordens pendentes

Quando negoceia nos mercados financeiros, existem essencialmente duas formas de abrir uma negociação.

Nesta aula, vai aprender: Os diferentes tipos de ordens pendentes que pode encontrar na xStation5

Como colocar uma ordem pendente

Como negociar diretamente a partir do gráfico Quando negoceia nos mercados financeiros, existem essencialmente duas formas de abrir uma negociação. Execução instantânea: a sua transação é efetuada de imediato ao preço disponível. Ordem pendente: a sua transação é efetuada quando o mercado atinge um nível específico, escolhido por si. Com o passar do tempo, é provável que perceba que utiliza os dois tipos de transação quando está a negociar. Mas como é que realmente funcionam as ordens pendentes e qual a sua utilidade? A verdade é que estar sempre a par das notícias de mercados e movimentos mais importantes é essencial, mas uma boa preparação é ainda mais importante. Quando tem a sua própria visão acerca de um dado mercado, mas não tem tempo para estar constantemente a monitorizar os preços manualmente, as ordens pendentes são a solução ideal. Ao contrário das ordens de execução imediata, nas quais uma transação é efetuada ao preço corrente de mercado, as ordens pendentes permitem que defina ordens que são abertas assim que o preço atingir um nível relevante, escolhido por si. Existem quatro tipos de ordens pendentes na xStation5, mas é possível agrupá-las em dois grandes tipos: ordens para ultrapassar um certo nível de mercado ou ordens para regressar a partir de um certo nível de mercado. Compra com menção de stop (Buy Stop) Uma ordem de buy stop permite que defina uma ordem de compra acima do atual preço de mercado. Isto significa que se o atual preço de compra for $20 e a sua ordem de buy stop for de $22, uma compra ou uma posição longa será aberta assim que o mercado atingir esse preço Venda com menção de stop (Sell Stop) A ordem de sell stop permite que possa definir uma ordem de venda abaixo do atual preço de mercado. Assim, se o atual preço de mercado for $20 e a sua ordem de sell stop estiver definida para $18, uma venda ou uma posição curta será aberta assim que o mercado atingir esse preço. Limite de compra Ao contrário de uma ordem de buy stop, uma ordem de limite de compra faz com que possa definir uma ordem de compra abaixo do atual preço de mercado. Isto significa que se o atual preço de mercado for $20 e o preço do seu limite de compra for $18, uma posição de compra será aberta assim que o mercado chegar aos $18. Limite de venda Por fim, a ordem de limite de venda faz com que possa definir uma ordem de venda acima do atual preço de mercado. Por isso, se o atual preço de mercado for $20 e o limite de venda definido é $22, então será aberta uma posição de venda nesse mercado assim que atingir os $22. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais Como abrir ordens pendentes Pode abrir um bilhete de ordem a partir da janela Market Watch. Comece por escolher o mercado no qual gostaria de negociar e depois pressione o botão “bilhete de ordem” ou clique duas vezes no nome desse mercado. Assim que tiver feito isto, o seu bilhete de ordem abre e pode depois selecionar o separador “ordem pendente”. De seguida, selecione o nível de mercado no qual pretende que a sua ordem pendente seja ativada. Deve também escolher o tamanho da sua posição com base no volume, valor contratual ou margem. Se necessário, pode selecionar uma data de validade. Quando todos estes parâmetros estiverem definidos, selecione o botão verde ou vermelho, conforme queira entrar em posição longa ou curta. Trading a partir do gráfico As ordens pendentes também podem ser efetuadas diretamente a partir do gráfico que se encontre a analisar. Pode fazê-lo pressionando o botão no canto superior esquerdo do gráfico, como mostra a imagem abaixo. Depois disso, mova o cursor do rato pelo gráfico para selecionar o nível a que pretende colocar a sua ordem pendente. Quando tiver escolhido o nível do preço, pode também selecionar uma ordem stop loss ou take profit acima ou abaixo do seu nível. Depois de esses níveis estarem definidos, irá aparecer uma janela de bilhete de ordem com todos os parâmetros que selecionou. Nesse momento, basta escolher o tamanho da posição e efetuar a ordem selecionando o botão vermelho ou verde, conforme a ordem que pretenda efetuar. Como pode ver, as ordens pendentes são uma poderosa característica da xStation5. São mais úteis para quem não consegue estar constantemente a olhar para o mercado ou para o preço de um instrumento que muda rapidamente, a fim de não perder uma oportunidade. 82% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negoceiam CFDs com este fornecedor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFDs e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro. Negociar envolve riscos. As perdas não podem exceder os depósitos. Publicado por X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

