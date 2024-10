xStation 5 - Estatísticas

Tempo estimado de leitura: 2 minuto(s)

Uma das funcionalidades únicas da xStation 5 são as estatísticas em direto do desempenho das suas negociações. Estas estatísticas são atualizadas em tempo real e são um diário moderno que o ajuda a perceber que aspetos do seu trading estão a ser bem-sucedidos e a identificar áreas a melhorar.

Nesta aula, vai aprender: Porque é que a xStation5 pode ser o seu diário de trading

Como a xStation5 o pode ajudar a identificar áreas a melhorar

Como encontrar de forma rápida os dados importantes sobre a sua carreira de trading Uma das funcionalidades únicas da xStation 5 são as estatísticas em direto do desempenho das suas negociações. Estas estatísticas são atualizadas em tempo real e são um diário moderno que o ajuda a perceber que aspetos do seu trading estão a ser bem-sucedidos e a identificar áreas a melhorar. Pode encontrar o separador “Estatísticas” no topo da plataforma. Primeiro, selecione o horizonte temporal para as estatísticas que pretende analisar e depois confirme se quer ver os seus dados na sua moeda base ou em pips. A página das suas estatísticas vai automaticamente gerar uma abundância de informação sobre o seu desempenho. Incluindo: O lucro gerado para o período de tempo que escolheu, que, neste exemplo, é de 361,17 GBP

O seu resultado médio por negociação, o número total de negociações que abriu e o seu drawdown máximo. O drawdown máximo consiste na quantidade máxima de dinheiro que perdeu desde uma subida máxima a uma descida mínima no portfólio, antes de atingir um novo pico. Neste exemplo pode ver que a sua perda máxima foi de -500,70 GBP. As suas negociações lucrativas e com prejuízo, para que possa avaliar qual foi o seu maior lucro e perda em relação à média. À medida que analisa o seu lucro mais elevado – 440 GBP – e o compara à sua maior perda – 376 GBP –, pode identificar e refletir sobre o seu rácio risco/recompensa.



A sequência de negociações lucrativas e com prejuízo e a duração média das suas negociações, para poder ver por quanto tempo deve manter abertas as suas negociações vencedoras ou perdedoras. Como pode ver no exemplo, este trader em particular experiencia mais lucro quando detém as negociações por um período de tempo mais curto; as suas perdas podem estar associadas a continuar negociações pouco favoráveis durante demasiado tempo. Esta ferramenta pode ajudá-lo a identificar o que melhor funciona para si e que tipo de trader é. A taxa de sucesso de todas as suas negociações – aqui pode descobrir se tem mais sucesso entrando com uma posição longa ou curta. Esta discriminação vai ajudá-lo a identificar se a direção das suas negociações origina melhores resultados. Por isso, neste exemplo, O trader tem claramente um melhor desempenho quando entra no mercado com uma posição longa, já que a sua taxa de sucesso nas posições longas é de 37.5%, em comparação a 11.1% nas posições curtas. Todos os aspetos do separador de estatísticas podem ajudá-lo a compreender melhor as áreas onde pode melhorar, de forma a tornar-se um trader mais bem-sucedido.

Comece hoje mesmo a investir ou experimente uma conta demo Abra uma conta real Experimente uma demo

Compartilhe

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.